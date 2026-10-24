Мерц заявил о якобы предпринимаемых Россией попытках дестабилизировать Германию

Tекст: Антон Антонов

«Мы видим, что Россия каждый день стремится дестабилизировать и Германию», – заявил Мерц.

Немецкий канцлер при этом не привел никаких фактов или доказательств, которые могли бы подтвердить его заявления о действиях Москвы, передает РИА «Новости».

Одновременно Мерц заявил о «внутренних экстремистах», которые, по его словам, представляют «растущую угрозу» для Европы и Германии наряду с иностранными державами, и заверил, что возглавляемый им блок ХДС/ХСС борется за «свободу и безопасность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал обеспокоенность Мерца влиянием России на немецкое общество.

В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне заявил о необходимости отставки Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.