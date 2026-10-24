МИД: Диалог с НАТО не возродить в случае отказа пересмотреть курс по России

Tекст: Вера Басилая

Диалог между Москвой и Североатлантическим альянсом в сфере мер укрепления доверия и безопасности невозможен без отказа западных стран от текущего антироссийского курса. Об этом Наталья Фуженкова сообщила на тематической дискуссии в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст ее выступления опубликован на сайте МИД России.

«Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики «сдерживания» России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско», – подчеркнула Фуженкова.

Дипломат добавила, что Москва готова к конструктивной работе при условии соблюдения Западом принципов равноправия и уважения законных потребностей России в сфере военной безопасности. По ее словам, общемировая тенденция к деградации обстановки продолжает усиливаться.

Европа фактически готовится к полномасштабной войне с Россией на рубеже 2030 года, предупредила Фуженкова. Она отметила, что западные доктрины официально закрепили за Москвой статус врага, а специалисты НАТО уже помогают наносить удары вглубь российской территории и планировать покушения на видных военных и политических деятелей.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о получении свидетельств системной подготовки Европы к войне.

В четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к конфликту с Россией.