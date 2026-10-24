Два человека получили тяжелые ранения при разгоне протестов во Франции

Tекст: Мария Иванова

«Насколько мне известно, два человека получили тяжелые ранения – в Клермон-Ферране и Тулузе – в ходе оперативных действий сил внутренней безопасности в условиях крайне ожесточенных беспорядков», – заявил Нуньес.

Министр подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действуют с соблюдением принципа соразмерности угрозы, однако пообещал, что все случаи возможных нарушений будут расследованы.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил тяжелую травму руки по окончании демонстрации в Тулузе. В префектуре департамента Верхняя Гаронна заявили, что обстоятельства произошедшего пока не установлены, однако подтвердили, что инцидент произошел во время разгона толпы.

В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. После беспорядков и грабежей, в которые переросли демонстрации на прошлой неделе, МВД республики пообещало серьезно усилить меры безопасности и увеличить задействованные в охране порядка силы полиции и жандармерии с 10 тыс. до 70 тыс. человек. Во многих городах были запрещены в течение дня любые уличные акции, а также введен комендантский час.

По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек. В ходе подавления беспорядков правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании около тысячи человек в ходе подавления беспорядков, вспыхнувших во время акций протеста.

Во вторник Нуньес заявил о планах жестких действий полиции на запланированных протестах.

В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.