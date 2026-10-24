Генпрокуратура приравняла перечисление денег ВСУ к госизмене

Генпрокуратура: Перечисление денег на нужды ВСУ подпадает под признаки госизмены

Tекст: Вера Басилая

«Если мы говорим о перечислении денег для нужд вооруженных сил Украины, это уже подпадает под признаки государственной измены», – заявила Алексеева.

Она подчеркнула, что самым общественно опасным преступлением является террористический акт, за совершение которого человеку может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы, передает РИА «Новости».

Представитель Генпрокуратуры также отметила, что действия дропперов, курьеров аферистов и сотрудников криптообменников квалифицируются как мошенничество. По ее словам, наказание зависит от их роли, степени участия и вовлеченности в совершение преступления.

«Их действия могут быть квалифицированы как участие в преступном сообществе. За него предусмотрены длительные сроки лишения свободы – 15 и 20 лет», – заключила Алексеева.

Ранее жительница Запорожской области получила 14 лет колонии за финансовую помощь украинским военным.

Признанная виновной в государственной измене журналистка Дарья Шипачева переводила собранные средства на закупку дронов и вооружения для украинских националистов.