  • Новость часаЧисло погибших при атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до двух человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг
    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на свое условие
    Полковник ГРУ: Роль спецназа в ходе СВО огромна
    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    Британии дали 1000 дней на подготовку к войне
    В Госдуме заявили о возвращении почти 70% релокантов
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink
    Захарова: Люди возлагают надежды на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    25 октября 2026, 11:05 • Новости дня

    Морпеху США в Японии предъявили обвинения в убийстве жительницы Окинавы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японская прокуратура предъявила 20-летнему американскому морскому пехотинцу Дэвину Джейкобу Балларду обвинения в убийстве и ограблении жительницы острова Окинава.

    Согласно заключению следствия, 3 октября в одной из гостиниц города Наха он задушил женщину телефонным шнуром и похитил рюкзак с ее кошельком, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

    Баллард, служивший на авиабазе морской пехоты США Футэмма, был арестован полицией Окинавы 4 октября на основании данных видеонаблюдения. Как сообщается, его опознали по характерным татуировкам. Морпех отвергает предъявленные ему обвинения.

    В связи с этим преступлением на острове с 9 октября на 30 дней введены жесткие ограничения для американских военных, в том числе запрет на употребление алкоголя. Японские руководители, включая премьер-министра Санаэ Такаити, потребовали от США принятия мер по укреплению дисциплины.

    На Окинаву приходится всего 0,6% японской территории, однако там сосредоточено более 70% площади всех объектов американских вооруженных сил в стране. Инциденты с военными США на острове происходят практически постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военная полиция Соединенных Штатов и японские правоохранители задержали на острове Окинава двух американских военнослужащих за нарушение комендантского часа. В начале месяца премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила преступление морского пехотинца США. Японская полиция арестовала 20-летнего американского военнослужащего по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы.

    24 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

    Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

    Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

    Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

    Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.

    Комментарии (5)
    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

    Комментарии (14)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

    Комментарии (38)
    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

    Комментарии (12)
    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (12)
    24 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шесть человек, погибшие при столкновении микроавтобуса с поездом в Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщило правительство региона.

    Все шесть человек, погибших в ДТП при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Смидовичском районе Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

    Трагедия произошла в субботу вечером на железнодорожном переезде перегона Николаевка – Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом. В результате столкновения погибли шесть человек, единственный выживший пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

    «На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе – иностранные граждане», – сказали власти региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.

    Ранее в Петербурге на переезде станции Автово грузовой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. В июле в Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский состав столкнулся с большегрузом на переезде.

    Комментарии (11)
    24 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США

    Депутат Рижской думы Ланга призвала посольство США убрать русский язык с сайта

    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Рижской думы Лиана Ланга призвала американское посольство в Латвии убрать русский язык со своего официального интернет-ресурса.

    Депутат Рижской думы Лиана Ланга выразила мнение о необходимости исключить русский язык с официального сайта американского дипломатического представительства в Латвии, передает РИА «Новости».

    «На сайте вашего посольства доступен язык Российской Федерации, не имеющий официального статуса в Латвии. Поступая так, вы демонстрируете всему миру, будто Латвия – это часть России, но это не соответствует действительности», – заявила депутат.

    Обращение к послу США было опубликовано в соцсетях от имени кампании «Говори по-латышски», выступающей за расширение использования государственного языка.

    В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал существование русофобии в странах Балтии еще до начала спецоперации на Украине. Весной министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на возрождение идеологии и практики нацизма в прибалтийских государствах.

    Глава министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал полностью исключить контент на русском языке из вещания государственных средств массовой информации. Весной официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе Латвии, Литвы и Эстонии от переговоров по правам русскоязычных.

    Комментарии (27)
    24 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу

    Губернатор Клычков опубликовал фото обломков ракет НАТО после удара по Орлу

    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    @ max.ru/a_klychkov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

    «В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО», – написал глава региона в мессенджере Max.

    Клычков сопроводил сообщение тремя снимками обнаруженных на месте обломков боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов в Орле.

    В пятницу восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в городе.

     Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии угрозы химической опасности после атаки на предприятие в Советском районе Орла.

    Комментарии (16)
    25 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.

    Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.

    Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

    Комментарии (17)
    24 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Полковник ГРУ: Роль спецназа в ходе СВО огромна

    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями – это традиция

    Полковник ГРУ: Роль спецназа в ходе СВО огромна
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Спецназовец – это не тот, кто весит 90 кг и у кого бицепсы 52 см, спецназовец – это тот, у кого все в комплексе: сила, воля, выдержка, чувство долга перед страной и чувство собственного достоинства, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ГРУ в отставке Андрей Панферов. В субботу в России отмечается День подразделений специального назначения.

