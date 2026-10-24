Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

«Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.