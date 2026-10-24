Число арестованных по делу о кризисе инвестфондов в Турции достигло 114 человек

Milliyet: Число арестованных по делу о фондах в Турции выросло до 114 человек

Tекст: Мария Иванова

В числе новых арестованных оказался бывший генеральный директор страховой компании Türkiye Sigorta и пенсионной компании Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Владелец холдинга Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, на арест которого ранее выдали ордер, добровольно явился к следователям, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

Суд постановил заключить под стражу 15 человек, таким образом, общее число арестованных по делу достигло 114. В четверг в рамках этого же расследования задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына.

Прокуратура Стамбула начала расследование операций на рынке капитала после резкого падения основного фондового индекса Стамбульской биржи BIST 100 в сентябре. Индекс потерял более 8% из-за массового вывода средств из инвестиционных фондов, вложивших значительную часть активов в низколиквидные акции.

По информации властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов этих фондов, насчитывавших около 456 тыс. инвесторов, приближался к 18 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами.

В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний и 18 фондов по делу об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.