    «В спецназе многое зависит от офицерского состава и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Войска специального назначения изначально создавались для работы в глубоком тылу противника, и это формирует особое понимание значения спецназа. Когда ставятся боевые задачи и идет подготовка личного состава, на этих традициях воспитывается каждый военнослужащий. Ему вдалбливается в голову, что каждый боец зависит от своего товарища, что есть воинский долг и поставленная задача. Это без всякого пафоса», – рассказал Андрей Панферов, полковник ГРУ в отставке.

    Панферов – ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне, в ходе специальной военной операции (СВО) он возглавлял добровольческий батальон специального назначения «Вега». За годы службы награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, тремя орденами Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

    По его словам, многое зависит от того, насколько мотивированы офицеры. «У нас традиции очень высокие, статусность войск передается из поколения в поколение. Меня воспитывали замечательные офицеры, их воспитывали те, кто работал во время Корейской войны, во Вьетнаме, в Африке. На моих глазах формировался отряд, который штурмовал дворец Амина. Я помню, насколько кропотливой была работа по боевой подготовке и мотивации. Если эти традиции соблюдаются – а они соблюдаются, то и подбор личного состава идет как само собой разумеющееся. Спецназовец – это не тот, кто весит 90 кг и у кого бицепсы 52 см. Спецназовец – это тот, у кого все в комплексе: сила, воля, выдержка, чувство долга перед страной и чувство собственного достоинства», – считает Панферов.

    Собеседник особо отметил, что широкая публика знает лишь малую часть успехов спецназа, большая часть побед навсегда остается под грифом «военная тайна».

    «Бойцам не тяжело оставаться невидимыми героями – это тоже традиция. При Советском Союзе и в начале становления Российской армии в 1991 году мы никогда не носили никакие знаки различия, кроме погон. Не было никаких значков, кроме парашютиста, классность не носили, наградные планки тоже. Считалось плохим тоном. Кто знает, тот поймет. Кто не знает – своими орденами бренчать не пристало. Это традиции закрытости», – подчеркнул полковник.

    Освобождение Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) стало одной из самых ярких и стратегически важных побед в ходе СВО. «Роль спецназа в прорыве этого мощнейшего укрепрайона огромна. Основной вид деятельности – ведение наблюдения и передача срочных оперативных разведданных на пункт управления, чтобы было принято правильное решение. При необходимости малыми группами организуют захват, уничтожение и штурм тех или иных укреплений. Постоянный мониторинг и отслеживание действий противника очень много значат для принятия решения общевойсковым командиром», – рассказал Панферов.

    Он добавил, что в ходе боев за Авдеевку разведгруппы сидели в глубоком тылу, украинцы даже не подозревали, что они там. «Это высший пилотаж: рядом ходит противник, он даже не подозревает, что за ним постоянно следят, слушают и передают данные. Ну и, конечно, поражение сил и средств противника своими огневыми возможностями: пока артиллеристы наведут, спецназ бьет на подходе, чтобы остановить или деморализовать врага. В этом самый вкус и самое удовольствие, когда противник не предполагает, откуда прилетит, а в это время прилетает. Это самый класс», – поделился ветеран.

    Штурм и освобождение Селидово в ДНР – еще один пример высочайшего профессионализма. «Именно скрытные, стремительные и хирургически точные действия групп специального назначения ломали оборону противника и предрешали исход сражений. Просачивание, аккуратная маскировка, проход в глубину противника и удары с тыла – вот о чем идет речь. Это хирургическая работа, которая давала возможность прорвать оборону. Пара или тройка спецназовцев заходила в тыл фактически роты, которая держала оборону, и заставляла роту отступить. Другие военнослужащие могут только позавидовать такой интеллигентности в работе и беспощадности», – считает полковник.

    Воины спецназа по праву считаются эталоном мужества и настоящими героями нашего времени, на которых равняется подрастающее поколение. «Люди, которые приходят в спецназ, не только имеют войсковую культуру и профессионализм, но еще и уверены в своем деле. А уверенность и поддержание традиций – это мускулы нации и мускулы наших Вооруженных сил. Когда ребята встречаются и рассказывают боевые эпизоды, их за это нельзя не уважать. Традиции в подготовке, в наборе личного состава, в воспитании – это платформа, на которой держатся наши войска», – резюмировал Панферов.

