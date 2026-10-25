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    25 октября 2026, 04:19 • Новости дня

    Землетрясение произошло у побережья Японии

    Tекст: Антон Антонов

    У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщило метеорологическое управление страны.

    Подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован под дном океана у юго-восточного побережья японского острова Кюсю, очаг располагался неглубоко, однако угрозы цунами не возникло, передает ТАСС.

    Колебания почвы привели к раскачиванию домов в префектурах Кагосима и Миядзаки, но сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало, транспортная инфраструктура в регионе продолжает работать в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    36 человек погибли, еще 136 человек пострадали.

    23 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в Японии

    NHK: Украинский самолет Ан-124 загорелся при посадке в японской Нагое

    Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в Японии
    @ FL360aero

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В международном аэропорту Тюбу недалеко от японского города Нагоя приземлился украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с горящей частью фюзеляжа.

    «22 октября около 19:20 по местному времени на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тюбу у приземлявшегося грузового самолета была обнаружена горящая часть фюзеляжа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

    Отмечается, что после посадки лайнер Ан-124 «Руслан» совершил кратковременную остановку на взлетно-посадочной полосе, после чего успешно покинул ее. В связи с происшествием полоса была закрыта для других рейсов на 15 минут.

    По данным телеканала, после проведения необходимых проверок безопасности полеты в воздушной гавани возобновились. Сейчас аэропорт Тюбу функционирует в обычном режиме. Расследованием инцидента и выяснением обстоятельств случившегося занимается министерство транспорта Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов вспыхнул сильный пожар.

    Также вероятная неисправность шасси японского военного самолета F-15 привела к временному ограничению работы воздушной гавани на Окинаве.

    Кроме того, летевший из Красноярска в Якутск самолет подал аварийный сигнал и полетел в сторону аэропорта отправления.

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    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Суд обязал ViiV и Shionogi выдать «Биохимику» лицензию на препарат от ВИЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Московской области постановил, что американская ViiV Healthcare Company и японская Shionogi должны предоставить саранскому заводу «Биохимик» права на использование действующего вещества в лекарствах от ВИЧ.

    Саранское предприятие сможет использовать защищенное патентами ответчиков вещество «Каботегравир» в препаратах для профилактики и лечения вируса иммунодефицита человека. Согласно решению суда, российская компания будет выплачивать правообладателям 1,75% от фактической выручки, передает РИА «Новости».

    Суд установил, что первое лекарство с «Каботегравиром» зарегистрировали в России в 2022 году, однако иностранные компании не ввели в оборот ни одной партии. В инстанции указали, что бездействие ответчиков и недостаточное использование изобретений привели к дефициту соответствующей продукции на территории страны.

    При этом американская фирма уже несколько лет разрешает предприятиям из 133 государств, включая Украину и страны Восточной Европы, производить препараты с данным веществом на условиях открытой лицензии, однако на Россию эти решения не распространяются. Завод «Биохимик» выступает основной производственной площадкой компании «Промомед», которая специализируется на выпуске противовирусных средств и антибиотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце представители предприятия «ПСК Фарма» сообщили о регистрации первого отечественного препарата в форме таблеток для лечения легочной артериальной гипертензии.

    В том же месяце вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель анонсировал создание индийской компанией комплекса по производству медицинских препаратов на территории региона.

    В апреле глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о высоком спросе на российские вакцины и антибиотики на зарубежных рынках.

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    24 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны, прежде чем отрицать возможность совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам.

    «Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

    Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

    Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.

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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

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    22 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе

    EMSC: Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к северо-востоку от городского округа Нагчу на глубине 35 км.

    Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китайский сейсмологический центр сообщил о повторном землетрясении на юго-западе КНР.

    В июне в результате подземных толчков в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

    В мае после землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР эвакуировали свыше 7 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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    23 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Китай потребовал от японской KDDI извинений за сильный пожар в Монголии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственные СМИ Китая призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться перед Пекином за масштабный природный пожар, уничтоживший часть заповедника на границе с Монголией.

    Степной пожар вспыхнул 8 октября и выжег около 80% территории природного заповедника на границе Монголии и Китая. Призыв к извинениям прозвучал на фоне высокой дипломатической напряженности между Пекином и Токио, пишет South China Morning Post.

    Согласно сообщениям японской прессы, компания KDDI признала связь возгорания с деятельностью своей дочерней структуры MobiCom, которая является крупнейшим оператором мобильной связи в Монголии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Китая осудили денежное подношение японского премьера Санаэ Такаити в храм Ясукуни. В июле официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил американский Национальный фонд в поддержку демократии во лжи об отношениях Пекина и Москвы. В марте японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил о готовности рассмотреть участие в разминировании Ормузского пролива.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    24 октября 2026, 07:06 • Новости дня
    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване достигло 500 человек

    Из-за тайфуна «Чампи» на Тайване пострадали 500 человек и закрылись школы

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за непогоды, вызванной приближением к северной части Тайваня тайфуна «Чампи», множество людей получили травмы и закрылись официальные учреждения.

    Число пострадавших от сильного ветра и мощных ливней достигло 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

    Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и 94 раненых. Смертельный случай произошел на пляже в уезде Пиндун из-за штормовой волны. Остальные жители пострадали в результате дорожных аварий и падения рекламных щитов и деревьев.

    В субботу в 13 городах и уездах Тайваня, среди которых Тайбэй и Тайчжун, закрыли официальные учреждения и школы. В остальных районах острова работа и занятия проходят в обычном режиме. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 43 м/сек с порывами до 53 м/сек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о введении третьего уровня экстренного реагирования в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь из-за тайфуна «Чампи».

    В четверг на Тайване объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи. Летом местные СМИ оценили количество пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» в 135 человек.

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    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

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    24 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая

    На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Tекст: Мария Иванова

    В китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщил китайский сейсмологический центр.

    В уезде Цзадо Юйшу-Тибетского автономного округа зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 16:39 по местному времени (11:39 мск). Очаг сейсмического события находился на глубине 10 км.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, сообщает агентство со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр этих толчков располагался в 510 км от столицы страны Порт-Вилы, а очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

    Ранее Геологическая служба США сообщала о более мощном землетрясении магнитудой 7,2 у берегов Вануату. Позднее сейсмологи регистрировали в этом же районе толчки магнитудой 5,8 и 5,5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения магнитудой семь в Тибетском автономном районе до 65 человек.

    В четверг в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1.

    В прошлом месяце Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Китае вблизи границы с Непалом сильные подземные толчки магнитудой 5,3.

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