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    25 октября 2026, 08:07 • Новости дня

    Экс-генсек ОДКБ обвинил страны Балтии в роли провокаторов

    Бордюжа: Страны Балтии выполняют роль провокаторов в интересах Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Запад использует страны Балтии для осуществления провокаций, несмотря на возникающие для них самих угрозы, заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

    «Это роль провокаторов, и они эту роль выполняют», – сказал Бордюжа, добавив, что странам Балтии выгодно действовать подобным образом ради материальных средств. Он обратил внимание на то, что на территории этих государств размещаются воинские контингенты крупных европейских стран, передает РИА «Новости».

    Бордюжа также напомнил об исключении Литвой из своей конституции запрета на размещение ядерного оружия. «Как появляется объект с наличием ядерного оружия, он включается в перечень целей, которые будут уничтожаться в первую очередь. Они этого не понимают?» – отметил бывший генсек ОДКБ.

    Кроме того, он подверг критике заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его словам, она говорит вещи, которые политикам произносить не следует.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил серьезную обеспокоенность организации активным наращиванием военного потенциала на западных границах.

    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки.

    Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине

    Грушко: Для России важна позиция переговорщика от Европы, а не его личность

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для России не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет. Конечно, Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам», – передает слова Грушко РИА «Новости».

    По его словам, ключевой момент – это то, с какой позицией пойдет переговорщик на переговоры, «если его туда пустит Европейский союз».

    Ранее стало известно, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате предстоящей встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за ситуацией в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Rapporteur: Беспредельная милитаризация Европы закончится катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Непомерное внимание к военным расходам в Европе вызывает тревогу с исторической точки зрения и закончится катастрофой, пишет европейское издание Rapporteur.

    «Подобное непомерное внимание к военным расходам не просто проигрышно политически… Это также вызывает тревогу с исторической точки зрения. Ведь такой беспредельный экономический милитаризм мы уже раньше в Европе видели. И, как должно быть известно Мерцу, он неизменно заканчивается катастрофой», – приводит текст материала РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    Издание обращает внимание на то, что финансовые нужды Европы превышают нужды Киева. Газета задается вопросом, почему лидеры ЕС готовы перекладывать долговое бремя на будущие поколения ради конфликта, а не ради инфраструктуры и экономического роста.

    По мнению Rapporteur, европейские лидеры считают конфликт на Украине важнее собственных экономических проблем, а ЕС ставит расходы на оборону превыше всего. Издание подчеркивает, что падение популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца показывает: граждане отвернутся от таких лидеров и могут проголосовать за тех, кто обещает прекратить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил западных спонсоров в отношении к украинцам как к расходному материалу.

    В среду Россия заявила о попытках Запада через серые схемы втянуть Балканы в снабжение Украины оружием.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Киеву причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    24 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки

    МИД России: Декларация ЕС о безопасности на Балтике нагнетает обстановку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад принятием декларации о безопасности на Балтике нагнетает обстановку в регионе, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Комментируя решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, дипломат указал, что образ коллективного военно-морского потенциала нужен для придания весомости нелегитимным действиям и обеспечения круговой поруки, передает РИА «Новости».

    «В практическом плане деятельность подобных форматов сводится исключительно к нагнетанию обстановки, созданию препятствий для свободной навигации, идущих вразрез с базовыми принципами международного права», – подчеркнул Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников обвинил западные страны в попытках контролировать логистические маршруты в Мировом океане.

    Масленников объяснил претензии Запада на Арктику риском потери торговых путей.

    В четверг Владислав Масленников заявил о появлении у западных стран множества антироссийских планов по морскому судоходству.

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    24 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал политику Европы на Балтике самоубийственной

    Грушко: Политика стран Европы в регионе Балтийского моря стала самоубийственной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Надеяться хочется, но пока они проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример – Балтийское море – всегда был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    По словам Грушко, главными причинами были отсутствие территориальных споров и замороженных конфликтов. Дипломат отметил уязвимость Калининградского эксклава и стран Прибалтики с военной точки зрения из-за сложной географии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что НАТО отрабатывает наступательные сценарии у границ России, включая возможную блокаду Калининграда. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие оснований для конфликта с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область.

    Также заместитель главы МИД Александр Грушко заявил об учете российскими властями искусственного нагнетания напряженности западными странами в Балтийском регионе.

    Кроме того, заместитель главы МИД Александр Грушко сообщил о переносе западными государствами подрывных действий с Балтийского моря на другие стратегические акватории.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    В Риме прошла многотысячная антивоенная манифестация

    В центре Рима состоялось шествие против роста военных расходов и политики НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная протестная акция против военных конфликтов, политики Североатлантического альянса и роста оборонных расходов началась в центре столицы Италии.

    Многотысячная манифестация собрала участников в центре Рима, передает РИА «Новости».

    Протестующие направились от площади Республики к улице Императорских форумов. Во главе колонны участники пронесли десятиметровую растяжку с традиционным лозунгом «Италия, вон из войны!».

    Активисты выразили недовольство курсом правительства, а также политикой НАТО и Израиля. В ходе марша они скандировали речевки в поддержку Палестины и против любого участия страны в военных альянсах.

    Манифестацию сопровождают усиленные наряды полиции, движение по маршруту шествия перекрыто. Власти города также закрыли для пассажиров станцию метро около Колизея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянское «Движение 17 октября» подготовило новые тактические указания для участников субботних акций протеста.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к манифестациям.

