Хуситы ударили по военному лагерю и военно-морской базе в Йемене

Хуситы атаковали позиции саудовских сил в военном лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене на юге Йемена, передает ТАСС.
«Наши вооруженные силы <…> нанесли удар по скоплениям саудовского противника в так называемом лагере Ан-Наср и на военно-морской базе в Адене», – заявил Сариа.
По его словам, подготовкой сил руководили саудовские офицеры, а их целью было нападение на йеменский народ. Сариа призвал йеменцев не вступать в просаудовские силы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы заявили об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
В понедельник мятежники объявили о серии ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.
В прошлое воскресенье шесть человек пострадали при обстреле хуситами саудовского города Наджран.