Хуситы ударили по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене

Хуситы нанесли удар по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене

Tекст: Мария Иванова

Хуситы атаковали позиции саудовских сил в военном лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене на юге Йемена, передает ТАСС.

«Наши вооруженные силы <…> нанесли удар по скоплениям саудовского противника в так называемом лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене», – заявил Сариа.

По его словам, подготовкой сил руководили саудовские офицеры, а их целью было нападение на йеменский народ. Сариа призвал йеменцев не вступать в просаудовские силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

В понедельник мятежники объявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

В прошлое воскресенье шесть человек пострадали при обстреле хуситами саудовского города Наджран.