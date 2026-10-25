В СвДП не исключили распада правящей коалиции Германии

Замглавы СвДП Кубики не исключил распада правящей коалиции Германии

Tекст: Антон Антонов

«Мы готовы при необходимости пойти на досрочные выборы, если это правительство снова потерпит неудачу», – приводит слова Кубики dpa.

Он заявил, что ситуация на федеральном уровне в Германии сейчас настолько нестабильна, что нельзя исключать даже распада коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. Он подчеркнул, что политическая и экономическая неопределенность усиливает кризис доверия к правительству, передает РИА «Новости».

Кубики подверг резкой критике экономический курс нынешнего кабинета министров ФРГ. Он отметил, что прогнозируемый экономический рост на уровне 1,3% был «куплен ценой крупнейшей в истории ФРГ программы заимствований», при этом, по его мнению, необходимые структурные реформы так и не были проведены.

Зампред СвДП призвал к «повсеместному и надежному» снижению стоимости энергоносителей и обрушился с критикой на решение властей Германии импортировать сжиженный природный газ по морю при наличии собственных неиспользуемых месторождений.

Он осудил запрет на добычу сырья методом фрекинга и блокирование строительства современных модульных атомных электростанций, добавив, что «единственный эффективный закон о поддержке демократии – это экономический рост».

СвДП на фоне падения рейтингов в 2026 году потерпела серию поражений на региональных выборах в Германии. В сентябре партия с результатом 2,6% голосов лишилась представительства в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о давлении на экономику ФРГ и необходимости немедленных реформ.

Мерц столкнулся с кризисом в ХДС.