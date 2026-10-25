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    25 октября 2026, 09:54 • Новости дня

    Ребенок выжил после падения с восьмого этажа в Ульяновске

    В Ульяновске ребенок выжил после падения из окна восьмого этажа

    Tекст: Вера Басилая

    В Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа и был госпитализирован, сообщила прокуратура Ульяновской области.

    В Ульяновске ребенок остался жив после падения из окна многоквартирного дома на восьмом этаже, пострадавшего госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента, сообщает прокуратура Ульяновской области.

    Проверку проводит прокуратура Железнодорожного района города. Ведомство выясняет, как органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соблюдали требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве очевидцы спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа.

    В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и был госпитализирован.

    В августе в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна.

    24 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге задержаны пятеро подростков, которые похитили школьника и вымогали у него деньги, сообщило Главное следственное управление СК по городу.

    В четверг днем во Фрунзенском районе Петербурга на Купчинской улице подростки 15-16 лет напали на школьника, насильно посадили его в машину и стали требовать деньги. Ребенок смог сообщить о похищении, после чего был освобожден, сообщает Следственный комитет.

    Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и о вымогательстве.

    «По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 4 молодых человека и девушка», – говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тюменские следователи возбудили уголовное дело после нападения группы подростков на сверстника.

    В августе следователи завели уголовное дело после избиения юноши толпой подростков в Кузбассе. А в июне СК начал расследование после жестокого избиения забайкальской школьницы сверстниками.

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    22 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Федерация падела захотела включить вид спорта в программу российских школ

    Федерация падела предложила сделать дисциплину школьным уроком физкультуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин сообщил о подготовке документов для включения этого вида спорта в школьную программу.

    Организация обсуждает с профильными ведомствами появление новой дисциплины в образовательных учреждениях. Об этом Сорокин рассказал в Красноярске на полях форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.

    «Федерация падела России ведет диалог с министерством просвещения о включении падела в школьную программу в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры», – сказал Сорокин.

    Он отметил, что все необходимые документы уже подготовлены, теперь ожидается их согласование. По словам главы федерации, на данный момент преждевременно говорить об окончательном решении, так как предстоит решить инфраструктурные вопросы и обеспечить наличие доступных кортов.

    Руководитель организации подчеркнул, что работа со школами стала для них важным направлением развития, поскольку интерес детей к паделу может перерасти в устойчивую привычку к физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев сообщил о планах ведомства добавить в школьную программу дополнительный образовательный модуль по фиджитал-спорту.

    До того президент Владимир Путин назвал вовлечение школьников в спортивные секции одним из приоритетов государственных программ.

    Министр просвещения Сергей Кравцов выступил за обновление программы по физкультуре.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    СК завел дело из-за смерти ребенка после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело возбуждено по факту смерти трехлетней девочки в стационаре после плановой операции в Череповце, сообщили в региональном СУ СК России.

    По факту гибели трехлетней девочки после плановой операции в больнице Череповца возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи, сообщило следственное управление СК по Вологодской области в Max.

    В рамках расследования назначена серия судебных экспертиз, изъята и осматривается медицинская документация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минздрав Вологодской области сообщил о проведении проверки по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов в Череповце.

    В прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели двухлетнего пациента в инфекционном отделении медучреждения Нижнего Тагила.

    В начале сентября двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной клинике Ульяновска.


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    22 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали двое детей

    Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка Курской области получили ранения два маленьких ребенка и 26-летняя девушка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.

    Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.

    В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    23 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

    Минздрав: Трехлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в Череповце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Череповце проводится проверка по факту гибели малолетней девочки после операции по удалению аденоидов, сообщил Минздрав Вологодской области.

    По предварительным данным, родители ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы. «По факту случившегося проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. Министр Игорь Петчин поручил провести проверку для установления всех обстоятельств гибели девочки», – сообщили ТАСС в Минздраве Вологодской области.

    Ранее новорожденная девочка скончалась от тяжелой травмы головы при родах в Забайкальской краевой клинической больнице в Чите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прокуратура Омской области сообщила о выплате компенсации пожилому мужчине из-за врачебной ошибки с признанием его скончавшимся.

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    24 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    В Абхазии за мусорным контейнером найдено тело младенца

    МВД Абхазии сообщило об обнаружении тела младенца за мусорным контейнером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Цандрипш Гагрского района Абхазии сотрудники коммунальных служб обнаружили тело новорожденного мальчика за мусорным контейнером, сообщило министерство внутренних дел республики.

    «Тело новорожденного мужского пола было обнаружено утром 24 октября по улице Карьерная в поселке Цандрипш за мусорным контейнером сотрудниками коммунальных служб при вывозе бытовых отходов», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Абхазии.

    На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности ребенка, обстоятельств его гибели и причастных к этому лиц. Собранные материалы переданы в прокуратуру Гагрского района.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на северо-востоке Москвы следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

    Весной в подмосковном поселке Большевик возбудили уголовное дело после обнаружения у мусорных баков тела новорожденной с колото-резаными ранами.

    До этого на предприятии по утилизации мусора в подмосковной деревне Сахарово обнаружили тело младенца без признаков насильственной смерти.

