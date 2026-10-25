Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване превысило 600 человек

Tекст: Антон Антонов

Число пострадавших выросло по сравнению с предыдущими данными более чем на 100 человек, передает ТАСС.

Сильный ветер и мощные ливни стали причиной многочисленных ДТП, падения рекламных щитов и деревьев. Один человек погиб в уезде Пиндун, когда его смыло штормовой волной на берегу.

Центральное метеорологическое управление сообщило, что тайфун ослаб и смещается от Тайваня в сторону Японии, штормовые предупреждения отменены и в течение ближайших суток ожидается полная нормализация погоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Тайваня сообщили о росте числа пострадавших от тайфуна «Чампи» до 500 человек.

В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ, офисов и фондовой биржи на острове в связи с приближением тайфуна.