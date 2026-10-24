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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 20:22 • Новости дня

    Песков: Разговора Путина и Трампа после соглашения по Алешкам в планах нет

    Песков заявил об отсутствии в планах телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках в планах нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Пескова спросили о возможном разговоре Путина и Трампа после договоренностей о гуманитарной миссии в Алешках.

    «Нет, пока такого плана нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Песков сообщил, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области принадлежит первой леди США Мелании Трамп. С российской стороны переговоры вела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, с украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    Кремль высоко оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарную миссию в Алешках.

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени.

    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт Баширов: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение гуманитарной миссии и локальное перемирие в Алешках Херсонской области станут своеобразной репетицией послевоенных операций для десятков других населенных пунктов, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Марат Баширов.

    Локальное перемирие в населенном пункте Алешки Херсонской области представляет собой репетицию пост военных гуманитарных операций, считает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

    Сейчас в Алешках остаются около 2 тыс. человек, дороги заминированы и находятся под контролем беспилотников, отмечает эксперт.

    «За них попросила Меланья Трамп, включился папа римский. Мы согласились, украинцы тоже, но скрепя сердце, потому что это на нашей стороне Днепра», – отметил Баширов.

    В рамках гуманитарной операции предполагается разминирование территорий, временное прекращение боевых действий и прибытие группы волонтеров и журналистов из Independent American Media Organization. Местным жителям привезут воду, продукты питания и медикаменты, после чего предложат эвакуироваться в Россию или на Украину.

    Для Киева согласие на эти действия стало вынужденным шагом, поскольку иностранные журналисты могут привлечь внимание общественности к отказу украинских властей от мирных переговоров, отмечает политолог.

    «И что важно: это типа временное перемирие, но как его прекратить, если там мирные? Украинцам опять атаковать близлежащие места? Думаю, что туда пришел мир и гуманитарная миссия оттуда не уйдет и это в наших интересах. Мир в Алешках – это ещё и мир на сотню километров вокруг», – заключил Баширов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник исключил политическое влияние перемирия в Алешках на ход переговоров.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.

    А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сохранение жизней людей главной целью гуманитарной миссии.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю

    Посол Кумар: Путин и Моди дали указания развивать двустороннюю торговлю

    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди по итогам саммита БРИКС поручили профильным министерствам и ведомствам продолжить развитие двустороннего сотрудничества, передает ТАСС.

    «Одним из конкретных результатов сотрудничества стало совместное участие лидеров наших стран в деловом саммите БРИКС, а также посещение выставки «Иннопром – Индия» – первой российской промышленной выставки, проведенной в Нью-Дели», – заявил посол Индии в России Винай Кумар в интервью по итогам II российско-индийского бизнес-форума «Тайм».

    Дипломат добавил, что данные мероприятия позволили руководителям государств обсудить весь спектр российско-индийских отношений и отдать необходимые распоряжения по наращиванию взаимодействия в сфере коммерции и торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

    Винай Кумар сообщил о планах Индии направить в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на особую роль дорожного хозяйства в жизни страны.

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    23 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложения участников встречи Владимира Путина с архитекторами и градостроителями в Улан-Удэ получили продолжение в президентских поручениях. Такая оперативность показала эффективность личного общения главы государства с профессиональным сообществом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Алмазов. Одним из важнейших результатов он назвал внимание к законодательному обеспечению реализации мастер-планов развития городов. В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды.

    «Формат личного общения Владимира Путина с представителями архитектурной и градостроительной среды оказался эффективным инструментом обсуждения отраслевых проблем и путей их решения. Причем реализация намеченных в Улан-Удэ планов началась молниеносно», – сказал Алексей Алмазов, генеральный директор «ФСК Регион».

    Собеседник подчеркивает: с момента встречи президенту потребовалось всего несколько месяцев, чтобы оформить предложения специалистов в виде поручений правительству. Такая скорость реакции стала одним из ключевых результатов встречи. Наиболее значимым положением он считает рассмотрение законопроекта, связанного с реализацией мастер-планов, которые уже «превращаются из концепций в реальные проекты».

    «Однако для системной работы по данному направлению пока не хватает четкой законодательной рамки, связи мастер-планов с механизмом комплексного развития территорий (КРТ) и понятной модели взаимодействия в их рамках государства и бизнеса», – уточняет он, добавляя, что мастер-планы сегодня являются основным инструментом в развитии города.