    В субботу, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения. В этот день в 1950 году военный министр СССР маршал Александр Василевский подписал секретную директиву о создании отдельных рот специального назначения (орсн).

    В начале холодной войны у США и НАТО появилось мобильное ядерное оружие. Советскому Союзу требовались высококлассные специалисты, способные скрытно действовать глубоко в тылу врага, находить и уничтожать ракетные установки, штабы и узлы связи. Изначально было создано 46 секретных рот численностью по 120 человек в каждой. Отбор в эти подразделения был жесточайшим – брали только лучших из лучших.

    Созданные роты подчинялись Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба. Спецназовцы ГРУ первыми начали носить знаменитые эмблемы с летучей мышью (а позже – с двуглавым орлом и гвоздикой).

    Официальный государственный статус праздник получил относительно недавно. В 2006 году президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    В 2010 году в ходе реформы Вооруженных сил ведомство переименовали в Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (сокращенно – ГУ ГШ). Слово «разведывательное» из официального названия исчезло. В 2018 году на торжественном мероприятии в честь 100-летия военной разведки Путин публично предлагал вернуть ведомству его историческое имя – Главное разведывательное управление (ГРУ).

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Поддубный: ВСУ готовят Краматорск к уличным боям
    Поддубный: ВСУ готовят Краматорск к уличным боям
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска готовят Краматорск к уличным боям, устанавливая вокруг и внутри города заграждения, сообщил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

    «На украинских ресурсах появились кадры с окутанными колючей проволокой улицами, между деревьев установлены тетраэдры. «Зубы дракона» выставляются и вокруг города, и внутри него – по периметру крупных инфраструктурных объектов», – написал Поддубный в своем канале в Max.

    По его словам, в это же время артиллерия и подразделения войск беспилотных систем Южной группировки ВС России продолжают уничтожать противника на подступах к Краматорску. В частности, в районе Дружковки расчеты беспилотников ликвидировали пункты управления дронами ВСУ, а артиллеристы уничтожили укрытие боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переброске части украинских подразделений в Краматорск и Славянск после потери Доброполья. На прошлой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о выходе российских войск на окраины Краматорска. В прошлом месяце военный корреспондент Евгений Поддубный спрогнозировал беспрецедентно тяжелые бои за Славянско-Краматорскую агломерацию.

    Комментарии (5)
    24 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Омске

    В Омске после атаки беспилотника загорелся склад Ozon

    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Омске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об эвакуации персонала из логистического центра в Омске после атаки беспилотника.

    «Под атаку БПЛА попал один из логистических центров в Омске. Персонал оперативно эвакуирован. На месте работают оперативные службы», – написал Хоценко на платформе «Макс».

    В компании Ozon подтвердили факт атаки и сообщили о возгорании на территории склада. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти с других объектов, будут отменены. Поставки продавцов временно не принимаются, а грузы, находившиеся в пути, перенаправят на другие объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские силы противовоздушной обороны приступили к отражению атаки беспилотников на Омскую область. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об ударе дронов по северному промышленному узлу в регионе.


    Комментарии (23)
    24 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский вспомнил русский язык во время интервью ABC

    Глава киевского режима во время интервью ABC заговорил по-русски

    Зеленский вспомнил русский язык во время интервью ABC
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC забыл английский язык и перешел на русский.

    В ходе беседы у Владимира Зеленского возникли сложности с переводом, и он обратился к помощникам, передает РИА «Новости».

    «А, это то же самое?» – спросил он по-русски.

    По-украински эта фраза звучит как «те ж саме».

    Зеленский неоднократно использовал русские слова вместо украинских. В сентябре, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский во время беседы с американским блогером Лорой Лумер несколько раз запутался в английских словах. В июне украинский лидер подписал документ, который официально выводит русский язык из-под правовой защиты Европейской хартии региональных языков. В январе глава киевского режима едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Северный промышленный узел Омской области подвергся атаке БПЛА

    Хоценко: Северный промышленный узел Омской области подвергся атаке БПЛА

    Северный промышленный узел Омской области подвергся атаке БПЛА
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников на северный промышленный узел в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    «Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы», – написал Хоценко в Max.

    Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по телефону 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Виталий Хоценко сообщил о начале отражения атаки беспилотников на Омскую область российскими силами ПВО.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников.

    Комментарии (11)
    Главное
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор задекларировал электростанцию
    СМИ узнали о срыве тайной встречи по Украине в Финляндии
    Захарова сочла признаком силы извинения Крида после скандала с лонгсливом
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников
    Умерла балерина Ирина Генслер
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири