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    24 октября 2026, 21:41 • Новости дня

    Навка призналась в любви Пескову после премьеры ледового шоу «Пиковая дама»

    Фигуристка Навка призналась в любви Пескову на премьере «Пиковой дамы»

    Tекст: Вера Басилая

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, после премьеры ледового шоу «Пиковая дама».

    Новое представление по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского прошло во Дворце спорта «Навка-Дворец», передает РИА «Новости».

    «Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», – сказала фигуристка, обращаясь к супругу на льду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дмитрий Песков и Татьяна Навка посетили сольный концерт Филиппа Киркорова в Москве.

    Пресс-секретарь президента Песков вышел на лед юбилейного шоу своей супруги и исполнил с ней танец под композицию «А он мне нравится».

    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    23 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Суд отклонил иск певицы Апиной на 1 млн рублей к создателям сериала «Слово пацана»

    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никулинский суд Москвы отказал певице Алене Апиной во взыскании 1 млн рублей за использование композиции «Не забывай» в популярном сериале «Слово пацана».

    Иск был подан к правообладателю видеосервиса Wink ООО «Рестрим Медиа», передает РИА «Новости». Исполнительница заявила о нарушении своих исключительных прав на исполнение данного музыкального произведения.

    Артистка требовала запретить создание технических условий для распространения трека в составе аудиовизуального произведения, а также взыскать с ответчика 1 млн рублей компенсации и 25 тыс. рублей судебных расходов.

    «Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Московский городской суд признал законным решение о продлении срока содержания под стражей генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова по делу о мошенничестве с авторскими правами.

    В понедельник продюсер Андрей Разин заявил о признании турецким судом его авторских прав на композиции группы «Ласковый май».

    В мае Арбитражный суд Москвы отклонил иск об оспаривании лицензионного договора о передаче прав на использование песен коллектива в сериале «Слово пацана».

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Крид принес извинения за лонгслив с кадром из фильма «Иди и смотри»

    Егор Крид извинился за лонгслив с героем фильма «Иди и смотри» в клипе

    Tекст: Денис Тельманов

    Певец Егор Крид принес извинения за появление в своем клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы «Иди и смотри», признавшись, что не знал об истории создания картины.

    Певец извинился за появление в клипе на песню «Милый ублюдок» в одежде с портретом персонажа картины, которому дизайнеры добавили пирсинг и татуировки, передает РИА «Новости».

    «Никого обидеть не хотел, про фильм слышу впервые, все кадры с лонгсливом в клипе «Милый ублюдок» заблюрены в срочном порядке», – заявил артист.

    Крид добавил, что приобрел дизайнерскую вещь в магазине и не вкладывал в свой образ политического или исторического смысла. Исполнитель подчеркнул священное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и пообещал впредь внимательно проверять изображения на приобретаемых вещах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг зрители возмутились выходом музыкального клипа с изображением героя фильма о зверствах нацистов.

    Российский певец заблюрил изображение персонажа на лонгсливе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    В прошлом году более 300 человек подписали петицию против присвоения артисту звания заслуженного артиста Башкирии.

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    23 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма

    Генпрокуратура Белоруссии предложила проверить клип Крида из-за нацизма

    В Белоруссии предложили проверить клип Крида на реабилитацию нацизма
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральная прокуратура Белоруссии предложила Следственному комитету республики проверить музыкальный клип певца Егора Крида на предмет разжигания социальной вражды и реабилитации нацизма.

    «Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

    В ходе мониторинга интернета сотрудники ведомства выявили клип, в котором артист появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Персонажу дорисовали татуировку, пирсинг и надпись «Маркировка дистанции».

    В прокуратуре отметили, что демонстрация ролика спровоцировала широкий общественный резонанс и негативную реакцию в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей музыкальным клипом с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии.

    Артист принес извинения за появление в лонгсливе с кадром из военной драмы.

    Певец заблюрил изображение главного героя картины после сообщений о возможной проверке.

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    22 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Зрители обвинили рэпера Егора Крида в глумлении над жертвами нацистов

    Зрители осудили Егора Крида за кофту с кадром из фильма о войне в новом клипе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей после выхода музыкального клипа, в котором он появился в лонгсливе с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии «Иди и смотри».

    В видеоролике на песню «Милый ублюдок» исполнитель снялся в кофте с портретом персонажа фильма «Иди и смотри», пережившего смерть родных и сожжение деревни. Дизайнеры добавили на лицо героя татуировки и пирсинг, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции», передает РИА «Новости».

    Пользователи Сети посчитали такую одежду совершенно неуместной в контексте развлекательного видео. Комментаторы обвинили артиста в обесценивании трагедии мирных людей и глумлении над чудовищными преступлениями времен Великой Отечественной войны.

    Зрители призвали певца публично принести извинения и удалить возмутившие их кадры из ролика. Они также посоветовали музыканту и его съемочной группе лично ознакомиться с кинокартиной, прежде чем выпускать подобные видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало недовольство граждан.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее обратился к певцу после связанного с концертом скандала.

    Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыканта из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.

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    22 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский певец Егор Крид заблюрил изображение главного героя фильма «Иди и смотри» на своем лонгсливе в клипе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    Ранее представитель «Мосфильма» заявил РИА «Новости», что студия не давала разрешения на использование постера и намерена проверить ситуацию юридически.

    В клипе «Милый ублюдок» Крид появился в одежде, на которой портрет героя драмы об оккупации Белоруссии был изменен: персонажу добавили пирсинг, татуировки и надпись. Сейчас это изображение в ролике скрыто размытым квадратом.

    Фильм «Иди и смотри» о зверствах нацистов в Белоруссии режиссера Элема Климова вышел в 1985 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей появлением в музыкальном клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду после скандала вокруг концерта исполнителя.

    До этого Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида из-за скрытой рекламы алкоголя в клипе.

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    22 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Блогера Некоглая вернули в молдавский изолятор по делу о наркотиках

    Блогера Некоглая вернули под стражу в Молдавии по делу о торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный апелляционный суд Молдавии принял решение вернуть блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, в следственный изолятор по делу о торговле наркотическими веществами.

    Суд отменил решение о переводе Лебедева под домашний арест, которое было принято на прошлой неделе, и постановил вернуть его в изолятор № 13, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

    Блогер и его супруга были задержаны в сентябре. Во время обыска в их доме сотрудники Управления по борьбе с наркотиками изъяли запрещенные вещества, весы, измельчитель и мобильные телефоны. При задержании Лебедев оказал сопротивление, а его жена попыталась скрыться. Кроме того, правоохранители задержали 15 гостей пары.

    По версии следствия, на протяжении более двух месяцев супруги управляли аккаунтами в социальных сетях с аудиторией свыше 12 млн подписчиков, пропагандируя употребление наркотиков и занимаясь их продажей. Отмечается, что в июле в анализах блогера уже находили следы каннабиса.

    В ноябре 2022 года Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства после публикации пародии на российского военнослужащего. После высылки в Молдавию он собирал средства на нужды ВСУ и выступал в поддержку киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на виллу и квартиру украинского блогера Анатолия Шария.

    В прошлом месяце молдавский суд назначил Николаю Лебедеву крупный денежный штраф за управление автомобилем под воздействием наркотиков.

    Полиция Молдавии арестовала Николая Лебедева с супругой по подозрению в сбыте запрещенных веществ подросткам.

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    23 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»

    Киркоров представил клип с участием «Мисс БРИКС» Алексеевой

    Киркоров представил клип с участием обладательницы титула «Мисс БРИКС»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Филипп Киркоров презентовал клип на песню «Луиза», главную роль в котором сыграла обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева.

    Певец предложил Валентине Алексеевой участие в проекте после ее победы в конкурсе «Мисс БРИКС». Ролик был снят в Каппадокии, передает РИА «Новости».

    «В эпоху искусственного интеллекта, когда все рисуется, дорисовывается, придумывается и ничего не надо художественно создавать, мы сделали этот ролик натурально, он создан в натуральном виде, то есть все естественное: природа, настоящие шары, настоящая фактура, горы, пещера настоящая, причем она играет еще историческую ценность», – заявил Киркоров.

    Во время съемок не обошлось без курьезов. Алексеева случайно оказалась в бассейне в эксклюзивном шелковом парео Dolce & Gabbana, которое принадлежало Киркорову.

    Презентация клипа прошла в атмосфере турецкой вечеринки. На ней присутствовали представители музыкальной индустрии: Игорь Крутой, Николай Басков, Гарик Мартиросян и другие. Киркоров назвал свою новую работу шедевром и не исключил, что история получит продолжение, возможно, в виде трилогии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первая обладательница титула «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева заявила, что информация о ее закрытом бракосочетании за 60 млн долларов не соответствует действительности.

    В прошлом месяце певец Филипп Киркоров стал совладельцем новой компании «Королевство сладостей», получив долю в 25% в бизнесе по производству кондитерских изделий.

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    23 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд удовлетворил иск Роскомнадзора к блогеру Эдварду Атеве на 19 тыс. рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Нижегородской области по иску Роскомнадзора взыскал с видеоблогера и певца Эдуарда Папаскуа, известного под псевдонимом Эдвард Атева, задолженность по отчислениям за рекламу в интернете.

    Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа, взыскав с ответчика более 19 тыс. рублей долга по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в Сети, передает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода от онлайн-рекламы. Собранные средства направляются на господдержку разработчиков отечественного программного обеспечения, включенного в специальный реестр.

    Контроль за своевременностью уплаты отчислений возложен на Роскомнадзор. Ранее ведомство уже подавало аналогичные иски к блогеру Валентину Петухову, телеведущей Екатерине Гордон, фигуристке Елизавете Туктамышевой и другим известным лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Арбитражный суд Москвы обязал юмористку Екатерину Варнаву выплатить почти 50 тыс. рублей долга по иску службы.

