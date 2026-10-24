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    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 15:42 • Новости дня

    Системы ПВО начали отражение атаки дронов на Омскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) приступили к отражению атаки беспилотников на Омскую область, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

    «Силы ПВО Минобороны России отражают атаку противника на Омскую область», – написал Хоценко в социальной сети Max.

    Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Он добавил, что все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава региона Виталий Хоценко сообщил о перехвате основной части вражеских беспилотников системами ПВО.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

    В субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов в Орле.

    Средства ПВО за сутки сбили 1 297 беспилотников.

    24 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике

    МИД России заявил о возможных асимметричных контрмерах на задержание судов

    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия принимает ответные меры на задержание западными странами судов в Балтийском море, они могут носить асимметричный характер, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По его словам, страны НАТО и ЕС фактически занимаются морским рэкетом, произвольно задерживая и арестовывая суда, следующие по общепринятым правилам, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, принимаем надлежащие контрмеры, которые могут носить в том числе асимметричный характер», – заявил Масленников.

    Дипломат не уточнил, о каких именно ответных действиях идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владислав Масленников назвал действия стран НАТО и ЕС морским рэкетом. В четверг он сообщил об активном генерировании западными странами антироссийских инициатив в сфере морского судоходства.

    В прошлом месяце он назвал морским разбоем задержание гражданских судов странами Евросоюза.

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    24 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ

    Спецназ России заблокировал логистику ВСУ у Доброполья после месяца засад

    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные тайно ликвидировали перебрасываемые под Доброполье украинские группы и полностью отрезали логистику противника в этом районе после месяца засад, сообщил боец спецназа с позывным Ханкуль.

    Спецподразделения успешно пресекали проникновение украинских диверсантов в ранее освобожденные населенные пункты и вели точечное уничтожение сил противника, пишет ТАСС.

    «Первая засада была организована почти сразу. Бойцы были расположены по укрытиям, и выставлена оборона. Там был пеший порядок, противник ходил пешком – они по два, по три человека, иногда по одному в одиночном порядке заводят своих на позиции. Мы расположились по разные стороны этого маршрута, и первый человек был обнаружен, уничтожен. И так продолжалось какое-то время», – рассказал Ханкуль.

    По словам военнослужащего, дистанция до позиций противника порой не превышала 15 метров, а на подход и подготовку засад ушло около шести часов благодаря туману и осадкам. Солдаты ВСУ часто не понимали причин исчезновения идущих рядом сослуживцев и были вынуждены останавливаться.

    Боец добавил, что при отступлении украинские военные минировали любые оставленные предметы, включая сигареты, бутылки с водой, ветки и камни.

    Конструкции самодельных взрывных устройств, заложенных в магазины для автоматов, предусматривали подрыв прямо в руках при попытке прикрепить их к оружию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу снайпер с позывным Лис сообщил о ликвидации более 50 украинских гексакоптеров бойцами российского спецназа в ходе освобождения Доброполья.

    В среду начальник штаба батальона с позывным Варяг рассказал о бессилии средств радиоэлектронной борьбы противника против дронов на этом направлении.

    Во вторник Министерство обороны заявило об уничтожении морскими пехотинцами порядка 200 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в боях за город.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами

    ВСУ начали подрывать в воздухе дроны с металлическими шариками

    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска начали применять новую тактику атак, при которой беспилотники с начиненной металлическими поражающими элементами взрывчаткой детонируют в воздухе над группами людей.

    Украинские военные стали использовать новую тактику подрыва беспилотников с поражающими элементами в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации ведомства, аппараты зависают в воздухе, после чего взрывчатка с металлическими шариками детонирует над предполагаемыми местами скопления людей. Отмечается, что такие дроны не пикируют на цель, а поражают площадь сверху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении трех мирных жителей в результате ударов украинских беспилотников.

    В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о пострадавшем мужчине при атаке дронов.

    В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил гибель мирной жительницы из-за удара аппарата ВСУ.

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    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    24 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Следствие сообщило о смене пола подозреваемыми в убийстве омского студента

    Двое подозреваемых в убийстве омского студента сменили пол

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое из шести подозреваемых в умышленном убийстве студента в Омске поменяли пол в паспорте на женский и принимали гормоны, сообщили в следственных органах Омской области.

