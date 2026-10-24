В парламенте Индии создали группу дружбы с Россией

Спикер парламента Индии Бирла объявил о создании группы дружбы с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа дружбы укрепит межпарламентские связи России и Индии, страны имеют давнюю историю сотрудничества, и Нью-Дели рассчитывает на дальнейшее развитие связей. Об этом заявил ТАСС спикер Народной палаты индийского парламента (Лок Сабхи) Ом Бирла.

«Отношения между Индией и Россией имеют давнюю историю и отличаются прочностью. Они уходят корнями в далекое прошлое. Мы хотим, чтобы эти отношения укреплялись и дальше», – заявил Ом Бирла.

Спикер отметил, что президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживают тесные контакты, а между странами проводятся ежегодные саммиты. Для углубления межпарламентского взаимодействия и была создана индийско-российская группа дружбы.

Бирла также поприветствовал предстоящий визит делегации Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным на 12-й Парламентский форум БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 26–27 октября, и допустил возможность своего визита в Россию в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

В тот же день посол Индии в России Винай Кумар заявил о намерении Нью-Дели и Москвы увеличить объем двусторонней торговли до 100 млрд долларов к 2030 году.

В пятницу на полигоне Центрального военного округа подошла к концу сухопутная часть совместных маневров вооруженных сил России и Индии «Индра-2026».