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    24 октября 2026, 15:29 • Новости дня

    При тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве пострадали двое спасателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания.

    Об обрушении конструкций здания на спасателей пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    У одного пожарного предварительно выявили перелом ребер, у другого – перелом шейного отдела позвоночника. Медики осматривают пострадавших и готовят их к госпитализации.

    Пожар произошел в субботу в реконструируемом административном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, где находится санаторий «Узкое». Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в административном здании московского санатория «Узкое» вспыхнул пожар. Позже возгорание локализовали на площади 800 кв. метров. Затем открытое горение удалось ликвидировать.

    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    22 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху

    Воробьев анонсировал продление графитовой и оранжевой веток метро в Подмосковье

    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху
    @ Р. Кривобок/Мосметрострой/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена планируется продлить в подмосковные Красногорск и Балашиху, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена продлят в Красногорск и Балашиху. Об этом сообщил телеканалу 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «В 2027 году откроется <…> подмосковная станция, <…> графитовая ветка, – «Липовая роща». <…> В Мытищах, на оранжевой ветке [метро], станцию планируется разместить рядом с микрорайоном Ярославский», – заявил Воробьев.

    В Балашихе на синей ветке предусмотрены станции «Восточная» и «Балашиха», что снизит нагрузку на Щелковское шоссе. Воробьев отметил, что проект реализуется благодаря мэру Москвы Сергею Собянину. Продление линий в Красногорск предполагает ветку в сторону Сберсити и жилого комплекса «Изумрудные холмы».

    Также до 2035 года на территории Одинцовского округа откроют пять новых станций метро на Филевской линии, которую продлят в Сколково на 12 км. Всего в регионе до 2035 года собираются открыть 12 новых станций на семи направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии. Также Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

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    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    22 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Задержанная за убийство знакомого в Москве оказалась вебкам-моделью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девушка, задержанная по подозрению в убийстве молодого человека в центре Москвы, работала вебкам-моделью, сообщили СМИ.

    Задержанная по подозрению в убийстве своего знакомого в центре Москвы оказалась вебкам-моделью, передает «Московский комсомолец».

    В социальных сетях девушки обнаружено множество роликов откровенного содержания, а также приглашения на закрытые вечеринки для других девушек. Отмечается, что и подозреваемая, и 22-летний погибший приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Девушка постоянно проживала в столице, а молодой человек работал в газовой компании и бывал в Москве наездами. У него остались непогашенные микрокредиты.

    Убийство произошло ночью после ссоры в квартире на Нижегородской улице, после чего подозреваемая сама вызвала правоохранительные органы. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня в Москве.

    В начале месяца стал известен возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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    21 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Московского подростка отдали под суд за поджог квартиры по указке мошенников

    СК: В Москве подросток предстанет перед судом за поджог квартиры и кражу ружья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога», – сообщили РИА «Новости» в СК России.

    Следствие установило, что 28 января 2026 года подросток по указанию мошенников пришел в квартиру на проезде Шокальского. Дверь открыла несовершеннолетняя дочь хозяина, которую обманули звонившие, представившиеся сотрудниками госорганов.

    В квартире юноша вскрыл сейф, забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Часть патронов он положил в микроволновку и включил ее, что привело к пожару. Ущерб составил более 7,1 млн рублей, никто не пострадал.

    Подростка задержали на выходе из дома, похищенное изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обманутый мошенниками подросток попытался сжечь отдел полиции в Ростове-на-Дону.

    Летом школьник по указке аферистов поджег АЗС в Московской области.

    В июне студент объяснил поджог офисов банков инструкциями мошенников.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    22 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня

    В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    В четверг в квартире жилого дома на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавили там.

    В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления.

    В июне следствие задержало новых фигурантов дела об убийстве в Москве. В апреле суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

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