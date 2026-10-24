Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

Tекст: Андрей Резчиков

«Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

«Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.