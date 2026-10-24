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    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня

    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    22 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    Минюст перечислил условия для ограничения скрывающихся за границей россиян

    Замглавы Минюста разъяснил процедуру ограничения для уехавших за границу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра юстиции Олег Свириденко назвал три условия для применения временных ограничительных мер к россиянам, скрывающимся от правосудия за рубежом.

    Он отметил, что закон об ограничительных мерах в отношении скрывающихся за границей от наказания граждан предусматривает понятные и прозрачные правовые процедуры применения, передает ТАСС.

    «Временные ограничительные меры в силу закона будут применяться при наличии совокупности нескольких оснований: вступление в законную силу соответствующего судебного акта по уголовному делу или делу об административном правонарушении, уклонение лица от его исполнения и нахождение лица за пределами страны», – сообщил Свириденко.

    Замминистра добавил, что до принятия ведомством решения об ограничениях компетентные органы должны установить конкретные факты и обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство юстиции отметило, что заочно осужденным иноагентам при возвращении придется отбыть срок.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

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    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

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    22 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Nordwind Airlines возобновила полеты из России на вьетнамский Фукуок

    Nordwind Airlines возобновила прямые рейсы из России на Фукуок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок во вьетнамской провинции Анзянг.

    Первый рейс прибыл на Фукуок из Екатеринбурга в четверг с 370 пассажирами на борту, сообщает ТАСС. Генеральный консул России в Хошимине Мария Мизонова отметила, что восстановление авиасообщения будет способствовать увеличению российского турпотока во Вьетнам, а также положительно скажется на взаимодействии двух стран в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах.

    По словам председателя совета участников компании Pegas Misr Vietnam Хоанг Тхи Фонг Тху, Nordwind Airlines планирует осуществлять 20 чартерных рейсов ежемесячно из российских городов.

    За первые девять месяцев 2026 года во Вьетнам прибыло более 157 тыс. российских туристов, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2026 году ожидается прибытие не менее 200 тыс. российских туристов на Фукуок и Камрань. Сейчас российские туристы занимают третье место по числу посетителей Вьетнама после гостей из Китая и Южной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам анонсировал расширение авиасообщения с Россией. Ранее спрос на туры во Вьетнам среди россиян впервые сравнялся с Таиландом.

    Еще в марте 2025 года Ассоциация туроператоров России отметила значительное увеличение интереса граждан к турам во Вьетнам.

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    23 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Россияне не пострадали при стрельбе у церкви в Иордании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские граждане не числятся среди пострадавших в результате стрельбы около церкви в иорданском городе Хмуд, сообщили в посольстве.

    Среди раненых и погибших при инциденте с применением огнестрельного оружия у церкви в иорданской провинции Эль-Карак граждан России нет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Аммане.

    В результате стрельбы у церкви в городе Хмуд погибли семь человек, еще 34 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу группа вооруженных людей открыла огонь по прихожанам в церкви в иорданской провинции Эль-Карак.

    На прошлой неделе российское посольство сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан России в результате массовых беспорядков на Маврикии.

    Ранее посольство в Никосии исключило наличие россиян среди жертв крушения парома у берегов Кипра.

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    23 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Подозреваемого в создании сети мошенников россиянина задержали в Южной Корее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в руководстве масштабной преступной группировкой телефонных аферистов.

    Полиция южнокорейского города Пусан пресекла деятельность крупной сети телефонных мошенников, организованной 20-летним россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Вычислить злоумышленника удалось из-за засорившейся канализации в многоэтажном доме. Выяснилось, что молодой человек ежедневно разрезал и смывал в унитаз около сотни использованных сим-карт. Когда прибывшие по вызову коммунальщики прочистили трубу, местная полиция изучила извлеченные пластиковые обрезки и вышла на след группировки.

    Вместе с главарем правоохранители задержали почти 100 подельников. В основном это русскоязычные студенты и эмигранты, которых вербовали через интернет-чаты. По предварительным данным следствия, участники преступной сети похитили у потерпевших 1,5 млрд вон, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Для массовой рассылки спама и совершения звонков преступники ввозили в Южную Корею специальные сим-боксы, которые на таможне маскировали под бытовую технику и жесткие диски. Необходимые для работы сим-карты аферисты оформляли на местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Варшаве гражданина России по подозрению в подготовке покушения.

    В июне посольство России в Молдавии рассказало о незаконном задержании соотечественника в аэропорту Кишинева.

    В 2024 году власти Южной Кореи выдали Соединенным Штатам обвиняемого в киберпреступлениях россиянина.

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    22 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

    Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам, имеющим разрешение на временное проживание (ВНЖ) в Черногории, не потребуется оформлять отдельную въездную визу после введения визового режима с 1 ноября.

    Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

    В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

    По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

    До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

    При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.

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    24 октября 2026, 05:19 • Новости дня
    Арестованный в Индии танкер с россиянами отбуксировали к берегу из-за шторма

    Арестованный в Индии танкер Unity с 21 россиянином отбуксировали к берегу

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся в аварийном состоянии танкер Unity с российскими моряками отбуксировали ближе к побережью Индии на фоне надвигающегося шторма.

    Судно под флагом Камеруна задержали у берегов Индии в мае из-за задолженности судовладельца перед местным поставщиком топлива. В настоящий момент танкер с неработающим двигателем стоит на якоре в районе порта Парадип, передает РИА «Новости».

