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    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
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    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня

    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к Евросоюзу

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

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    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

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    24 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Бундесвер сорвал цифровую модернизацию боевых машин пехоты Marder

    FAZ: Бундесвер не смог установить цифровые радиостанции на бронемашины Marder

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска ФРГ столкнулись с невозможностью оснастить устаревшие боевые машины пехоты Marder новейшими системами связи в рамках масштабной программы цифровизации армии.

    Боевые машины пехоты Marder признаны не соответствующими критериям программы «Цифровизация сухопутных операций» (D-LBO). В ходе испытаний на полигоне Мунстер выяснилось, что современные цифровые радиостанции несовместимы с проводкой и системой интеркома старой бронетехники, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Представитель министерства обороны ФРГ пояснил, что для выполнения обязательств перед НАТО командование решило заменить Marder на более новые БМП Puma в 37-й мотопехотной бригаде, которая должна быть переброшена в Литву к 2027 году. Современную технику срочно изымут у батальона в Баварии.

    Амбициозная программа D-LBO стоимостью в миллиарды евро с самого начала сопровождалась логистическими ошибками. Новые радиостанции не помещались в машины, из-за чего рабочим приходилось менять кабели и наваривать крыши.

    Кроме того, полевые тесты выявили критические сбои в системе связи и комплексе распознавания целей «свой-чужой». В результате бундесвер вынужден внедрять урезанную версию цифровой системы.

    Министр обороны Германии Борис Писториус признал отставание оборонной промышленности от графика поставок на 300 единиц техники.

    На данный момент базовой цифровой системой оснащено лишь около 2 тыс. машин из запланированных 16 тыс., а завершить оцифровку автопарка планируется только к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкие власти запланировали направить почти 2 млрд евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера.

    Летом эксперты предложили переориентировать программу модернизации армии на разработку беспилотников и искусственного интеллекта вместо закупки классических танков.

    Весной бундесвер потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая оказалась неработающей.

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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии приступили к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

    Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

    В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.

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    23 октября 2026, 17:23 • Новости дня
    Суд оставил экс-кандидата в президенты Румынии Джеорджеску в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Апелляционная палата Бухареста отказала в переводе под домашний арест бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску и оставила его в следственном изоляторе.

    Инстанция отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения политику на домашний арест, сообщает РИА «Новости». «Суд постановил отклонить как необоснованное ходатайство ответчика о замене меры превентивного ареста домашним арестом. Решение является окончательным», – говорится в решении суда.

    Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) задержала Кэлина Джеорджеску 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы Румынии арестовали недвижимость Кэлина Джеорджеску в связи с уголовным делом.

    Ранее издание Politico заявило о якобы готовившемся перевороте с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску.

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    23 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Польша запланировала выделить 4 млрд долларов на создание военной базы США

    Польша запланировала вложить 4 млрд долларов в создание военной базы США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Польши намерены инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории, сообщил глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы готовы, у нас есть подготовленные места, у нас готова инфраструктура, предусмотрены средства. Это будет инвестиция более 10 млрд. Если быть конкретным, то около 15 млрд злотых», – заявил Косиняк-Камыш, слова которого приводит РИА «Новости».

    Министр пояснил, что для размещения контингента в 5 тыс. американских военнослужащих Варшаве придется подготовить жилищные и социальные условия для 25 тыс. человек, включая семьи солдат и сопутствующий персонал.

    «Это уже хорошего размера город, который нужно поставить, наличие школ, домов, спортивная инфраструктура, культурные объекты», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца США предварительно выбрали место для постоянной военной базы в Польше.

    В прошлом месяце Министерство национальной обороны Польши объявило о включении базы в стратегию национальной безопасности США.

    Ранее Варшава предложила Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания военного объекта.

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    24 октября 2026, 01:59 • Новости дня
    Бывший чайный дом Гитлера в Баварии охватил сильный пожар

    Bild: В Баварии загорелся бывший чайный домик Гитлера «Орлиное гнездо»

    Tекст: Денис Тельманов

    В баварском районе Берхтесгаден произошел крупный пожар в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, местная полиция расследует возможный умышленный поджог.

