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    24 октября 2026, 16:42 • Новости дня

    Сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии

    Сербская NIS подала в Минфин США запрос на продление лицензии после 30 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Сербская нефтяная компания NIS, подконтрольная «Газпром нефти», направила в министерство финансов США новый запрос на продление специальной лицензии для продолжения деятельности после 30 октября 2026 года.

    В запросе отмечается важность NIS для обеспечения непрерывности поставок на внутренний рынок. Также подчеркивается, что регулярная работа нефтеперерабатывающего завода в Панчево имеет ключевое значение для поддержания энергетической стабильности Сербии, передает «Интерфакс».

    Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продлило венгерской MOL лицензию на продолжение переговоров о покупке сербской NIS до 30 октября.

    Венгерская компания MOL договорилась с «Газпром нефтью» о приобретении 56,15% в NIS. Ожидается, что в дальнейшем MOL может продать миноритарный пакет ADNOC, а Сербия получит возможность увеличить свою долю в NIS на 5 процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что якобы венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Однако позже в тот же день MOL не подтвердила заявления о подписании договора.

    1 октября власти США дали еще месяц на завершение переговоров о покупке венгерской компанией контрольного пакета акций NIS.

    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

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    23 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent превысила 115 долларов за баррель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали рост на 2%, при этом котировки эталонной марки Brent пробили психологическую отметку в 115 долларов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 15:10 мск увеличилась на 1,71% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 115,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 115 долларов впервые с 4 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,14% и составили 101,56 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на марку Brent превысила 114 долларов за баррель на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В четверг мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%. Стоимость фьючерсов на марку Brent поднялась выше 112 долларов за баррель.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 113,24 доллара за баррель

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая.

    По состоянию на 20:51 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 4,06% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 113,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 113 долларов впервые с 5 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть марки WTI подорожали на 2,97%, их цена составила 100,04 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    Во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    В субботу вице-премьер Александр Новак заявил о возможности дальнейшего увеличения стоимости сырья на мировых рынках при сохранении нестабильной ситуации в Ормузском проливе.

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    22 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent увеличилась на 1,1% по сравнению с закрытием торгов и составила 110,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В то же время цена декабрьских фьючерсов на марку WTI выросла на 0,91%, достигнув отметки в 98,03 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть на фоне рисков в Ормузском проливе продолжили рост.

    Во вторник котировки также росли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

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    23 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Новак: Первые три танкера с дизельным топливом из России отправились в США

    Tекст: Вера Басилая

    Первые три танкера с российским дизельным топливом уже находятся в пути к восточному побережью Атлантического океана, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «В соответствии с ранее озвученными договоренностями по насыщению мирового дизельного рынка Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США... Первые 3 танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США начались и будут продолжаться.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки.

    В среду вице-премьер Александр Новак заявил об осуществлении поставок дизеля из портов на Балтике. В тот же день Новак сообщил о выходе первого танкера с 40 тыс. тонн российского дизеля 22 октября.

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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    23 октября 2026, 19:03 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 117 долларов впервые с марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent впервые с 19 марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост до 3%. По состоянию на 18:39 мск цена декабрьских фьючерсов на марку Brent поднималась на 3,38% относительно предыдущего закрытия – до 117 долларов за баррель, отмечает РИА «Новости», исследовав данные торгов.

    Ранее в ходе торгов показатель впервые с 19 марта превысил отметку в 117 долларов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время дорожали на 3,53% – до 102,98 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent пробили отметку в 115 долларов. В четверг стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая, превысив 113 долларов за баррель.

    В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.

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    23 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии приступили к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

    Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

    В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.

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    23 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Кабмин отдал структуре «Лукойла» участок недр Надежда на Балтике

    Кабмин отдал «Лукойл-Калининградморнефти» участок недр Надежда на Балтике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство передало компании «Лукойл-Калининградморнефть» право пользования участком недр Надежда в Балтийском море для поиска месторождений углеводородов.

    Структура компании «Лукойл» получила право пользования участком недр Надежда, расположенным на Балтике. Соответствующее распоряжение отдало правительство, передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, участок передается обществу с ограниченной ответственностью «Лукойл-Калининградморнефть». Территория предоставляется недропользователю без проведения профильных аукционов.

    Участок федерального значения планируется использовать для геологического изучения внутренних морских вод и территориального моря страны. Главной целью работ станет поиск и последующая оценка месторождений углеводородного сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае кабинет министров включил участок Надежда в Балтийском море в список предоставляемых без торгов объектов.

