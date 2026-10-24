Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Все шесть человек, погибших в ДТП при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Смидовичском районе Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

Трагедия произошла в субботу вечером на железнодорожном переезде перегона Николаевка – Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом. В результате столкновения погибли шесть человек, единственный выживший пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

«На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе – иностранные граждане», – сказали власти региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.

Ранее в Петербурге на переезде станции Автово грузовой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. В июле в Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский состав столкнулся с большегрузом на переезде.