    Сообщение о возгорании в историческом здании поступило в пятницу вскоре после 21:00 по местному времени, после чего на место происшествия выехали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Представитель полиции Берхтесгадена сообщил о масштабной операции пожарных по тушению полностью охваченного огнем строения и допустил вероятность умышленного поджога. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, внутри помещений никого не было.

    По пути к месту пожара навстречу полицейским выехал мотоциклист. Офицеры передали информацию ехавшим следом пожарным, которые задержали мужчину, однако его причастность к инциденту пока не установлена.

    Кельштайнхаус возвели летом 1938 года в качестве подарка лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. После Второй мировой войны здание, находящееся в собственности земли Бавария, использовалось как горная гостиница.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен сгорели три грузовых автомобиля вооруженных сил Германии.

    В сентябре на западе страны неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины. В марте злоумышленник повредил ограждение и кабель у строительной площадки рядом с резиденцией канцлера ФРГ в Берлине.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Из-за обрушившегося на запад Германии шторма пострадали два человека

    Dpa: На западе Германии из-за шторма «Остен» пострадали два человека

    Tекст: Мария Иванова

    Мощный осенний шторм «Остен» обрушился на западные и юго-западные регионы Германии, спровоцировав масштабные перебои с электричеством, сбои в движении поездов и разрушения.

    В результате удара стихии жители некоторых районов временно остались без электроснабжения, передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.

    Наиболее серьезный инцидент произошел в городе Наштеттен к западу от Франкфурта-на-Майне. Шквальный ветер перевернул временную конструкцию на местном рынке, тяжело травмировав двух человек. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете в критическом состоянии.

    Непогода также нарушила работу железнодорожного транспорта. В Карлсруэ падение постороннего предмета вызвало искрение контактной сети, а вблизи Ахена пассажирский поезд с 280 людьми пришлось буксировать дизельным локомотивом из-за повреждения электролиний. Движение составов в районе Штутгарта и Нойса заблокировали поваленные деревья.

    По прогнозам Немецкой метеорологической службы, сейчас циклон смещается в сторону Дании и Балтийского моря. При этом метеорологи ожидают, что ночью на некоторые районы обрушится еще один шторм с сильными ливнями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу более 18 тыс. домохозяйств в Британии остались без электроснабжения из-за шторма.

    В начале месяца американский Национальный центр слежения за ураганами сообщил о приближении тропического циклона к побережью США. В прошлом месяце десятки тысяч американцев столкнулись с отключениями электричества на северо-востоке страны.

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    24 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки

    МИД России: Декларация ЕС о безопасности на Балтике нагнетает обстановку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад принятием декларации о безопасности на Балтике нагнетает обстановку в регионе, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Комментируя решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, дипломат указал, что образ коллективного военно-морского потенциала нужен для придания весомости нелегитимным действиям и обеспечения круговой поруки, передает РИА «Новости».

    «В практическом плане деятельность подобных форматов сводится исключительно к нагнетанию обстановки, созданию препятствий для свободной навигации, идущих вразрез с базовыми принципами международного права», – подчеркнул Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников обвинил западные страны в попытках контролировать логистические маршруты в Мировом океане.

    Масленников объяснил претензии Запада на Арктику риском потери торговых путей.

    В четверг Владислав Масленников заявил о появлении у западных стран множества антироссийских планов по морскому судоходству.

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    24 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика от ЕС по Украине

    Финский политик Мема предложил Мелони на роль переговорщика с Россией по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил кандидатуру премьер-министра Италии Джорджи Мелони на роль посредника от Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине.

    Мема считает, что Мелони пользуется симпатией американской администрации, а прочные исторические связи Италии и России могут помочь в поиске дипломатического решения украинского кризиса. При этом Мема призвал правительство Италии скорректировать курс в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин называл предпочтительным вариантом переговорщика бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Глава государства подчеркивал, что европейские страны должны самостоятельно выбрать лидера, который вызывает у них доверие и не делал резких заявлений в адрес Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине для влияния на позицию США. Главным кандидатом на роль посредника Европы назвали президента Финляндии Александера Стубба. Замглавы МИД Александр Грушко назвал личность европейского переговорщика непринципиальной для России.

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