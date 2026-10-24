Роспотребнадзор дал рекомендации перед вакцинацией от гриппа

Роспотребнадзор: Перед прививкой от гриппа нельзя принимать жаропонижающие

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к прививке от гриппа. Специалисты отметили, что важно сделать прививку до начала активного распространения инфекции.

«Непосредственно перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом или педиатром, если прививку нужно сделать ребенку, в ходе которого оценивается состояние здоровья пациента и возможность проведения иммунизации», – говорится в сообщении в канале ведомства.

Отмечается, что врачу нужно сообщить о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавних инфекциях.

В ведомстве пояснили, что до процедуры не стоит принимать жаропонижающие или антигистаминные препараты, так как это не повышает эффективность вакцинации. Перед прививкой рекомендуется поесть за один–два часа и отказаться от алкоголя. Для инъекции советуют выбрать одежду, позволяющую легко открыть плечо.

В Роспотребнадзоре добавили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, а после введения вакцины рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением 15–30 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости ежегодной прививки от гриппа из-за недолговечности иммунитета.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках всероссийской кампании прививку от гриппа уже сделали более 5 млн граждан.