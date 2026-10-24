Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

«Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.