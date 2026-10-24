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    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня

    Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

    Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 81-летняя женщина почти полгода находилась на связи с телефонными аферистами и лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

    После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

    Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

    Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

    В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.

    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    22 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху

    Воробьев анонсировал продление графитовой и оранжевой веток метро в Подмосковье

    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху
    @ Р. Кривобок/Мосметрострой/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена планируется продлить в подмосковные Красногорск и Балашиху, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена продлят в Красногорск и Балашиху. Об этом сообщил телеканалу 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «В 2027 году откроется <…> подмосковная станция, <…> графитовая ветка, – «Липовая роща». <…> В Мытищах, на оранжевой ветке [метро], станцию планируется разместить рядом с микрорайоном Ярославский», – заявил Воробьев.

    В Балашихе на синей ветке предусмотрены станции «Восточная» и «Балашиха», что снизит нагрузку на Щелковское шоссе. Воробьев отметил, что проект реализуется благодаря мэру Москвы Сергею Собянину. Продление линий в Красногорск предполагает ветку в сторону Сберсити и жилого комплекса «Изумрудные холмы».

    Также до 2035 года на территории Одинцовского округа откроют пять новых станций метро на Филевской линии, которую продлят в Сколково на 12 км. Всего в регионе до 2035 года собираются открыть 12 новых станций на семи направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии. Также Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

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    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    22 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Задержанная за убийство знакомого в Москве оказалась вебкам-моделью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девушка, задержанная по подозрению в убийстве молодого человека в центре Москвы, работала вебкам-моделью, сообщили СМИ.

    Задержанная по подозрению в убийстве своего знакомого в центре Москвы оказалась вебкам-моделью, передает «Московский комсомолец».

    В социальных сетях девушки обнаружено множество роликов откровенного содержания, а также приглашения на закрытые вечеринки для других девушек. Отмечается, что и подозреваемая, и 22-летний погибший приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Девушка постоянно проживала в столице, а молодой человек работал в газовой компании и бывал в Москве наездами. У него остались непогашенные микрокредиты.

    Убийство произошло ночью после ссоры в квартире на Нижегородской улице, после чего подозреваемая сама вызвала правоохранительные органы. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня в Москве.

    В начале месяца стал известен возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    22 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня

    В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    В четверг в квартире жилого дома на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавили там.

    В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления.

    В июне следствие задержало новых фигурантов дела об убийстве в Москве. В апреле суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    22 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли, в регионе объявлена ракетная опасность, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославской области объявлена ракетная опасность», – сообщил губернатор в «Максе».

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

    Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать маршруты в объезд этого участка. Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал ждать отбоя сигнала «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

    В результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина, повреждено здание поликлиники.

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    23 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, авиагавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

    Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

    Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.

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