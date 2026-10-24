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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня

    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек».

    «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стрелок из пригорода Парижа объяснил выбор жертв местью за ограбления

    Le Monde: Задержанный за стрельбу в Траппе мстил за разграбленные магазины

    Tекст: Мария Иванова

    Подозреваемый в вооруженном нападении на прохожих во французской коммуне Трапп заявил, что специально выбирал жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    Мужчина после задержания признался полицейским, что специально стрелял по арабам и темнокожим, возложив на них ответственность за разграбление магазинов во время протестов 17 октября. Об этом пишет Le Monde.

    Следствие предварительно подтвердило выбор жертв по национальному признаку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью и расовой ненавистью, передает ТАСС.

    В квартире нападавшего обнаружили книгу Адольфа Гитлера, следователи выясняют связи подозреваемого с ультраправыми группировками. Также экспертиза изучает вещество, похожее на кокаин, найденное в машине задержанного.

    Национальная антитеррористическая прокуратура Франции опровергла информацию средств массовой информации, что стрелявшего зовут Кевин Т. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщал об одном погибшем и четверых раненых в результате атаки в Траппе, нападавшим оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При нападении в коммуне Трапп погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

    В пятницу глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о квалификации преступления как террористического акта.

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    24 октября 2026, 03:19 • Новости дня
    Французский боец ММА погиб при теракте под Парижем

    В результате теракта в пригороде Парижа погиб 26-летний французский боец ММА

    Tекст: Денис Тельманов

    Французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги погиб в возрасте 26 лет в результате теракта со стрельбой в коммуне Трапп под Парижем.

    Смерть спортсмена наступила в результате стрельбы, которую злоумышленник открыл из окна автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на заявление клуба бойца Atch Academy.

    «С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта, потрясшего нашу страну», – говорится в сообщении клуба.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что нападавший расстреливал прохожих в нескольких кварталах столичного региона. Полиция оперативно задержала подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    В пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали преступление как террористическое. Неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим в городе Трапп к юго-западу от столицы.

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    24 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Посольство России в Италии призвало сограждан избегать мест беспорядков

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало российским гражданам избегать мест беспорядков и соблюдать требования властей на фоне обсуждений возможного «российского следа» в миланских волнениях.

    Российским гражданам следует обходить стороной места беспорядков в Италии и выполнять требования местных властей, сообщает посольство России.

    В дипмиссии отметили, что история о «российском следе» в миланских погромах приобрела неожиданный оборот: министр обороны заявляет о гибридной войне, глава МВД указывает на отсутствие доказательств внешнего управления, а вице-премьер удивляется рассказам о русских.

    В ведомстве подчеркнули, что перед поиском тайного дирижера за границей итальянскому правительству стоило бы согласовать позиции внутри страны. Там напомнили, что российское гражданство не является доказательством причастности к насилию, которому нет оправдания.

    К сенсациям о вездесущих агентах в посольстве посоветовали относиться с юмором, отметив, что приписываемый им объем работы давно должен был привести их в дипломатическое представительство или Русский дом за сверхурочными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В понедельник власти Италии решили направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков.

    В начале месяца российское дипломатическое представительство в Италии обвинило местные средства массовой информации в нагнетании антироссийской риторики.

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    24 октября 2026, 04:53 • Новости дня
    Минобороны Польши объявило о планах разместить ядерное оружие США и Франции

    Минобороны Польши начало переговоры о размещении ядерного оружия США и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава стремится к участию в американской программе ядерного сдерживания и ведет аналогичные переговоры с Парижем, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Инициатива по совместному использованию ядерного арсенала для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках соглашения о создании военной базы Соединенных Штатов на польской территории, передает ТАСС.

    «Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», – подчеркнул польский министр.

    Глава военного ведомства добавил о предложении Парижа предоставить европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания. Точные сроки принятия решений пока не определены из-за необходимости проведения предварительных консультаций с союзниками в Европе.

    В июне руководство Минобороны Польши передало шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы.

    В сентябре делегация США осмотрела потенциальные места для размещения объекта, после чего американский президент Дональд Трамп констатировал большой прогресс в соответствующих переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении властей инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах в процессе создания американской базы.

    Летом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач уличил заместителя министра национальной обороны страны Павла Залевского в искажении фактов относительно позиции Варшавы по ядерному оружию.

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    24 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Полиция Парижа запретила профсоюзам шествие по утвержденному маршруту

    Parisien: Полиция Парижа отменила согласованный маршрут шествия профсоюзов

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

    Власти отменили проведение акции по маршруту от площади Бастилии до площади Нации из-за сложностей в обеспечении безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Полиция предложила манифестантам альтернативный вариант проведения шествия ближе к окраине Парижа.

    В ответ на это решение профсоюзы выразили возмущение и подали ходатайство в административный суд. Организаторы намерены добиться отмены запрета и провести акцию по изначально утвержденному плану.

    Массовые протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Позже к акциям присоединились граждане, протестующие против повышения цен. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек, и сопровождалась погромами и разграблением бутиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат пострадавшего на акции французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    Президент Торгово-промышленной палаты Франции Ален Ди Крешенцо сообщил о разграблении более 2 тыс. магазинов в ходе протестов.

    Ранее мэр Парижа Эммануэль Грегуар призвал жителей столицы присоединиться к уборке улиц после массовых манифестаций.

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    24 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов

    Магазины Брюсселя закрыли витрины щитами из-за угрозы погромов

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы магазинов и бутиков в Брюсселе закрыли витрины деревянными щитами и приостановили работу в преддверии новых акций протеста.

    В кварталах люксовых магазинов в центре бельгийской столицы более половины витрин закрыты панелями из древесно-стружечных плит. Ряд салонов и центральный бутик Apple приостановили работу, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются», – рассказал владелец магазина электроники Антуан. По его словам, установка защитных конструкций обходится коммерсантам в сумму до 2 тыс. евро и спасает лишь от случайных погромщиков.

    В бельгийских соцсетях ранее появились призывы выйти на улицы за социальную справедливость 24 октября. Предприниматели обсуждали возможность применения травматического оружия для защиты от мародеров, однако местные законы разрешают самооборону только для защиты жизни и здоровья, но не собственности.

    В связи с угрозой беспорядков на крупных перекрестках дежурят усиленные наряды полиции. Проблемные зоны у вокзалов взяты под особый контроль, к середине дня обстановка в городе оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал резко повысить уровень применения силы при подавлении студенческих протестов.

    В середине месяца бельгийские полицейские задержали 20 участников уличных беспорядков в центре Брюсселя.

    В начале месяца массовые акции протеста учащихся распространились из Франции на Бельгию, Италию и Грецию.

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    24 октября 2026, 02:13 • Новости дня
    Агентство Moody's сохранило долгосрочный рейтинг Франции

    AFP: Агентство Moody's оставило долгосрочный рейтинг Франции на уровне Aa3

    Tекст: Денис Тельманов

    Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение не менять долгосрочный кредитный рейтинг Франции, сохранив его на уровне Aa3 с негативным прогнозом.

    Отказ от изменения оценки обоснован предположением о принятии Францией в 2027 году бюджета с сокращенным дефицитом, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Агентство не уточнило, учитывались ли при формировании прогноза проходящие в стране протесты, однако аналитики ожидают снижения социальной напряженности в ближайшие месяцы.

    «Это решение является опровержением пессимистичных прогнозов», – заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года рейтинги руководителей Германии и Франции продемонстрировали рекордное падение из-за системного экономического кризиса.

    Осенью прошлого года отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню обнажила сильнейший кризис в стране со времен ухода Шарля де Голля.

    В сентябре прошлого года рост государственного долга Франции сделал отставку правительства единственной перспективой.

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    24 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Французская учительница обвинила полицию в избиении участников протестов

    Полицейские в Париже избили подростков на школьной демонстрации

    Tекст: Денис Тельманов

    Учительница начальных классов из пригорода Парижа Александра обвинила сотрудников французского полицейского спецназа в избиении сыновей во время мирной акции протеста учащихся.

    Сотрудники спецподразделения по охране общественного порядка CRS применили силу к юношам 17 и 18 лет, передает РИА «Новости». Молодые люди пришли на демонстрацию в Париже и мирно сидели на траве.

    «Они сидят на траве. Никакой агрессии нет: они просто сидят, обсуждают что-то, смеются. И вдруг сотрудники CRS начинают подходить, грубо хватать их под руки, бить по ногам и буквально выталкивать, хотя они, по сути, ничего не сделали», – рассказала Александра.

    Женщина подчеркнула отсутствие нарушений общественного порядка со стороны подростков на согласованной акции. Юноши получили синяки на ногах в результате действий правоохранителей.

    Кроме того, в полицейском участке подвергся унижениям задержанный 16-летний друг одного из сыновей преподавательницы. По словам собеседницы агентства, юношу продержали в отделении всю ночь, вырвали клок волос, отобрали ценные вещи и пытались заставить сознаться в несовершенных правонарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о превышении числа задержанных в ходе беспорядков во Франции отметки в 2 тыс. человек.

    Первый заместитель мэра Парижа Ламия Эль-Аараж заявила о нехватке полицейских для обеспечения безопасности. В субботу участники демонстраций начали грабить магазины по всей стране.

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    24 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Полиция Лиона разогнала манифестантов слезоточивым газом

    BFMTV: Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    Во французском Лионе сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ против участников демонстраций, выступающих против роста стоимости жизни.

    В субботу во Франции проходят очередные акции протеста, к которым присоединились профсоюзы, учащиеся и представители движения «желтых жилетов». Из-за ожидаемого масштаба власти некоторых городов ввели запрет на проведение манифестаций. В связи с этим силы правопорядка использовали слезоточивый газ для разгона толпы в нескольких районах Лиона, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Массовые протесты начались в стране в середине сентября. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники с требованием улучшить состояние школ. Позже к ним примкнули недовольные повышением цен, и акции распространились на другие регионы.

    Самая масштабная общенациональная демонстрация состоялась 17 октября. По оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек, против которых полиция также применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлое воскресенье массовые протесты против высокой стоимости жизни привели к задержанию более 2,4 тыс. человек.

    В прошлую субботу участники акций подожгли здание мэрии города Лимож.

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах

    Во время акций протеста во Франции задержаны 135 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых демонстраций, проходящих по всей Франции, правоохранительные органы задержали 135 человек, сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

    «По состоянию на 13:00 (14:00 мск) задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своем эти задержания производились по итогам досмотров личных вещей и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», – заявил Нуньес в эфире BFMTV, передает ТАСС.

    По его словам, серьезных инцидентов не зафиксировано, однако он выразил обеспокоенность присутствием большого числа представителей левых и крайне левых движений в Орлеане.

    Они собрались на протест против партии «Национальное объединение» перед ее двухдневным политическим конгрессом.

    По предварительным данным, в демонстрациях участвуют около 35 тыс. человек. Всего запланировано порядка 136 акций.

    17 октября в Париже и других городах прошли массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности, в которых, по данным МВД, участвовали 550 тыс. человек. В ряде городов акции переросли в беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса из-за оторванной руки подзащитного.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам парижских беспорядков 17 октября.

    В воскресенье канал BFMTV сообщил о задержании более 2,4 тыс. человек в результате массовых беспорядков.

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    24 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Полиция применила водомет против протестующих в центре Ниццы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе демонстрации против повышения стоимости жизни во французской Ницце произошли столкновения участников акции с сотрудниками правоохранительных органов.

    Для разгона агрессивно настроенных участников акции стражи порядка задействовали слезоточивый газ и водомет, передает ТАСС.

    Несмотря на запрет префектуры департамента Приморские Альпы на проведение собраний, около тысячи человек прошли по Английской набережной и свернули в старую часть города. Демонстранты скандировали лозунги против полиции и властей, а также требовали отказаться от сокращения бюджетных расходов на социальную сферу.

    Основные столкновения с полицейскими произошли на площади Массена. Ущерб городской инфраструктуре и магазинам протестующие не нанесли, однако владельцы торговых точек заранее закрыли витрины деревянными щитами. Власти Ниццы отчитались о 40 задержанных.

    Массовые акции с участием профсоюзных и студенческих движений проходят в субботу по всей Франции на фоне ухудшения уровня жизни. Ожидается, что протесты соберут до 500 тыс. участников. Ранее МВД республики пообещало увеличить численность задействованных в охране порядка силовиков с 10 тыс. до 70 тыс. человек после беспорядков и грабежей на прошлых выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу газета Politico со ссылкой на экспертов спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

    Во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В прошлую субботу участники масштабных акций протеста подожгли здание мэрии города Лимож.

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    24 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Военные и бронетехника разместились у Лувра и Елисейского дворца из-за протестов

    Военные и бронетехника размещены у Елисейского дворца и Лувра из-за протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные размещены у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.

    Во Франции в субботу проходят массовые манифестации с участием профсоюзов, учащихся и «желтых жилетов», протестующих против роста стоимости жизни и ухудшения ситуации в сфере образования. Ожидается участие до 500 тыс. человек по всей стране, передает РИА «Новости».

    Власти Франции привлекли к охране порядка военных и элитные подразделения полиции и жандармерии, задействовав бронетехнику, беспилотники, вертолеты и водометы. У Елисейского дворца размещены бронемашины жандармерии, а у Лувра дежурят военные в полной экипировке с оружием.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа. Самая массовая акция состоялась 17 октября и собрала около 550 тыс. человек, против которых полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за масштабных протестов изоляторах при судах.

    В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

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    24 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала манифестантов слезоточивым газом

    Полиция в Париже разогнала акцию протеста против роста цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Французская полиция применила водомет и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже после завершения манифестации, передает РИА «Новости».

    В субботу во Франции возобновились массовые протесты против ухудшения ситуации в образовании и повышения стоимости жизни. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и «желтые жилеты». В столице на улицы вышли тысячи людей. Шествие по заранее согласованному маршруту на окраине города прошло без происшествий, однако после его окончания правоохранители приступили к разгону толпы.

    Протестные акции начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, протестующие против роста цен, а акции охватили другие регионы страны. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября – по оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Тогда полиция также использовала водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

    В понедельник участники массовых протестов против удорожания стоимости жизни перекрыли доступ к Лувру в Париже.

    Французские суды вынесли первые приговоры участникам столичных беспорядков.

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