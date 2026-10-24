Троллейбус врезался в столб в Петербурге из-за не уступившей дорогу иномарки

В Петербурге троллейбус врезался в столб из-за не уступившего дорогу авто

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате дорожно-транспортного происшествия днем субботы у дома 43/49 на проспекте Славы никто не пострадал, сообщает полиция города.

41-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Mercedes, при повороте направо не предоставила преимущество в движении троллейбусу. Из-за этого общественный транспорт под управлением 53-летнего мужчины совершил наезд на стойку дорожного знака и столб освещения.

У обоих водителей не выявлено признаков алкогольного опьянения. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в центре Петербурга автомобиль Hyundai выехал на тротуар и сбил пешехода. В середине месяца в Калининском районе города три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля скорой помощи.

В прошлом месяце легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом.