Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

Tекст: Антон Антонов

«Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек».

«Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.