Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна многоквартирного дома на восьмом этаже, пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района города. Ведомство выясняет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.
В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и был госпитализирован.
В августе в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна.