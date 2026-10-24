При тушении пожара в санатории «Узкое» пострадали четверо спасателей

Во время тушения пожара в санатории «Узкое» пострадали четыре спасателя

Tекст: Вера Басилая

Количество сотрудников экстренных служб, пострадавших во время ликвидации возгорания в санатории «Узкое», увеличилось до четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

Уточняется, что 25-летний пожарный получил травмы в результате падения с высоты. Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по проливке конструкций и разбору завалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания. Открытое горение в реконструируемом административном здании ликвидировали на площади 800 кв. метров.