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    25 октября 2026, 06:33 • Новости дня

    МИД назвал задержания судов странами ЕС провокациями

    Глава департамента МИД Масленников: В ЕС создают препятствия для судоходства

    Tекст: Антон Антонов

    Задержания странами Евросоюза судов в Балтийском море являются враждебными и провокационными действиями, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «Естественно, мы расцениваем подобные выходки как враждебные и провокационные», – сказал Масленников.

    По словам дипломата, отдельные государства ЕС последовательно предпринимают шаги для создания препятствий международному судоходству, передает РИА «Новости».

    Он указал, что западные страны придумали понятие «теневой флот», который якобы по определению несет угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства, и используют это как предлог для задержания судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Масленников сообщил, что Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море.

    Он также сообщил о появлении у западных стран множества деструктивных антироссийских инициатив в сфере морского судоходства.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    22 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    ЕС признал зависимость европейских производителей от российского соболя

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил, что страны ЕС добились исключения российского соболя из санкционного списка из-за отсутствия альтернатив для европейских производителей.

    По его словам, государства Евросоюза зависят от поставок российского соболя, поэтому страны единогласно согласовали целевое исключение для этого вида меха из запрета на импорт, передает РИА «Новости».

    «Некоторые государства – члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт», – сказал Сикела.

    Исключение касается только меха соболя, в то время как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанной пушнины продолжает действовать. Инициаторами смягчения ограничений стали Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление исключения из санкционного режима на поставки российской нефти.

    В прошлом месяце российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман после исключения из санкционного списка ЕС были объявлены нежелательными лицами в Литве.

    Париж неожиданно поддержал инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков Евросоюза.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    22 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу включиться в переговоры по Украине

    Президент Чехии Павел призвал европейские страны к диалогу по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    По мнению чешского лидера, странам Европы следует активнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС. «Европа должна гораздо активнее стремиться стать участником переговорного процесса», – сказал он на конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

    Европе необходимо разработать собственную единую стратегию безопасности для выхода на переговоры, добавил Павел. Документ должен учитывать интересы безопасности стран, которые не входят в Евросоюз, включая Британию и Норвегию.

    Павел отметил участие в мирных переговорах только России, США и Украины, объяснив это отсутствием у Европы четкой и общей позиции. Политик допустил вероятность стагнации или снижения уровня благосостояния европейцев из-за необходимости инвестировать в собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел указал на слабость и разобщенность Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у европейских государств желания переходить к переговорам.

    В среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал об обсуждении в Осло территориальных вопросов по Украине.

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