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    22 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Вучич исключил скорое принятие Сербии в Евросоюз

    Вучич: Сербию еще долго не примут в Евросоюз из-за позиции по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что его страну еще долго не примут в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    Вучич считает, что его стране еще долго придется ждать принятия в Евросоюз. По его словам, на это есть три причины, передает РИА «Новости». «Они будут держать нас в этом положении, и я считаю, что еще долго не примут нас в Евросоюз», – заявил Вучич в интервью Sputnik Serbia.

    Первой причиной экс-президент считает то, что ЕС хочет «полного спокойствия и единого фронта против России», а Вучич на протяжении четырех с половиной лет не вводил санкции. Во-вторых, он отказывается решать вопрос Косово на условиях Брюсселя, что означает признание независимости края.

    Третьей причиной Вучич назвал месть ЕС за его выступление в ООН в 2024 году против резолюции о геноциде в Сребренице. По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда предупредил его, что этого шага ему «никогда не забудут и не простят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Евросоюз потребовал от Белграда ввести санкции против России уже на этапе переговоров о членстве.

    В июле президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия и Украина не станут в ближайшее время членами Евросоюза.

    Ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание российских СМИ для продолжения диалога о присоединении к ЕС.

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    22 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Нефтепродукты на Сахалине загрязнили восемь километров береговой линии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выброс нефтепродуктов в Томаринском районе Сахалинской области загрязнил более восьми километров береговой линии, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

    «По результатам осмотра территории специалисты установили, что загрязнение затронуло более 8 км береговой линии. Работы по очистке побережья продолжаются, задействованы необходимые силы и средства», – цитирует Лимаренко ТАСС.

    Он добавил, что 23 октября специалисты Росприроднадзора обследуют территорию и возьмут пробы нефтепродуктов. Это позволит установить причины инцидента и определить виновников загрязнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья. Летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел региона. В прошлом году разлив произошел при перекачке из танкера на Сахалине.

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    22 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Стоимость нефти марки Brent превысила 112 долларов за баррель впервые с мая

    Мировые цены на нефть марок Brent и WTI выросли в ходе торгов почти на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на сырье продемонстрировали рост в пределах 3%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    По состоянию на 10:45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,94% и достигла 112,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот показатель превысил отметку 112 долларов впервые с 18 мая.

    Одновременно с этим декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 2,69% и составили 99,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов.

    Во вторник мировые цены на сырье выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В понедельник котировки марки Brent также преодолели отметку 110 долларов.

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    24 октября 2026, 04:33 • Новости дня
    Добыча нефти в Венесуэле достигла максимума за последние месяцы

    PDVSA: Добыча нефти в Венесуэле превысила 1,25 млн баррелей в сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Пинто Саласар заявил, что добыча нефти в Венесуэле достигла самого высокого показателя за последние месяцы и составила 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.

    Уровень нефтедобычи в Венесуэле составил 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

    «Сегодня мы завершаем день с показателем в 1 млн 252 тыс. баррелей, что является самым высоким показателем за последние месяцы», – доложил Саласар уполномоченному президенту республики Делси Родригес.

    Вице-президент компании отметил, что этот национальный рекорд связан с ростом объема нефтедобычи в Западном регионе, который составил 382,5 тыс. баррелей в сутки. Он выделил совместное предприятие Petrozamora в штате Сулия, которое достигло рекордного показателя в 115 тыс. баррелей нефти в сутки и к концу года планирует довести его до 120 тыс.

    В ходе совещания была дана положительная оценка началу реализации 17 соглашений, заключенных в августе между PDVSA и американской компанией North American Blue Energy Partners. Эти договоренности направлены на восстановление добычи на стратегических нефтяных месторождениях Венесуэлы в бассейне озера Маракайбо и в нефтеносном поясе Ориноко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил об обеспеченности Соединенных Штатов венесуэльской нефтью на 500 лет.

    Власти латиноамериканской страны подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов.

    Летом уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила о заключении сделки с Вашингтоном на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

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    23 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Новак: Россия готова экспортировать 500 тыс. тонн дизтоплива в октябре

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о возможности поставить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре в связи с ослаблением запрета на экспорт.

    Новак заявил, что поставки энергоресурсов за рубеж осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по насыщению мирового топливного рынка, передает РИА «Новости».

    «Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом», – сказал Новак.

    Вице-премьер добавил, что основные объемы дизельного топлива в Соединенные Штаты и другие страны могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила существенное влияние договоренностей о поставках дизеля в Соединенные Штаты на топливный рынок России.

    В четверг вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом и авиакеросином.

    В среду президент США Дональд Трамп через спецпосланника передал Владимиру Путину благодарность за решение об экспорте российского дизельного топлива.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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