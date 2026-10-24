«Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.