    «Из трех девушек, подозреваемых в убийстве, только одна нормальная, остальные поменяли пол по паспорту и сидели на гормонах (движение ЛГБТ запрещено и признано экстремистским в России)», – рассказал собеседник ТАСС.

    По версии следствия, трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет решили убить 20-летнего знакомого, студента одного из омских вузов. 20 июня этого года под предлогом передачи ценного предмета они заманили юношу к заброшенному строению, где с помощью строительной ленты связали ему руки и ноги.

    После этого они перетащили его на безлюдный участок, где нанесли несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений студент умер на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба следственного управления СК по Омской области сообщила о назначении психиатрической экспертизы шестерым подозреваемым в умышленном убийстве студента.

    В июле источник в силовых структурах рассказал о приеме гормональных препаратов для изменения пола проходящими по делу об убийстве студента молодыми людьми.

    В июне региональное следственное управление СК заявило о помещении под стражу шестой фигурантки уголовного дела об убийстве студента в Омске.

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    23 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, которые поступают в страну в ходе вооруженного конфликта.

    «На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах», – цитирует Маска РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер связал падение поддержки Киева европейцами с масштабной коррупцией в государстве.

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил процветающую коррупцию на Украине.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    24 октября 2026, 11:56 • Новости дня
    Дмитриев назвал причины краха Британии

    Дмитриев объяснил крах Британии падением энергогенерации и наплывом мигрантов

    Дмитриев назвал причины краха Британии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что процесс коллапса Великобритании связан со снижением производства электроэнергии и увеличением числа мигрантов.

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети с диаграммой, что Британия генерирует меньше электричества на душу населения, чем в 1970-х годах. Под ней стоял комментарий Илона Маска со смайликом «мишень», передает РИА «Новости».

    «Чтобы лучше понять процесс краха Великобритании, вам также нужно принять во внимание резкое повышение притока мигрантов. Снижение производства электроэнергии и увеличение числа мигрантов – как предвестники коллапса цивилизаций», – заявил спецпредставитель президента.

    Ранее аналитический центр Adam Smith Institute поставил Великобританию ниже Украины в рейтинге стран по уровню энергетической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    Ранее спецпредставитель президента прокомментировал видео с суданским мигрантом, разбрасывающим британские деньги.

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    24 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

    Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в Кемеровской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области.

    Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Западной Сибири на территории Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Специалисты зафиксировали сейсмическое событие в 5:24 по местному времени, что соответствует 1:24 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 39 км от города Киселевска.

    Очаг зарегистрированного землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о возможных последствиях, пострадавших и разрушениях в результате сейсмического события пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в Баргузинском районе Бурятии.

    Летом в районе сибирского города Карасук произошли подземные толчки магнитудой 5,3.

    В прошлом году сибирский отряд МЧС России отправился в Мьянму для помощи местным жителям после разрушительного землетрясения.

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    23 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Прокурор попросил признать супругов Бенграф виновными в убийстве друг друга
    Прокурор попросил признать супругов Бенграф виновными в убийстве друг друга
    @ Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе прений сторон прокурор попросил посмертно признать супругов Владислава и Евгению Бенграф виновными в убийстве друг друга и прекратить уголовные дела в связи с их смертью.

    В апреле тела Евгении и Владислава были найдены с колото-резаными ранами в квартире в Мытищах, передает РИА «Новости». Суд рассматривает два уголовных дела в отношении каждого из погибших по статье об убийстве.

    Ссора произошла после того, как Евгения отправила мужу сообщение о разводе. Владислав нанес жене не менее 29 ножевых ранений, Евгения – не менее 25.

    Ранее суд ставил вопрос о прекращении дел из-за смерти обвиняемых, однако матери обоих погибших выступили против. Мать Владислава хотела восстановить честное имя сына, а мать Евгении планировала добиться переквалификации дела на самооборону.

    Владислав служил актером в мытищинском театре «ФЭСТ», Евгения заведовала там гримерным цехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле актер мытищинского театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена погибли в ходе обоюдной поножовщины во время бытового конфликта. Тогда же соседка убитых сообщила о громком женском визге и грохоте в их квартире.

    В марте москвич Андрей Бенгард получил срок за сожжение бывшей супруги заживо.

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    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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