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    23 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    В Татарстане завели дело на мать гулявшего по кондиционеру ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей в отношении матери, чей двухлетний сын едва не выпал с 12-го этажа, сообщили в МВД по Татарстану.

    Инцидент произошел в сентябре в 78-м комплексе Набережных Челнов. Местные жители заметили ребенка на корзине кондиционера на 12-м этаже и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Полиция установила, что в квартире проживает многодетная семья: 23-летняя мать и 24-летний отец воспитывают трех детей в возрасте от одного до трех лет. В момент происшествия дети находились дома одни.

    В МВД отметили, что квартира находилась в антисанитарном состоянии, продукты отсутствовали, а у неопрятных детей обнаружили педикулез. По словам соседей, родители злоупотребляют алкоголем и часто оставляют детей без присмотра.

    Органы опеки подготовили иски о лишении обоих супругов родительских прав. Детей передали в Набережночелнинский дом ребенка для обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о проживании пятерых детей в антисанитарных условиях в Самарской области.

    В мае двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Кинешме.

    В марте двое детей выпали из окна многоэтажки в Тульской области.

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    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

    Мурашко: Простуда является самым частым заболеванием у детей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей и призвал к своевременной вакцинации.

    Своевременная прививка от вирусных инфекций помогает защитить детей и взрослых в период эпидемиологического сезона, сообщил Мурашко РИА «Новости».

    «Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных», – пояснил он.

    Министр отметил, что дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчает семье прохождение сезона простуд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа сосудистых катастроф при гриппе.

    До этого он сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

    Врач Иван Коновалов назвал легко передающиеся в школьных коллективах инфекции самыми опасными.

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    23 октября 2026, 19:41 • Новости дня
    Звание «Мать-героиня» присвоено воспитавшей 11 детей жительнице Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Брянской области Светлане Бараниченко, воспитавшей с мужем 11 детей, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    «Высокого звания «Мать-героиня» удостоена Светлана Васильевна… 8 октября вместе с мужем Виталием Леонидовичем они отметили 32 года супружеской жизни», – сообщил Ковальчук в своем канале в «Максе».

    Супруги воспитывают 11 детей, у двоих из которых уже есть свои многодетные семьи, добавил глава области.

    Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовых актов. Звание присвоено за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В 2014 году Бараниченко получила Почетный знак Брянской области «Материнская слава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум многодетным матерям из Воронежской области и Башкирии.

    В августе глава государства подписал указ о присвоении этого звания девяти женщинам из восьми субъектов страны. Летом звания «Мать-героиня» удостоилась жительница Ростовской области.

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    23 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

    МЧС: Водитель погиб и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Башкирии водитель автомобиля Mazda погиб после съезда в кювет, четверо несовершеннолетних, включая младенца, получили травмы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    Авария произошла на 1432-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Чишминском районе, сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в Max. «К сожалению, травмы получили дети 13, 11, 7 лет и новорожденный младенец. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в больницу. 32-летний водитель автомобиля погиб на месте», – говорится в публикации.

    По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о семи пострадавших в ДТП с участием трех автомобилей в Уфе.

    В прошлом месяце при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса в республике погибли два человека.

    Ранее прокуратура сообщила о гибели двух человек в результате ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии.

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    24 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Иномарка сбила ребенка на переходе в Хабаровске

    Госавтоинспекция: В Хабаровске водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель легкового автомобиля Toyota Wish сбил 11-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

    «Водитель Toyota Wish, двигаясь со стороны улицы Новой в сторону улицы Княжничной в районе дома 59а по улице Горького, совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили ТАСС в Госавтоинспекции Хабаровского края.

    Мальчик 2015 года рождения госпитализирован с травмами.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы задержали водителя в Хабаровском крае по подозрению в совершении смертельного ДТП с девятилетней школьницей.

    На прошлой неделе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области погиб годовалый ребенок.

    Также в Челябинской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали женщина и ребенок.

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    23 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли дети

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли несколько человек, включая детей.

    По предварительной информации, возгорание в частном доме в селе Спасском началось вечером 23 октября, сообщает прокуратура региона.

    В настоящее время прокуратура Благодарненского района занимается установлением причин и условий произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Кемеровской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

    Во вторник Воскресенский городской суд приговорил к условному сроку жительницу Подмосковья из-за гибели детей и матери на пожаре.

    В Ростовской области при тушении возгорания в частном доме нашли тела двоих детей.

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    23 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    МЧС: При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли бабушка и трое внуков

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара в частном доме в Ставропольском крае погибли четыре человека, включая троих маленьких детей, сообщили в региональном главном управлении МЧС.

    При тушении возгорания на территории частного домовладения были обнаружены тела одного взрослого и троих детей, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство. Площадь локализованного пожара составила 60 квадратных метров.

    В доме проживали шесть человек: бабушка с сожителем, а также мать с тремя детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения. Предположительно, жертвами трагедии стали бабушка и все внуки.

    Сожитель женщины выжил, а мать детей в это время находилась в гостях в хуторе Большевик, добавили в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в селе Спасском Ставропольского края произошел пожар в частном доме, унесший жизни нескольких человек.

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