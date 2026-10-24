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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня

    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма

    Мирошник: Возвращение из плена военных из ДНР и Крыма стало важным прецедентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена стало крайне важным прецедентом, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Возвращение донбассовцев и крымчан – крайне важный прецедент, достигнутый в ходе тяжелых переговоров», – цитирует Мирошника РИА «Новости». По его словам, до недавнего времени украинская сторона вычеркивала из списков обмена выходцев из ЛНР, ДНР и Крыма, игнорируя их российское гражданство.

    Он добавил, что Киев предпочитал судить их по своим законам, приписывая государственную измену и другие преступления, которые нельзя вменять гражданам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила возвращение военнослужащих из ДНР и ЛНР впервые с начала спецоперации.

    Освобожденные из плена российские военные связались по телефону с родными и близкими.

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    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

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    23 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

    МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранский президент Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.


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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    24 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными

    Лантратова: Переговоры с Украиной по обмену пленными оказались очень сложными

    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что переговоры с украинской стороной по обмену военнопленными в формате «270 на 270» оказались очень сложными.

    Омбудсмен опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена бойцами у приземлившегося в России самолета и заявила о трудностях в организации процесса, передает РИА «Новости».

    «Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен – это огромная ответственность», – отметила Лантратова.

    Она добавила, что состоявшийся в пятницу обмен военнопленными стал шестым с мая 2026 года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.

    Уполномоченный поблагодарила президента России, Министерство обороны, профильные службы и Белоруссию за помощь в возвращении бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о первом возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал освобождение бойцов из Донбасса и Крыма крайне важным прецедентом. Позже освобожденные российские военные связались по телефону с родными.

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    24 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Севастополь и Крым остались без света из-за атаки ВСУ

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Севастополь и Республика Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру, подача энергии уже восстановлена.

    «В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что авария на энергосетях произошла за пределами полуострова. На время ремонтных работ все объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания.

    Позднее Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь.

    На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего 23 муниципалитета остались без электроснабжения.

    В сентябре в результате удара украинских военных в Стаханове получили ранения два сотрудника энергетических предприятий.

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    23 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    Политолог Баширов: Шестакову предстоит решать новые задачи по развитию Приморья
    @ Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Константина Шестакова врио губернатора Приморского края обеспечит преемственность региональной политики, но потребует от нового руководителя и собственных управленческих решений. Шестаков хорошо знаком с проблемами региона по работе мэром Владивостока, а его предшественник Олег Кожемяко заложил основу для дальнейшего развития края, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края.

    «Константин Шестаков выглядит крайне удачным кандидатом на пост врио губернатора Приморского края. Он успел хорошо зарекомендовать себя на посту мэра Владивостока. Местные жители его хорошо знают и доверяют ему. К тому же Шестаков является уроженцем столицы Дальнего Востока, поэтому понимает ситуацию в регионе как никто другой», – сказал политолог Марат Баширов.

    По его мнению, новый руководитель края продолжит политику экс-губернатора Приморья Олега Кожемяко. Особенно заметной преемственность будет в экономике и социальной сфере. «Судя по всему, у них сложились хорошие личные отношения. Шестаков знает и понимает логику действий своего предшественника, а значит, после вступления в должность сможет без промедления продолжить реализацию начатых проектов», – отметил эксперт.

    Соответственно, приоритеты краевой администрации останутся прежними. «При этом региону предстоит работать в рамках недавно принятой Стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Документ устанавливает более высокие и конкретные целевые показатели в экономике, транспортной сфере и промышленности. Реализация части предусмотренных инициатив потребует межрегиональной кооперации и привлечения дополнительного финансирования», – продолжил собеседник.

    «Решение новых амбициозных задач, безусловно, потребует от врио губернатора поиска собственных управленческих подходов и формирования команды. Первым экзаменом для него станут выборы губернатора, которые пройдут в сентябре 2027 года. За оставшийся год Шестакову предстоит доказать жителям края, что он готов работать в новом статусе», – подчеркнул Баширов.

