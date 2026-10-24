Жертвами авиаударов Саудовской Аравии по Сане стали более десяти человек

Саудовская авиация атаковала цементный завод и жилой дом в Сане

Tекст: Мария Иванова

В результате удара по цементному заводу и жилым помещениям для рабочих в районе Хамдан провинции Сана погибли восемь человек, среди них шесть женщин и девочка, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Еще более десяти человек получили ранения. Кроме того, в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией по дому местного жителя в районе Аср в Сане погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранения получили еще два человека.

В августе Саудовская Аравия возобновила авиаудары по Йемену после объявления хуситами морской блокады ее портов и начала атак на ее суда в ответ на обстрел аэропорта Саны во время приземления иранского гражданского самолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обломки выпущенных йеменским движением «Ансар Алла» баллистических ракет упали в районе городов Мекка и Медина на западе Саудовской Аравии.

Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция перехватила направленную хуситами на Эр-Рияд баллистическую ракету.

В четверг военный представитель движения Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.