    Речь идет о специализированных документах, определяющих пространственное и социально-экономическое развитие той или иной территории, задача которых, уточняет эксперт, состоит в попытке связать рост города с поступательным развитием гражданской инфраструктуры, общественными пространствами и реальными сценариями бытовой деятельности людей.

    «Он должен отвечать не только на вопрос, что и где можно построить, но и на более важные вопросы: как будет развиваться территория, какие функции ей необходимы, в какой последовательности следует создавать инфраструктуру, откуда придут инвестиции и какой результат получит город», – поясняет собеседник.

    Алмазов также отмечает значение участия президента в обсуждении профессиональных вопросов. «Вовлеченность главы государства позволяет задать работе специалистов единое направление. Кроме того, Владимир Путин не просто выслушивал инициативы, но стремился уточнить их содержание, чем серьезно помог специалистам», – заключил он.

    В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, принятых по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. В частности, предложено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий путем использования результатов их деятельности при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.

    Кроме того, поручено представить предложения по разработке образовательной программы для подготовки руководителей в сфере архитектурно-строительного проектирования и благоустройства, а также по учреждению государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

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    23 октября 2026, 22:14 • Новости дня
    Путин поручил внедрить поддержку нейротехнологий для профориентации школьников

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать условия для тестирования и внедрения разработок в сфере нейротехнологий, в том числе для профессиональной ориентации школьников.

    Поручение вошло в перечень по итогам посещения в августе выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени», передает ТАСС. К созданию условий для испытания и внедрения нейротехнологий предполагается привлечь образовательный фонд «Талант и успех». Разработки могут использоваться для профориентации учащихся по программам основного общего и среднего общего образования.

    Еще один пункт касается внедрения платформы «Цифровой рудник» в крупных горнодобывающих компаниях. В перечне названы «Норильский никель», «Полюс», «Алроса», «Металлоинвест» и Уральская горно-металлургическая компания.

    Кроме того, правительство рассмотрит поддержку производства программно-аппаратного комплекса для обнаружения потерь при транспортировке воды в водоканалах и тепловых сетях. К проекту планируется привлечь «Иннопрактику» и другие заинтересованные организации.

    Доклад о выполненной работе необходимо представить к 1 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поручил включить специальности в области обороны и безопасности в атлас новых профессий. В августе глава государства призвал сформировать в стране систему поддержки инновационных разработок. Владимир Путин заявил о зависимости суверенитета и развития России от скорости внедрения инноваций.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    23 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Новак: Первые три танкера с дизельным топливом из России отправились в США

    Tекст: Вера Басилая

    Первые три танкера с российским дизельным топливом уже находятся в пути к восточному побережью Атлантического океана, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США начались и будут продолжаться.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки.

    В среду вице-премьер Александр Новак заявил об осуществлении поставок дизеля из портов на Балтике. В тот же день Новак сообщил о выходе первого танкера с 40 тыс. тонн российского дизеля 22 октября.

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    24 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Посол Ирана раскрыл темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Иранский посол Джалали назвал темы предстоящих переговоров Пезешкиана и Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы, сообщил иранский посол Казем Джалали.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует обсудить развитие двусторонних отношений с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Москву на саммит Форума стран – экспортеров газа в конце октября, передает РИА «Новости».

    «Основными темами обсуждения станут экономическое и торговое сотрудничество между Ираном и Россией. Будут рассмотрены такие вопросы, как международный транспортный коридор «Север – Юг», энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и развитие торговых отношений», – заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Дипломат добавил, что лидеры также обменяются мнениями по актуальным политическим и международным проблемам. При этом он уточнил, что подписание каких-либо официальных документов по итогам переговоров не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол в России Казем Джалали назвал дату визита Масуда Пезешкиана в Москву.

    Во вторник президент Ирана выразил признательность российскому руководству за твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    В понедельник иранский лидер заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа.

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    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Названо возможное место проведения переговоров России, США и Украины

    Ъ: Переговоры России, США и Украины могут пройти в ОАЭ или Швейцарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины могут состояться в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби или в Швейцарии, пишут СМИ.

    Встреча делегаций России, Украины и США может пройти в Абу-Даби или Швейцарии в течение ближайших двух недель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Точная дата контактов пока неизвестна.

    Целью предстоящих переговоров станет организация трехсторонней встречи на высшем уровне, для чего потребуется проделать большую работу, передает Sky News.

