Обломки баллистических ракет хуситов упали в районе Мекки

Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока прошла в обстановке хаоса

CNN: Эвакуация дипломатов США с Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Эвакуация американских дипломатов из стран Ближнего Востока проходит в обстановке хаоса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Сотрудники жалуются на нехватку финансовой поддержки от Госдепа и плохую координацию между штаб-квартирой и персоналом на местах. Многие дипломаты узнают о необходимости отъезда из СМИ.

По данным телеканала, американская разведка выяснила, что Тегеран якобы усилил меры по планированию атак на персонал США. Госдепартамент меняет предельно допустимое число сотрудников в посольствах ряда стран, включая Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ и Ливан.

Ранее официальный представитель Госдепа США Томми Пиготт подтвердил частичную эвакуацию посольства в Саудовской Аравии, но опроверг информацию о подобных приказах для других стран Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке. В тот же день в министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.



