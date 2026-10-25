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    25 октября 2026, 05:45 • Новости дня

    Отрыв АдГ от ХДС/ХСС в рейтинге партий Германии составил 11 п.п.

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге партий Германии опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов, следует из опроса института INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 30% избирателей, что на 1 п.п. больше, чем неделей ранее, тогда как блок ХДС/ХСС получил 19% и также прибавил 1 п.п., передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Социал-демократическая партия Германии набрала 14% и вернулась на один уровень с партией «Зеленые», чьи позиции также составляют 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10% (минус 1 п.п.). Свободная демократическая партия и партия BSW остались ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

    В сумме правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набирает только 33%, тогда как для парламентского большинства и формирования правительства нужно минимум 44%.

    По расчетам INSA, коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» получила бы 47% голосов и рассматривается руководителем института Херманом Бинкертом как наиболее вероятный вариант.

    Совместное выступление ХДС/ХСС и АдГ обеспечило бы 49%, однако консерваторы публично исключают любое сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Альянс «Зеленых», СДПГ и Левой партии собрал бы 38% и оценивается жителями Берлина скептически: 46% респондентов считают подобное объединение плохим, 31% – хорошим.

    Опрос проводился с 19 по 23 октября, в нем приняли участие 1 209 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Мерц столкнулся с новым внутрипартийным кризисом.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке, в сеть попали сотни тысяч партийных писем и личных документов.

    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    22 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Временный поверенный США в Германии устраивал алкогольные застолья с охраной

    Bild: Временный поверенный США в ФРГ Мельтцер пил с полицейскими из охраны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер употреблял алкоголь вместе с немецкими полицейскими, которые обеспечивали его личную охрану, пишет Bild.

    Сотрудники полиции сообщили о предполагаемых нарушениях несколько недель назад, после чего началось внутреннее расследование. Полиция Берлина расформировала отряд охраны дипломата и начала служебные разбирательства в отношении его сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники.

    Сообщается, что дипломат сам поощрял такие застолья и приглашал полицейских выпить. Личная вина Мельтцера на данный момент не доказана, отмечает РИА «Новости».

    «Это соответствует действительности: были начаты служебные дисциплинарные меры, а соответствующий отряд личной охраны расформирован. Мы не можем предоставить дополнительных подробностей», – заявил представитель полиции.

    В состав подразделения земельного управления уголовной полиции Берлина (LKA 61) входили более десяти сотрудников. Во время службы употребление алкоголя запрещено, при заступлении на дежурство действует правило нулевого содержания алкоголя в крови. В посольстве США заявили о доверии профессионализму LKA и отказались комментировать обвинения в адрес Мельтцера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    В прошлом месяце в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.

    В апреле пресса уличила главу ФБР в регулярных пьянках и прогулах.

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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

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    24 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

    Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

    Tекст: Мария Иванова

    В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.

    Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

    В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

    «Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

    В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.

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    24 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Бундесвер сорвал цифровую модернизацию боевых машин пехоты Marder

    FAZ: Бундесвер не смог установить цифровые радиостанции на бронемашины Marder

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска ФРГ столкнулись с невозможностью оснастить устаревшие боевые машины пехоты Marder новейшими системами связи в рамках масштабной программы цифровизации армии.

    Боевые машины пехоты Marder признаны не соответствующими критериям программы «Цифровизация сухопутных операций» (D-LBO). В ходе испытаний на полигоне Мунстер выяснилось, что современные цифровые радиостанции несовместимы с проводкой и системой интеркома старой бронетехники, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Представитель министерства обороны ФРГ пояснил, что для выполнения обязательств перед НАТО командование решило заменить Marder на более новые БМП Puma в 37-й мотопехотной бригаде, которая должна быть переброшена в Литву к 2027 году. Современную технику срочно изымут у батальона в Баварии.

    Амбициозная программа D-LBO стоимостью в миллиарды евро с самого начала сопровождалась логистическими ошибками. Новые радиостанции не помещались в машины, из-за чего рабочим приходилось менять кабели и наваривать крыши.

    Кроме того, полевые тесты выявили критические сбои в системе связи и комплексе распознавания целей «свой-чужой». В результате бундесвер вынужден внедрять урезанную версию цифровой системы.

    Министр обороны Германии Борис Писториус признал отставание оборонной промышленности от графика поставок на 300 единиц техники.

    На данный момент базовой цифровой системой оснащено лишь около 2 тыс. машин из запланированных 16 тыс., а завершить оцифровку автопарка планируется только к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкие власти запланировали направить почти 2 млрд евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера.

    Летом эксперты предложили переориентировать программу модернизации армии на разработку беспилотников и искусственного интеллекта вместо закупки классических танков.

    Весной бундесвер потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая оказалась неработающей.

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    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

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    24 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

    Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

    «Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

    Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

    В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

    Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

    В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    22 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Гражданина Украины задержали в Германии за якобы шпионаж в пользу России

    В немецком Бранденбурге задержали украинца за якобы шпионаж на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии задержали 53-летнего украинца Вадима Я., подозреваемого в якобы агентурной деятельности в интересах Москвы.

    По версии следствия, задержанный житель Айзенхюттенштадта занимался сбором информации военного значения, передает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ. Часть этих сведений находилась в открытом доступе, а другую подозреваемый получал напрямую от представителей европейского оборонного сектора, в том числе от сотрудников предприятий в Польше.

    В ближайшее время мужчину доставят в Карлсруэ. Там судья Федерального верховного суда по следственным делам примет решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    Летом немецкие правоохранители арестовали мужчину из-за подготовки диверсии на военном заводе в Баварии.

    В марте полиция Испании сообщила об аресте разыскиваемого немецкими властями гражданина Украины.

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