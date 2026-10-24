Депутат Рижской думы Ланга призвала посольство США убрать русский язык с сайта

Tекст: Вера Басилая

Депутат Рижской думы Лиана Ланга выразила мнение о необходимости исключить русский язык с официального сайта американского дипломатического представительства в Латвии, передает РИА «Новости».

«На сайте вашего посольства доступен язык Российской Федерации, не имеющий официального статуса в Латвии. Поступая так, вы демонстрируете всему миру, будто Латвия – это часть России, но это не соответствует действительности», – заявила депутат.

Обращение к послу США было опубликовано в соцсетях от имени кампании «Говори по-латышски», выступающей за расширение использования государственного языка.

В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал существование русофобии в странах Балтии еще до начала спецоперации на Украине. Весной министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на возрождение идеологии и практики нацизма в прибалтийских государствах.

Глава министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал полностью исключить контент на русском языке из вещания государственных средств массовой информации. Весной официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе Латвии, Литвы и Эстонии от переговоров по правам русскоязычных.