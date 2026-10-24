Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.