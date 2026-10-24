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    24 октября 2026, 16:51 • Новости дня

    Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

    Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

    «Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

    В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

    Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

    Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

    До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на спасение людей в Тибете

    Си Цзиньпин призвал спасать людей в Тибете после землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе.

    Жертвами землетрясения в Тибетском автономном районе КНР стали 16 человек, еще более 50 пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв», – заявил Си Цзиньпин.

    Китайский лидер также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы для аварийно-спасательных работ, обеспечить надлежащее размещение граждан и восстановить поврежденную инфраструктуру.

    Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано вечером в четверг, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра КНР, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в уезде Бачен городского округа Нагчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек.

    Жертвами подземных толчков стали 16 жителей региона.

    В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Тибетском автономном районе землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 04:40 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек, 16 человек погибли.

    Число пострадавших в результате землетрясения в Тибете выросло до 46, из них 11 получили серьезные травмы, 35 – легкие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Землетрясение магнитудой 7 произошло в уезде Бацин. В результате обрушились или получили повреждения почти 340 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках в Тибетском автономном районе Китая.

    В прошлом месяце землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на границе Китая и Непала.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    24 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун

    Ким Чен Ын прибыл в КНР и встретился с членом ПК Политбюро ЦК КПК

    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    @ Belarussian Presidency/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР и посетил китайский город Даньдун, передает агентство Синьхуа.

    В ходе визита он провел встречу с членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Ван Хунин заявил о намерении использовать открытие нового моста через Ялуцзян для расширения контактов и торгово-экономического сотрудничества с КНДР.

    «Китайская сторона готова использовать открытие нового моста как возможность для расширения контактов между людьми и торгово-экономического сотрудничества, чтобы лучше содействовать благополучию народов двух стран», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с корейской стороной.

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    22 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Мишустин перечислил приоритеты сотрудничества России и Китая

    Мишустин назвал расширение торговли приоритетом сотрудничества России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетами сотрудничества России и Китая являются расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, развитие электронной коммерции и платформенной экономики, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

    «В приоритете – расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов», – сказал Мишустин, подводя итоги переговоров с китайской стороной. Его слова передает РИА «Новости».

    В среду председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели в Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на российско-китайской границе.

    На переговорах в Петербурге Ли Цян заявил о динамичном развитии двусторонних отношений вопреки мировой нестабильности.

    По итогам встречи главы правительств подписали совместное коммюнике.

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    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

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    22 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы

    Ямпольская: В учебники по литературе войдет «Маленькое путешествие» Лу Синя

    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В единые учебники по литературе для 7-х классов войдет рассказ «Маленькое путешествие» китайского писателя Лу Синя, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

    «В свою очередь, подробная биография Лу Синя, основателя китайской литературы, и его рассказ «Маленькое путешествие» рассматриваются в седьмом классе», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    По ее словам, в учебниках для 10–11-х классов рассказ Лу Синя будет представлен наряду с произведениями Томаса Манна и Эрнеста Хемингуэя. Также в программе для основной школы появятся произведения Омара Хайяма и Пабло Неруды.

    Ямпольская отметила, что в начальной школе уже изучают зарубежные легенды и сказки, в том числе китайские. Она подчеркнула важность знакомства детей с богатым литературным наследием Китая, Индии и Древней Персии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минпросвещения сообщило о планах включить новеллу Лу Синя в программу для седьмого класса.

    В среду китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов назвал газете ВЗГЛЯД книги, которые откроют российским школьникам Китай.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить списки изучаемых в школах России и Китая произведений.

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    22 октября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Путин и Ли Цян не обсуждали проект газопровода «Сила Байкала»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече в Петербурге затронули вопросы широкомасштабного взаимодействия в энергетической сфере, однако не обсуждали проект нового газопровода.

    Песков отметил, что вопросы реализации проекта экспортной магистрали с месторождений Западной Сибири в Китай на прошедших двусторонних переговорах не поднимались, передает РИА «Новости».

    «Нет, не обсуждалось», – заявил он.

    При этом, по его словам, стороны затронули тему масштабного сотрудничества в энергетике. Представитель Кремля отметил, что это направление имеет нераскрытые горизонты, поэтому Москва и Пекин продолжат работу для более полного использования имеющегося потенциала.

    Газопровод «Сила Байкала», ранее носивший название «Сила Сибири 2», предназначен для поставок российского энергоносителя через территорию Монголии. Ожидается, что профильный контракт будет заключен на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер Александр Новак объяснил переименование экспортного газопровода в «Силу Байкала».

    Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о готовности усилить энергетическое сотрудничество с Пекином.

    Премьер Госсовета КНР назвал двусторонние отношения образцом для других стран.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    24 октября 2026, 02:33 • Новости дня
    Хегсет заявил о работе тайных китайских ячеек в университетах США

    Глава Пентагона: В 30 американских университетах работали спящие ячейки КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В 30 университетах Соединенных Штатов работали спящие ячейки, пытавшиеся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Участники этих организаций также настраивали студентов против США, приводит РИА «Новости» слова главы американского оборонного ведомства из его видеообращения в соцсети Х.

    Хегсет напомнил о введенном Конгрессом США запрете на Институты Конфуция, назвав их «поддерживаемыми правительством Китая культурно-пропагандистскими программами, проникшими в университеты почти в каждом штате». По его словам, теперь эти структуры возобновили работу в измененном виде: выявлено 80 новых ячеек, возникших под иными названиями.

    «Мы добавили эти спящие организации в наш список структур, угрожающих национальной безопасности», – заявил министр. Доказательств или конкретных примеров в подтверждение своих слов глава Пентагона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хегсет предупредил подчиненных об уголовной ответственности за использование служебной информации для ставок.

    В начале месяца намерение главы Пентагона организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана стало неожиданностью для американских военных чиновников.

    В прошлом месяце министр обороны США категорически отверг обвинения в сокрытии ведомством реальных потерь американской армии в ходе конфликта с Ираном.

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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    22 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков заявил о широких горизонтах энергосотрудничества России и Китая

    Песков: Энергосотрудничество России и Китая имеет нераскрытые горизонты

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере является широкомасштабным и обладает еще не раскрытыми горизонтами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Взаимодействие Москвы и Пекина в энергетической сфере является масштабным и обладает серьезным запасом для дальнейшего развития, передает ТАСС.

    «Это сотрудничество поистине широкомасштабное. Оно имеет еще не раскрытые горизонты. И обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергетическое сотрудничество с Китаем.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке двусторонних переговоров главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС.

    В прошлом месяце Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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