    Во вторник власти Италии объявили о намерении принять более жесткие меры в отношении участвующей в беспорядках молодежи.

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    24 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика от ЕС по Украине

    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика с Россией по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил кандидатуру премьер-министра Италии Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Мема считает, что Мелони пользуется симпатией американской администрации, а прочные исторические связи Италии и России могут помочь в поиске дипломатического решения украинского кризиса. При этом Мема призвал правительство Италии скорректировать курс в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин называл предпочтительным вариантом переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Глава государства подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать лидера, который вызывает у них доверие и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине для влияния на позицию США. Главным кандидатом на роль посредника Европы назвали президента Финляндии Александера Стубба. Замглавы МИД Александр Грушко назвал личность европейского переговорщика непринципиальной для России.

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    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Полянский отметил равнодушие Европы к бесправию жителей Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские страны намеренно игнорируют бесправие жителей Украины при нынешнем киевском режиме.

    Российский дипломат прокомментировал публикацию американского предпринимателя Илона Маска, передает РИА «Новости».

    «Это то, чего не хотят замечать наши пребывающие в сытом бесчувствии европейские коллеги», – написал Полянский.

    Ранее Маск обратил внимание на огромную разницу в стимулах между элитами и рядовыми гражданами на Украине. Предприниматель указал, что пока руководство страны богатеет на финансовых потоках, детей обычных украинцев отправляют погибать в окопах.

    Полянский добавил, что поддерживающие Киев государства Европы лишь продлевают страдания граждан, лишенных базовых прав при режиме Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий в обмен на отправку части работников в войска.

    В тот же день мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил о призыве более 200 тыс. жителей Киева. А уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о покупке военнообязанными детей у многодетных семей для уклонения от мобилизации.

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    24 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    В Греции назвали помощь Украине причиной потери социальных благ в ЕС

    Греческая партия Pakief назвала помощь Киеву причиной энергокризиса в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическая и военная поддержка Киева лишила граждан Евросоюза привычных социальных благ, заявила оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» (Pakief).

    В основе европейского кризиса лежит антироссийская истерия, которая достигла своего пика во время спецоперации на Украине. «Кризис, обострившийся за последние пять лет во всех странах ЕС, включая Грецию, и угрожающий крахом всей западной политической и социальной структуры, связан не только с глубоко неолиберальной политикой правительств и европейского органа исполнительной власти», – говорится в заявлении партии, передает ТАСС.

    По мнению политиков, отказ от дешевых российских энергоносителей спровоцировал беспрецедентный дефицит. Ставка на дорогой сжиженный природный газ из США и иранскую нефть не оправдалась, а последующая американская блокада Ормузского пролива привела к полной зависимости Европы от Вашингтона и взрывному росту цен.

    На этом фоне колоссальные расходы на помощь Киеву лишь усугубили социальную напряженность в европейском обществе. Представители Pakief отметили, что более 70% жителей Греции требуют отказаться от поддержки украинских властей и вернуть хорошие отношения с Россией.

    Оппозиция призвала осудить курс премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и последовать примеру США, Болгарии и Турции, подписавших договоры на поставку российских энергоресурсов. В противном случае Грецию могут охватить масштабные протесты, аналогичные тем, что уже проходят во Франции и Албании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

    В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об отказе отменять энергетические санкции против России.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал клоунадой недовольство Брюсселя российско-американскими договоренностями по дизельному топливу.

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    24 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    В Литве 12 человек заподозрили в хищении 1,3 млн евро из европейских фондов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила мошенническую схему, с помощью которой группа лиц похитила 1,3 млн евро из фондов Евросоюза под видом реализации фиктивных программ.

    Правоохранительные органы начали масштабное досудебное расследование в отношении 12 жителей Литвы, подозреваемых в махинациях с европейскими деньгами и попытке незаконно получить еще более 500 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Службу расследования финансовых преступлений Литвы.

    Следствие установило, что злоумышленники создавали видимость реализации проектов по обучению сотрудников и производству перерабатываемых прозрачных пленок с высокими барьерными свойствами. Так, в рамках одного из эпизодов зарегистрированная в Клайпеде фирма проводила вымышленное повышение квалификации, нанеся бюджету ЕС ущерб почти на 270 тыс. евро за счет поддельных документов.

    В 2024 году эта же компания запустила проект по разработке пленочных изделий общей стоимостью свыше 1,5 млн евро. Исполнители успели получить более 1,07 млн евро, однако заявленные работы фактически не проводились или шли с нарушениями условий.

    За мошенничество с кредитами фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы, а за подделку документов – до пяти лет лишения свободы. В рамках расследования уже заморожено имущество компании на сумму 15 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце литовские правоохранители провели обыски у руководства профильного национального агентства из-за возможных махинаций при распределении финансовой помощи Евросоюза.

    Летом в Вильнюсе начался суд над двумя гражданами Украины, выманившими у местных жителей более 150 тыс. евро. А в июне эксперты рассказали о реакции властей стран Прибалтики на массовый обман собственных граждан со стороны мошеннических кол-центров.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Посольство России в Италии призвало сограждан избегать мест беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало российским гражданам избегать мест беспорядков и соблюдать требования властей на фоне обсуждений возможного «российского следа» в миланских волнениях.

    Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

    В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

    В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

    К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

    В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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