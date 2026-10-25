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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
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    25 октября 2026, 01:56 • Новости дня

    Делегации Запада и Востока Ливии не достигли договоренностей в Анкаре

    Tекст: Антон Антонов

    Закрытые переговоры представителей западных и восточных властей Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта, пишет Libya Observer.

    «Делегации покинули Турцию, не согласовав полномочия Высшего военного совета и распределение полномочий с Президентским советом Ливии», – сообщает Libya Observer.

    Западную часть страны на встрече представлял связанный с Правительством национального единства Абд аль-Салам аз-Зуби, восточную – Саддам Хафтар, передает РИА «Новости».

    По данным издания, стороны разошлись во взглядах на последовательность урегулирования: Хафтар настаивал на одновременном согласовании военных и политических вопросов, тогда как аз-Зуби предлагал сначала заключить военное соглашение, а затем переходить к политическим договоренностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ливии неизвестные лица перекрыли нефтепровод на западе страны, что может привести к снижению добычи нефти.

    В прошлом месяце в Ливии возникли перебои с прокачкой нефти к морским портам.

    Ливия переживает политический кризис с 2011 года: в стране действуют два правительства, не признающие друг друга. На западе, в Триполи, базируется поддерживаемое ООН правительство под руководством Абдельхамида Дбейбы, на востоке страны работает утвержденное парламентом правительство Усамы Хаммада, которое опирается на поддержку Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

    24 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике

    МИД России заявил о возможных асимметричных контрмерах на задержание судов

    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, страны НАТО и ЕС фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, следующие по общепринятым правилам, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», – заявил Масленников.

    Дипломат не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владислав Масленников назвал действия стран НАТО и ЕС морским рэкетом. В четверг он сообщил об активном генерировании западными странами антироссийских инициатив в сфере морского судоходства.

    В прошлом месяце он назвал морским разбоем задержание гражданских судов странами Евросоюза.

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    24 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

    Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

    Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

    «Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

    По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

    Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

    Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

    В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

    Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

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    24 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шесть человек, погибшие при столкновении микроавтобуса с поездом в Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщило правительство региона.

    Все шесть человек, погибших в ДТП при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Смидовичском районе Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

    Трагедия произошла в субботу вечером на железнодорожном переезде перегона Николаевка – Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом. В результате столкновения погибли шесть человек, единственный выживший пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

    «На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе – иностранные граждане», – сказали власти региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.

    Ранее в Петербурге на переезде станции Автово грузовой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. В июле в Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский состав столкнулся с большегрузом на переезде.

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    24 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами

    ВСУ начали подрывать в воздухе дроны с металлическими шариками

    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска начали применять новую тактику атак, при которой беспилотники с начиненной металлическими поражающими элементами взрывчаткой детонируют в воздухе над группами людей.

    Украинские военные стали использовать новую тактику подрыва беспилотников с поражающими элементами в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации ведомства, аппараты зависают в воздухе, после чего взрывчатка с металлическими шариками детонирует над предполагаемыми местами скопления людей. Отмечается, что такие дроны не пикируют на цель, а поражают площадь сверху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников.

    В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пострадавшем мужчине при атаке дронов.

    В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирной жительницы из-за удара аппарата ВСУ.

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    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    24 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу

    Губернатор Клычков опубликовал фото обломков ракет НАТО после удара по Орлу

    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    @ max.ru/a_klychkov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

    «В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО», – написал глава региона в мессенджере Max.

    Клычков сопроводил сообщение тремя снимками обнаруженных на месте обломков боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов в Орле.

    В пятницу восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в городе.

     Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии угрозы химической опасности после атаки на предприятие в Советском районе Орла.

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    24 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

    Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

    Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

    Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

    Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

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    24 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Следствие сообщило о смене пола подозреваемыми в убийстве омского студента

    Двое подозреваемых в убийстве омского студента сменили пол

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое из шести подозреваемых в умышленном убийстве студента в Омске поменяли пол в паспорте на женский и принимали гормоны, сообщили в следственных органах Омской области.

    «Из трех девушек, подозреваемых в убийстве, только одна нормальная, остальные поменяли пол по паспорту и сидели на гормонах (движение ЛГБТ запрещено и признано экстремистским в России)», – рассказал собеседник ТАСС.

    По версии следствия, трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого, студента одного из омских вузов. 20 июня этого года под предлогом передачи ценного предмета они заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью строительной ленты связали ему руки и ноги.

    После этого они перетащили его на безлюдный участок, где нанесли несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений студент умер на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Омской области сообщила о назначении психиатрической экспертизы шестерым подозреваемым в умышленном убийстве студента.

    В июле источник в силовых структурах рассказал о приеме гормональных препаратов для изменения пола проходящими по делу об убийстве студента молодыми людьми.

    В июне региональное следственное управление СК заявило о помещении под стражу шестой фигурантки уголовного дела об убийстве студента в Омске.

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    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

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    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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