    Важно и то, что Шестаков является выпускником «Школы губернаторов». «Это серьезный федеральный проект, которому президент придает большое значение. Тот факт, что Путин нередко назначает временно исполняющими обязанности глав регионов выпускников этой программы, свидетельствует о внимании российского лидера к развитию регионов и поддержке компетентных и патриотичных управленцев», – заключил Баширов.

    Ранее Владимир Путин назначил Константина Шестакова врио губернатора Приморского края. Соответствующее предложение президент сделал действующему мэру Владивостока в рамках личной встречи, состоявшейся в четверг. По словам Шестакова, он и его команда уже продумали четыре ключевых направления, по которым будет вестись работа новой администрации.

    Первое – поддержка ветеранов СВО из Приморья в процессах трудоустройства и реабилитации. Второе – экономика и инвестиции. В данном аспекте новый врио пообещал сделать особый акцент на те проекты, которые реализуются благодаря поручениям президента. Таковыми являются, например, создание АЭС и гражданской судостроительной верфи.

    Третье направление – молодежная политика, в которой у региона уже имеются серьезные успехи. Шестаков уточнил: в этом году в ДВФУ поступили 6,9 тыс. студентов, из которых 4,8 тыс. приехали не из Приморского края. Он отметил, что новое поколение поверило в регион, в том числе благодаря широкой поддержке Владимира Путина.

    И наконец, четвертое – комплексное строительство, обозначенное экс-губернатором региона Олегом Кожемяко как «Большое благоустройство». «Это вовлечение не только в большие проекты, значимые, которые реализуются, например, в рамках национального проекта, парки, скверы, но и в том числе благоустройство у дома, в их дворах, во дворах жителей наших городов и большого Приморского края», – пояснил он.

    Напомним, Шестаков является уроженцем Владивостока. Он также прошел обучение в «Школе губернаторов» – программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Всего 65 выпускников инициативы возглавили регионы РФ.

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    24 октября 2026, 05:11 • Новости дня
    FESCO спрогнозировала расширение грузопотока из Индонезии в Россию

    Грузопоток из Индонезии в Россию вырастет благодаря свободной торговле

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор дочерней компании FESCO во Вьетнаме Александр Прискока заявил, что логистическая группа ожидает увеличения поставок индонезийских грузов на фоне развития режима свободной торговли между Россией и Индонезией.

    Генеральный директор дочерней компании отметил, что перспективы роста перевозок связаны с подписанием соглашения о свободной торговле, передает РИА «Новости».

    «Мы, скорее всего, будем наблюдать определенное расширение грузопотока из Индонезии, он может начать дополнять вьетнамские грузы, следующие в Россию», – заявил Прискока.

    По его словам, ведущие позиции среди стран Юго-Восточной Азии в объемах перевозок FESCO сохраняют грузы из Вьетнама. При этом у компании наблюдаются хорошие объемы отправок из России, что позволяет использовать прибывшие с экспортом контейнеры под последующую загрузку.

    За Вьетнамом по объемам перевозок следуют Малайзия, Таиланд и Индонезия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев сообщил о работе по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах России и Индонезии.

    На прошлой неделе он заявил, что соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией может вступить в силу до конца года.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин сообщил об увеличении товарооборота между Москвой и Джакартой более чем на 12% в 2025 году.

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    23 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    Эксперт Алмазов: Путин оперативно дал ход градостроительным инициативам архитекторов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложения участников встречи Владимира Путина с архитекторами и градостроителями в Улан-Удэ получили продолжение в президентских поручениях. Такая оперативность показала эффективность личного общения главы государства с профессиональным сообществом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Алмазов. Одним из важнейших результатов он назвал внимание к законодательному обеспечению реализации мастер-планов развития городов. В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды.

