  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 125 украинских дронов над 13 регионами России
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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня

    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    24 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Украинцы стали лидерами по числу заявлений на убежище в России

    Граждане Украины в 2026 году чаще других просили убежища в России

    Tекст: Мария Иванова

    В первом полугодии 2026 года граждане Украины подали наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища в России, составив более половины от общего числа обращений.

    Всего за шесть месяцев в России зарегистрировали 2 562 обращения о предоставлении убежища. Из них 1 386 поступило от украинцев, 427 – от граждан Сирии, 97 – от афганцев, передает ТАСС.

    Также убежище запрашивали граждане Узбекистана (67), Ирана (65), Казахстана (44), Германии (40), Молдавии (39), Палестины (33) и Туркмении (29).

    В первой половине 2025 года было подано 4 111 заявлений, тогда наибольшее число обращений поступило от граждан Сирии (1 841) и Украины (1 140).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от пограничников гражданин Украины Алексей Коваль обратился к властям Молдавии с просьбой о предоставлении убежища.

    В мае представитель МВД Алексей Егоров сообщил о предоставлении Россией защиты более 2,5 млн человек.

    В прошлом году украинцы стали лидерами по количеству заявлений на временное убежище в России среди граждан недружественных стран.

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    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

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    24 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Бундесвер сорвал цифровую модернизацию боевых машин пехоты Marder

    FAZ: Бундесвер не смог установить цифровые радиостанции на бронемашины Marder

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска ФРГ столкнулись с невозможностью оснастить устаревшие боевые машины пехоты Marder новейшими системами связи в рамках масштабной программы цифровизации армии.

    Боевые машины пехоты Marder признаны не соответствующими критериям программы «Цифровизация сухопутных операций» (D-LBO). В ходе испытаний на полигоне Мунстер выяснилось, что современные цифровые радиостанции несовместимы с проводкой и системой интеркома старой бронетехники, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Представитель министерства обороны ФРГ пояснил, что для выполнения обязательств перед НАТО командование решило заменить Marder на более новые БМП Puma в 37-й мотопехотной бригаде, которая должна быть переброшена в Литву к 2027 году. Современную технику срочно изымут у батальона в Баварии.

    Амбициозная программа D-LBO стоимостью в миллиарды евро с самого начала сопровождалась логистическими ошибками. Новые радиостанции не помещались в машины, из-за чего рабочим приходилось менять кабели и наваривать крыши.

    Кроме того, полевые тесты выявили критические сбои в системе связи и комплексе распознавания целей «свой-чужой». В результате бундесвер вынужден внедрять урезанную версию цифровой системы.

    Министр обороны Германии Борис Писториус признал отставание оборонной промышленности от графика поставок на 300 единиц техники.

    На данный момент базовой цифровой системой оснащено лишь около 2 тыс. машин из запланированных 16 тыс., а завершить оцифровку автопарка планируется только к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкие власти запланировали направить почти 2 млрд евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера.

    Летом эксперты предложили переориентировать программу модернизации армии на разработку беспилотников и искусственного интеллекта вместо закупки классических танков.

    Весной бундесвер потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая оказалась неработающей.

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    24 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    Посол Кумар пообещал обеспечить Россию нужным количеством индийских рабочих

    Посол Индии Кумар заявил о готовности направить в Россию необходимое число рабочих

    Tекст: Денис Тельманов

    Индия направит в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы в соответствии с квотами, заявил индийский посол в Москве Винай Кумар.

    «Наша цель – обеспечить поставку качественных, квалифицированных трудовых ресурсов в необходимом количестве в соответствии с установленными Российской Федерацией требованиями на российский рынок», – заявил Кумар в интервью ТАСС.

    По его словам, в среднем от 25 до 30% квоты на привлечение иностранных работников приходится на долю Индии. В зависимости от точного числа будет подготовлено и направлено в Россию необходимое количество специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Кумар предложил российской экономике индийскую квалифицированную рабочую силу.

    В начале месяца стало известно, что Россия переориентируется на привлечение трудовых мигрантов из Индии.

    В марте МИД Индии заявил о готовности увеличить количество едущих в Россию рабочих в зависимости от спроса.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 01:59 • Новости дня
    Бывший чайный дом Гитлера в Баварии охватил сильный пожар

    Bild: В Баварии загорелся бывший чайный домик Гитлера «Орлиное гнездо»

    Tекст: Денис Тельманов

    В баварском районе Берхтесгаден произошел крупный пожар в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, местная полиция расследует возможный умышленный поджог.

    Сообщение о возгорании в историческом здании поступило в пятницу вскоре после 21:00 по местному времени, после чего на место происшествия выехали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Представитель полиции Берхтесгадена сообщил о масштабной операции пожарных по тушению полностью охваченного огнем строения и допустил вероятность умышленного поджога. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, внутри помещений никого не было.

    По пути к месту пожара навстречу полицейским выехал мотоциклист. Офицеры передали информацию ехавшим следом пожарным, которые задержали мужчину, однако его причастность к инциденту пока не установлена.

    Кельштайнхаус возвели летом 1938 года в качестве подарка лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. После Второй мировой войны здание, находящееся в собственности земли Бавария, использовалось как горная гостиница.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен сгорели три грузовых автомобиля вооруженных сил Германии.

    В сентябре на западе страны неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины. В марте злоумышленник повредил ограждение и кабель у строительной площадки рядом с резиденцией канцлера ФРГ в Берлине.

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    24 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки

    МИД России: Декларация ЕС о безопасности на Балтике нагнетает обстановку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад принятием декларации о безопасности на Балтике нагнетает обстановку в регионе, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Комментируя решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, дипломат указал, что образ коллективного военно-морского потенциала нужен для придания весомости нелегитимным действиям и обеспечения круговой поруки, передает РИА «Новости».

    «В практическом плане деятельность подобных форматов сводится исключительно к нагнетанию обстановки, созданию препятствий для свободной навигации, идущих вразрез с базовыми принципами международного права», – подчеркнул Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников обвинил западные страны в попытках контролировать логистические маршруты в Мировом океане.

    Масленников объяснил претензии Запада на Арктику риском потери торговых путей.

    В четверг Владислав Масленников заявил о появлении у западных стран множества антироссийских планов по морскому судоходству.

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    24 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

    Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

    Tекст: Мария Иванова

    В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.

    Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

    В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

    «Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

    В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.

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    24 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

    Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

    «Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

    Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

    В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

    Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

    В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

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    24 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    В Риме прошла многотысячная антивоенная манифестация

    В центре Рима состоялось шествие против роста военных расходов и политики НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная протестная акция против военных конфликтов, политики Североатлантического альянса и роста оборонных расходов началась в центре столицы Италии.

    Многотысячная манифестация собрала участников в центре Рима, передает РИА «Новости».

    Протестующие направились от площади Республики к улице Императорских форумов. Во главе колонны участники пронесли десятиметровую растяжку с традиционным лозунгом «Италия, вон из войны!».

    Активисты выразили недовольство курсом правительства, а также политикой НАТО и Израиля. В ходе марша они скандировали речевки в поддержку Палестины и против любого участия страны в военных альянсах.

    Манифестацию сопровождают усиленные наряды полиции, движение по маршруту шествия перекрыто. Власти города также закрыли для пассажиров станцию метро около Колизея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянское «Движение 17 октября» подготовило новые тактические указания для участников субботних акций протеста.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к манифестациям.

    Во вторник власти Италии объявили о намерении принять более жесткие меры в отношении участвующей в беспорядках молодежи.

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