    Договоренность о проведении трехсторонних консультаций была достигнута 21 октября на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Петербурге. Ранее в Кремле заявляли, что переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоятся в первой половине ноября в столице ОАЭ. Состав российской делегации еще не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал трехсторонний формат встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о расчете на продвижение мирного процесса после переговоров в Петербурге.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда диалога.

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    23 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Дмитриев отметил усилия Мелании Трамп по гуманитарной миссии в Алешках

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил значимость работы, проделанной первой леди США Меланией Трамп по организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил значимость усилий американской переговорной группы по организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области, передает ТАСС.

    «Важная гуманитарная работа, проделанная первой леди Меланией Трамп и ее командой», – написал Дмитриев на английском языке в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о сохранении жизней людей как главной цели миссии в заблокированных Алешках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжительности гуманитарной операции как минимум в несколько дней.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    24 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Член Конгресса назвала социопатами желающих продолжения конфликта на Украине

    Член Палаты представителей США Луна осудила противников мира на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что американские политики, призывающие к продолжению конфликта на Украине и отказывающиеся поддержать мирные переговоры, являются социопатами.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала прекратить украинский конфликт.

    «Любые выборные должностные лица в Вашингтоне, призывающие к продолжению этой войны и отказывающиеся поддержать переговоры администрации о мире, являются социопатами», – написала она, передает ТАСС.

    Ранее в этом месяце Луна подчеркивала, что продолжение боевых действий причиняет вред в том числе и американским гражданам.

    Законодатель также публично задавалась вопросом о том, кто финансирует предвыборные кампании политиков США, выступающих против мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за развитием ситуации в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить контакты с Вашингтоном и Киевом в ноябре.

    Администрация США с января 2025 года выделила Киеву около 540 млн долларов.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Американский аналитик заявил о способности России диктовать условия по Украине

    Военный аналитик Дэвис: Россия обладает стратегическим преимуществом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает стратегическим преимуществом и может диктовать условия Западу по урегулированию украинского конфликта.

    Россия занимает более сильную переговорную позицию по Украине, чем страны Запада, благодаря своему стратегическому преимуществу, передает РИА «Новости».

    «Вы можете ненавидеть ее, но суровая правда заключается в том, что у нее есть военные, а также промышленные и экономические преимущества, чтобы диктовать условия, а у нашей стороны их нет», – написал Дэвис.

    По мнению аналитика, игнорирование этой болезненной реальности не изменит исход событий, а лишь приведет к гибели еще большего числа украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил о постепенном завершении конфликта на Украине. Представитель Кремля сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом в ноябре. Во вторник президент США Дональд Трамп предупредил Киев о плохих последствиях отказа от мирного соглашения.

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    24 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Анонсирован визит президента Ирана в Москву

    Президент Ирана Пезешкиан стал участником саммита ФСЭГ в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан приедет в Москву 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), сообщили в посольстве Исламской Республики в России.

    Восьмой саммит ФСЭГ пройдет под председательством президента России Владимира Путина. Участники мероприятия, включая страны-наблюдатели и гостей, обсудят стратегические направления развития мирового рынка энергоресурсов и природного газа, передает ТАСС.

    В посольстве Ирана также отметили, что саммит станет возможностью подчеркнуть важность дальнейшего сотрудничества между странами – производителями газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский посол Казем Джалали сообщил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан на предстоящей встрече в Москве обсудит с президентом России Владимиром Путиным экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.

    В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал визит иранского президента в Россию на следующей неделе.

    До этого Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с Путиным.

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    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

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    24 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию три международных договора в правовой сфере с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа.

    В электронной базе нижней палаты парламента появились проекты законов о ратификации соглашений с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа, передает РИА «Новости».

    Договор с Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан в Москве и Хараре 18 мая 2026 года. Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку, если деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран.

    Соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции заключили в Казани 26 июня 2026 года. Документ предусматривает защиту от передачи органам международной юстиции и высылки в третьи страны без предварительного согласия Москвы или Пномпеня. Абсолютным иммунитетом наделяются президент, премьер-министр, председатели палат парламента и ряд других высших должностных лиц России.

    Договор с Никарагуа о выдаче преступников был подписан в Петербурге 5 июня 2026 года. Государства обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом в экстрадиции может быть отказано, если она способна нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны.

    Ранее глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

    Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.

    Власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

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