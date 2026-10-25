  • Новость часаЧисло погибших при атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до двух человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг
    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на свое условие
    Полковник ГРУ: Роль спецназа в ходе СВО огромна
    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    Британии дали 1000 дней на подготовку к войне
    В Госдуме заявили о возвращении почти 70% релокантов
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink
    Захарова: Люди возлагают надежды на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    25 октября 2026, 09:45 • Новости дня

    Британии дали 1000 дней на подготовку к возможной войне

    The Telegraph: Министр обороны отвел Британии 1000 дней на подготовку к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней.

    Враги Лондона могут нарастить военную мощь и предпринять попытку атаки на страну к 2030 году, сообщают «Вести» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности», – сказал министр.

    По словам Стритинга, Лондон должен подготовиться к возможному конфликту и увеличить свой оборонный потенциал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг комитет по обороне палаты общин Великобритании сообщил об утрате британскими подлодками способности противостоять России в Арктике.

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров назвал Британию самой враждебной России страной. В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде.

    В сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

    Комментарии (38)
    22 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Британия впервые за 20 лет возобновила производство танковых стволов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков, завод компании Rheinmetall UK открыт в Телфорде, сообщило министерство обороны королевства.

    «В цехе по производству артиллерийских орудий создано 100 высококвалифицированных рабочих мест. Здесь изготавливают стволы и казенные части для 120-мм и 155-мм систем вооружения, в том числе для (самоходной артиллерийской установки) RCH 155 и перспективных артиллерийских платформ», – говорится в заявлении на сайте британского Минобороны, которое приводит ТАСС.

    Церемония открытия предприятия прошла с участием министра обороны Уэза Стритинга, начальника Генштаба Сухопутных войск генерала Роли Уокера и главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Британское подразделение компании запустило производство за восемь месяцев.

    Стритинг заявил, что Британия вновь занялась производством вооружений, необходимых для защиты от противников. По его словам, пустая площадка была превращена в полноценное производство, что стало примером стремительной реиндустриализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре стало известно, что в Лондоне решили построить крупнейшее со времен Второй мировой войны оборонное предприятие.

    В июле немецкий концерн Rheinmetall заявил о намерении увеличить в два раза производство пороха на заводе в Баварии.

    Месяцем ранее австралийские власти договорились с Rheinmetall о создании нового производства крупнокалиберных снарядов.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Британские подлодки утратили способность противостоять России в Арктике

    Палата общин: Подлодки Британии не способны противостоять России в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Королевские военно-морские силы Британии не могут конкурировать с Россией в арктическом регионе, так как британские субмарины больше не приспособлены для выполнения задач подо льдом, говорится в отчете комитета по обороне палаты общин Великобритании.

    Британские подводные лодки не могут оперировать в арктическом регионе из-за неспособности действовать подо льдом, передает РИА «Новости».

    «Британские подводные лодки утратили способность действовать подо льдом, хотя стратегическое значение Крайнего Севера за это время выросло. Без надежного потенциала для действий подо льдом Великобритании сложнее противостоять свободе действий России в регионе», – говорится в опубликованном докладе.

    Авторы документа отметили, что на данный момент субмарины не оснащены необходимым оборудованием, а экипажи не обладают нужными навыками. Последние подлодки класса Trafalgar, которые могли выполнять такие задачи, вывели из состава флота в 2025 году, а новые субмарины класса Astute еще только проходят сертификацию.

    Депутаты подчеркнули, что в последний раз британские подводные лодки участвовали в учениях в Арктике в 2018 году. В результате военные утратили многие профессиональные навыки, включая знание акустических особенностей подледной среды, на восстановление которых потребуется время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике.

    В воскресенье британские коммандос нырнули в Арктику.