    Экипаж корабля состоит из 23 человек, 21 из которых – граждане России.

    «Танкер отбуксировали ближе к берегу. Насколько ближе не понятно – там стоит туман и берега не видно», – сообщила родственница одного из моряков.

    Собеседница агентства подчеркнула, что в районе стоянки судна ожидается ухудшение погодных условий. При этом в начале октября суд обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг списанный с танкера Unity моряк Андрей Боев остался в индийском госпитале без средств личной гигиены из-за неработающих банковских карт.

    В среду власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном судне.

    Во вторник генеральное консульство России в Калькутте объяснило задержку репатриации необходимостью найти сменный экипаж.

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    22 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.

    Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.

    В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.

    МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.

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    24 октября 2026, 04:41 • Новости дня
    В Таиланде задержали россиянина по подозрению в киберпреступлениях

    На границе с Лаосом задержан обвиняемый в киберпреступлениях гражданин России

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники иммиграционной полиции Таиланда задержали 45-летнего гражданина России при попытке пересечь границу с Лаосом из-за обвинений в киберпреступлениях.

    Мужчину задержали на контрольно-пропускном пункте Мукдахан – Саваннакхет на северо-востоке королевства, передает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Мукдахан.

    Правоохранительные органы пояснили, что мужчина находился в розыске по выданному 14 августа судебному ордеру и был пойман в зоне паспортного контроля при попытке покинуть страну.

    Россиянина подозревают в неправомерном доступе к защищенным компьютерным системам, умышленном повреждении чужих данных, сговоре с целью кражи имущества и участии в отмывании денежных средств.

    В настоящий момент задержанный передан сотрудникам управления полиции по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий для проведения дальнейших следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе иммиграционная полиция Паттайи задержала гражданина России за нелегальное нахождение в стране после истечения срока визы.

    В начале месяца полиция на острове Пхукет задержала 30-летнего россиянина по подозрению в причастности к сбыту наркотических средств.

    Летом сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали находившегося в международном розыске гражданина России по подозрению в создании крупной транснациональной преступной группировки.

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    22 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Россияне не пострадали при столкновении судна с причалом в Бангкоке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждан России нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирского судна с причалом в столице Таиланда Бангкоке, сообщили в полиции страны.

    В правоохранительных органах уточнили, что всего в результате происшествия травмы получили пятеро иностранцев, передает ТАСС. Среди них оказались граждане Колумбии, КНР и Нидерландов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 12 человек получили травмы при столкновении прогулочного судна с плавучим понтоном на реке Чаопрайя в Бангкоке.

    В начале месяца генеральный консул России Егор Иванов сообщил о смерти россиянина в больнице после дорожно-транспортного происшествия на острове Пхукет.

    Еще один гражданин России разбился насмерть после поездки по стране на мотоцикле.

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    23 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Власти США обвинили россиянина в отмывании денег наркоторговцев

    Суд в США обвинил россиянина Кулижникова в отмывании денег наркоторговцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США предъявили проживающему в Майами россиянину Павлу Кулижникову обвинения в участии в международной сети по отмыванию доходов от наркоторговли.

    По данным дела, проживавший в Майами россиянин выступал посредником при обмене наличных денег на криптовалюту для международной сети Just Team. По сведениям американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), услугами сети пользовались наркоторговцы и граждане России, пытавшиеся обойти американские санкции, передает РИА «Новости».

    Ежедневный объем операций сети оценивался осведомителями примерно в 50 млн долларов. По версии следствия, Павел Кулижников организовывал передачу крупных сумм наличных через курьеров, а также переводы денег через банковские счета и криптовалюту. Участники сети координировали свои действия в Telegram.

    Сотрудники DEA под прикрытием провели 11 операций с участием россиянина. В августе 2026 года он лично получил в Вирджинии 100 тыс. долларов, которые ему представили как выручку от продажи кокаина. Впоследствии мужчина перевел около 94,5 тыс. долларов в криптовалюте USDT, удержав разницу в качестве комиссии.

    Сеть действовала в США, России, Колумбии, Британии, ОАЭ, Австралии и других странах. В материалах дела упоминается утечка внутреннего реестра Just Team со сведениями о более чем 12 тыс. транзакций на общую сумму почти 149 млн долларов. Россиянину предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на Пхукете правоохранительные органы задержали российского гражданина по запросу американской стороны.

    В 2025 году адвокат арестованного в США россиянина Дениса Постового обратился за разрешением на медицинское обследование из-за состояния здоровья подзащитного. Защита подала ходатайство об освобождении россиянина на период суда.

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    22 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов 2022 года.

    «Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

    Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

    В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

    В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.

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    23 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Жертвами взрыва на частной шахте в Турции стали три человека

    TRT Haber: Число жертв взрыва на шахте в Турции увеличилось до трех человек

    Tекст: Мария Иванова

    Количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.

    «Спасатели обнаружили тело последнего из пропавших после взрыва горняков. Это третий погибший рабочий», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала TRT Haber.

    Взрыв произошел на частной шахте в уезде Гелик в пятницу утром. Ранее было известно о двух погибших и пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СМИ сообщили о гибели двух человек в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    В 2024 году на западе Турции взрыв на заводе по производству взрывчатки привел к гибели 12 человек.

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