    В прошлом месяце суд взыскал с создателя популярного канала о гаджетах Wylsacom Валентина Петухова более 1,2 млн рублей в счет обязательных отчислений за рекламу.

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    22 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мосгорсуд назначил дату пересмотра приговора блогеру Лерчек

    Мосгорсуд назначил на 17 ноября пересмотр приговора блогеру Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о выводе средств за рубеж 17 ноября.

    Апелляционные инстанции рассмотрят жалобы защиты и представление прокурора на решение суда первой инстанции, передает РИА «Новости». «Судебное заседание назначено на 17 ноября», – отмечается в материалах дела.

    В июле Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам условно и штрафу в 763,5 млн рублей. Ей также запретили администрировать сайты в течение трех лет. Защита потребовала оправдать блогера, а прокуратура запросила ужесточение условного срока до шести лет.

    Следствие установило, что с осени 2021 года по зиму 2022 года Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и партнер Роман Вишняк перевели более 251,5 млн рублей от продаж фитнес-марафонов на счет компании в ОАЭ по подложным документам. Адвокаты обвиняемой отвергали версию следствия, заявляя, что ложные данные в банк не предоставлялись.

    Ранее бывший супруг блогера получил семь лет колонии и штраф в размере 194 млн рублей. Признавшего вину Вишняка суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным приговор бывшему мужу Чекалиной.

    В августе Гагаринский суд Москвы принял к рассмотрению апелляционную жалобу блогера по делу о переводах за границу.

    До этого представители гособвинения направили в Мосгорсуд полное мотивированное определение по делу блогера.

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    23 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Защита Лерчек решила запросить разрешение суда на лечение рака в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемая по делу о выводе средств за рубеж блогер Лерчек (Валерия Чекалина) планирует обратиться в суд за разрешением на выезд в Китай для лечения онкологического заболевания.

    Защита блогера Лерчек, страдающей раком желудка в четвертой стадии, готовится подать ходатайство для выезда за границу, передает РИА «Новости». Загранпаспорт девушки сейчас находится в Федеральной службе исполнения наказаний.

    «Валерия рассматривает вопрос экстренного лечения в Китае. Но основная проблема в том, что в свое время прокуратура настаивала на изменении ей меры пресечения в связи с наличием у нее загранпаспорта, и этот паспорт был изъят ФСИН, которая не возвращает его без разрешения суда, так как приговор формально не вступил в силу», – заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

    По словам юриста, защита незамедлительно обратится в инстанцию за разрешением сразу после получения официального приглашения от китайской клиники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор блогеру по делу о выводе средств за рубеж.

    Ранее Лерчек сообщила о прогрессировании рака желудка четвертой стадии и возобновлении курса химиотерапии.

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    23 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России

    Тур по России американского рэпера Flo Rida запланировали на 2027 год

    Анонсированы гастроли американского рэпера Flo Rida в России
    @ Victoria Ford/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году американский хип-хоп-исполнитель Flo Rida приедет в Россию с эксклюзивной концертной программой, которая начнется с масштабного выступления в Москве.

    «Легенда нулевых вернется в Россию в 2027 году и прокатится с эксклюзивным шоу по городам нашей страны», – сообщили РИА «Новости» в концертном агентстве Say Agency.

    Отмечается, что первый стадионный концерт исполнителя состоится 28 августа 2027 года на площадке «ВТБ Арена» в Москве. Остальные города проведения выступлений организаторы пообещали объявить позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Латвии отменили выступления нескольких западных поп-звезд из-за их связи с российской концертной индустрией.

    В прошлом месяце музыкальный продюсер Павел Рудченко выразил уверенность в проведении московского концерта американского рэпера Канье Уэста в 2027 году.

    Летом нидерландский музыкант Ян Стадхаудерс столкнулся с отменой выступлений в Европе после поездки на московский фестиваль.

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    22 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла информацию о госпитализации из-за осложнений после операции, заявив о подготовке к очередному концерту.

    Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

    Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

    По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

    В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

    Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.

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    23 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскомнадзор отозвал иск к футболисту Смолову

    Роскомнадзор отозвал иск на 300 тыс. рублей к футболисту Смолову

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство об отказе от иска к бывшему футболисту сборной России Федору Смолову на сумму 300 тыс. рублей.

    Ведомство просило взыскать со спортсмена долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу для зачисления в федеральный бюджет. Ранее суд принял иск к рассмотрению в упрощенном порядке без проведения заседаний, отмечает РИА «Новости».

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять государству 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку создателей отечественного программного обеспечения и баз данных.

    До этого Роскомнадзор подал аналогичные иски к Екатерине Гордон, Елизавете Туктамышевой, Валентину Петухову и другим известным блогерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Петербурге взыскал с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу Роскомнадзора.

    Ранее суд удовлетворил заявление ведомства о взыскании с рэп-исполнителя Федора Игнатьева около 20 тыс. рублей задолженности по отчислениям за интернет-рекламу.

    Тогда же суд постановил взыскать более 11 тыс. рублей с блогера Анны Семак.

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