    На прошлой неделе британский военный флот остался без единственного ледокола из-за поломки.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 02:05 • Новости дня
    Шотландский музей скрыл египетскую мумию от посетителей по этическим причинам

    Daily Telegraph: Музей Глазго скрыл египетскую мумию ради покоя умершей

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство шотландского Хантерианского музея приняло решение скрыть от взглядов посетителей египетскую мумию леди Шеп-эн-Хор, обернув ее синтетическим материалом ради сохранения неприкосновенности умершей.

    Останки леди Шеп-эн-Хор возрастом около 2 тыс. лет выставлялись в музее при Университете Глазго более 200 лет, однако теперь их обернули в нетканый материал из полиэтилена высокой плотности и оставили в полуоткрытом саркофаге, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Решение скрыть мумию было принято после пересмотра музейной политики с учетом этических соображений. Руководство учреждения рассматривало несколько вариантов, включая возвращение мумии в Египет, перемещение в запасники или демонстрацию исключительно саркофага. В результате было решено отказаться от публичной демонстрации привезенных из-за рубежа человеческих останков.

    Ранее аналогичные меры предприняли в Художественной галерее и музее Келвингроув в Глазго. Из экспозиции убрали человеческие останки, включая целую египетскую мумию, из-за отсутствия документально подтвержденного согласия умершего человека на публичную демонстрацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал ошибкой выставление в музее каллиграфической работы прояпонского деятеля.

    В феврале Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

    В прошлом году Министерство туризма и древностей Египта получило 13 возвращенных из Британии и Германии артефактов.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 19:39 • Новости дня
    Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Sky News: Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Tекст: Вера Басилая

    Старший матрос ВМС Соединенного Королевства Тедди Янг предстал перед лондонским судом по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства.

    Янг предстал перед британским судом, где ему были предъявлены пять пунктов обвинений по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш.

    Янг начал службу в апреле 2024 года. В качестве специалиста по разведке он имел высокий уровень допуска к секретной информации. Матроса впервые задержали в мае 2025 года, а в октябре этого года контртеррористическая полиция вновь арестовала его в графстве Бедфордшир.

    Британцу вменяют подготовку к раскрытию защищенной информации и ее хранение с намерением действовать в интересах иностранной державы. Предполагаемые правонарушения произошли в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

    Кроме того, Янга обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следствие считает умышленной передачу секретных данных на личную электронную почту и сохранение сведений на личных устройствах. Матрос также отказался предоставить информацию о USB-накопителе и карте памяти. Судебное заседание по этому делу начнется в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия выдвинула обвинения против российских нефтяных танкеров в запуске беспилотников для шпионажа над объектами НАТО.

    В мае британский МИД сообщил о вызове китайского посла из-за приговора экс-полицейскому по делу о шпионаже.

    В марте правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Ирана.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Резиденцию британского премьера назвали непригодной для управления страной

    FT: Резиденцию премьера Британии предложили переделать в музей

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие высокопоставленные британские чиновники выступили с инициативой превратить резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в музей из-за ее непригодности для управления государством.

    Бывшие госслужащие считают невозможным эффективное управление страной из исторического здания в центре Лондона из-за нехватки места и плохой связи, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «В современной Британии центр управления государством должен представлять собой полностью интегрированную команду, работающую в более просторном и эффективном офисном пространстве, где всецело задействованы современные технологии и потоки данных, поступающие из различных правительственных структур», – заявил экс-канцлер герцогства Ланкастерского Даррен Джонс.

    Идею переезда поддержал бывший директор по коммуникациям офиса премьера Гуто Харри. Председатель совета директоров сети супермаркетов Iceland Ричард Уокер предложил переделать здание эпохи Стюартов в музей или квартиры, отметив наличие крошечных комнат и опасных мест.

    Британские госслужащие давно жалуются на плохой телефонный сигнал и то, что многие кабинеты на Даунинг-стрит раньше были спальнями или помещениями для прислуги. Здание со знаменитой черной дверью используется как резиденция главы правительства с 1735 года, сейчас в этом правительственном комплексе работают более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл допустил возможность отставки из-за крайнего утомления и стресса.