    «Формат личного общения Владимира Путина с представителями архитектурной и градостроительной среды оказался эффективным инструментом обсуждения отраслевых проблем и путей их решения. Причем реализация намеченных в Улан-Удэ планов началась молниеносно», – сказал Алексей Алмазов, генеральный директор «ФСК Регион».

    Собеседник подчеркивает: с момента встречи президенту потребовалось всего несколько месяцев, чтобы оформить предложения специалистов в виде поручений правительству. Такая скорость реакции стала одним из ключевых результатов встречи. Наиболее значимым положением он считает рассмотрение законопроекта, связанного с реализацией мастер-планов, которые уже «превращаются из концепций в реальные проекты».

    «Однако для системной работы по данному направлению пока не хватает четкой законодательной рамки, связи мастер-планов с механизмом комплексного развития территорий (КРТ) и понятной модели взаимодействия в их рамках государства и бизнеса», – уточняет он, добавляя, что мастер-планы сегодня являются основным инструментом в развитии города.

    Речь идет о специализированных документах, определяющих пространственное и социально-экономическое развитие той или иной территории, задача которых, уточняет эксперт, состоит в попытке связать рост города с поступательным развитием гражданской инфраструктуры, общественными пространствами и реальными сценариями бытовой деятельности людей.

    «Он должен отвечать не только на вопрос, что и где можно построить, но и на более важные вопросы: как будет развиваться территория, какие функции ей необходимы, в какой последовательности следует создавать инфраструктуру, откуда придут инвестиции и какой результат получит город», – поясняет собеседник.

    Алмазов также отмечает значение участия президента в обсуждении профессиональных вопросов. «Вовлеченность главы государства позволяет задать работе специалистов единое направление. Кроме того, Владимир Путин не просто выслушивал инициативы, но стремился уточнить их содержание, чем серьезно помог специалистам», – заключил он.

    В пятницу Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству, принятых по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды. В частности, предложено рассмотреть вопрос системной поддержки креативных индустрий путем использования результатов их деятельности при благоустройстве территорий опорных населенных пунктов, предусмотрев закупки товаров, работ и услуг.

    Кроме того, поручено представить предложения по разработке образовательной программы для подготовки руководителей в сфере архитектурно-строительного проектирования и благоустройства, а также по учреждению государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

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    23 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле пострадали восемь человек

    Клычков: После ракетного удара ВСУ по заводу в Орле пострадали восемь человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в Орле восемь человек обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «На данный момент времени в медицинские учреждения было направлено или обратились восемь человек», – сообщил Клычков в Max.

    Губернатор также отметил, что после удара на заводе произошло серьезное возгорание, которое в настоящее время уже потушено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной атаке ВСУ на гражданское предприятие в Орле.

    В сентябре обломки сбитого беспилотника повредили окна в четырех многоквартирных домах и здании детского сада.

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    23 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Сеть Metro перечислила 1 млрд рублей на закупку техники для бойцов спецоперации

    Сеть Metro перевела 1 млрд рублей в фонд «Народный фронт» для помощи бойцам

    Tекст: Вера Басилая

    Торговая сеть Metro, перешедшая под временное управление в сентябре 2026 года, направила 1 млрд рублей в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» для поддержки участников специальной военной операции.

    Выделенные средства пойдут на приобретение необходимой техники для военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народного фронта.

    «Вклад организации позволит решить срочные вопросы с приобретением мощного проходимого транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками противника и других вещей, необходимых бойцам СВО», – заявил первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

    Народный фронт осуществляет поддержку военнослужащих в зоне спецоперации и мирных жителей исторических и приграничных регионов с 2022 года. За это время организация собрала пожертвования и передала фронту технику, вещи и материалы на общую сумму более 73 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность работы Народного фронта по поддержке участников специальной военной операции.

    Президент Владимир Путин сделал акцент на необходимости работы с обращениями бойцов.

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