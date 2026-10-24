В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

Tекст: Мария Иванова

Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

«Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.