    Летом в аккаунте главного мышелова резиденции на Даунинг-стрит кота Ларри высмеяли частую смену глав британского правительства.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик замечен у Калининградской области

    Британский самолет-разведчик замечен в Балтийском море у Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполняет полет в районе Балтийского моря недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 16:19 мск и направился на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов слежения за полетами. Он пересек воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, после чего взял курс на прибалтийские страны.

    По состоянию на 18:05 мск самолет находился над Балтийским морем недалеко от Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В тот же день британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    В среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Британия предложила ужесточить наказание за повреждение подводных кабелей

    Британия решила сажать в тюрьму на 14 лет за повреждение подводных кабелей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии намерены значительно ужесточить наказание за умышленное повреждение подводной инфраструктуры, виновным будет грозить до 14 лет лишения свободы, сообщило министерство коммуникаций страны.

    Сейчас штраф за подобные действия составляет 1 тыс. фунтов стерлингов (1,3 тыс. долларов). Строгое наказание предусмотрено лишь в случае, если ущерб нанесен по указанию другого государства, однако эту статью сложно применить из-за проблем со сбором доказательств, пишет РИА «Новости».

    «В рамках новых правил нанесение умышленного ущерба критически важной подводной энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре будет караться более суровым наказанием, включая тюремное заключение сроком до 14 лет», – заявили в британском министерстве коммуникаций.

    Кроме того, нарушителей ждут «неограниченные» штрафы. Компании, владеющие кабелями, обяжут строже следить за выявлением и управлением рисками.

    Законопроект внесут на рассмотрение в парламент после 12-недельных консультаций с отраслью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британская The Telegraph заявила о якобы ведущемся шпионаже российских траулеров за подводными коммуникациями.

    Ранее двум членам экипажа грузового корабля Fitburg выдвинули обвинения в повреждении подводного кабеля в Финском заливе.

    До этого Латвия сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Британия отключила десятки госсайтов из-за уязвимости кибербезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP, сообщила член палаты лордов Элизабет Ллойд.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях безопасности. Отключения правительственных сайтов наблюдались в Венгрии, Германии, Нидерландах, Словакии, Франции и других странах Европы, передает РИА «Новости».

    «На данный момент, по информации, которой я располагаю, 32 правительственных сервиса недоступны и четыре недоступны частично. Это последние межведомственные данные», – заявила Ллойд. Она добавила, что подтвержденных случаев взлома правительственных сервисов нет.

    PHP – скриптовый язык программирования, который широко используется для создания сайтов и интернет-сервисов, в том числе государственных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в PHP.

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Британия опровергла кампанию по возвращению Винни-Пуха из США

    Британское посольство опровергло планы возвращения игрушечного Винни-Пуха из США

    Tекст: Мария Иванова

    Посольство Великобритании в США опровергло информацию о кампании за возвращение прототипа литературного персонажа Винни-Пуха на родину.

    «Сообщения о кампании по возвращению Винни-Пуха беспочвенны. Замечательно, что Пух и друзья в Нью-Йорке (воссоединившиеся, наконец, с Крошкой Ру благодаря ее величеству), заводят новых друзей и вдохновляют тысячи детей каждый год», – написало посольство в соцсети.

    В диппредставительстве отметили, что игрушка останется в Нью-Йоркской библиотеке, хотя приглашение Пуху посетить Соединенное Королевство остается в силе, передает ТАСС.

    Библиотека в свою очередь подтвердила, что «ре-ПУХ-триации не будет».

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что некоторые британцы требуют вернуть из Нью-Йорка оригинального Винни-Пуха. Игрушка принадлежала Кристоферу Робину, сыну писателя Алана Милна, и была вывезена в США в 1947 году.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор задекларировал электростанцию
    СМИ узнали о срыве тайной встречи по Украине в Финляндии
    Захарова сочла признаком силы извинения Крида после скандала с лонгсливом
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников
    Умерла балерина Ирина Генслер
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири