Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

Tекст: Вера Басилая

Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.