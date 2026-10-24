МВД Франции сообщило о задержании 135 человек на протестах

Во время акций протеста во Франции задержаны 135 человек

Tекст: Мария Иванова

«По состоянию на 13:00 (14:00 мск) задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своем эти задержания производились по итогам досмотров личных вещей и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», – заявил Нуньес в эфире BFMTV, передает ТАСС.

По его словам, серьезных инцидентов не зафиксировано, однако он выразил обеспокоенность присутствием большого числа представителей левых и крайне левых движений в Орлеане.

Они собрались на протест против партии «Национальное объединение» перед ее двухдневным политическим конгрессом.

По предварительным данным, в демонстрациях участвуют около 35 тыс. человек. Всего запланировано порядка 136 акций.

17 октября в Париже и других городах прошли массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности, в которых, по данным МВД, участвовали 550 тыс. человек. В ряде городов акции переросли в беспорядки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса из-за оторванной руки подзащитного.

В понедельник французские суды вынесли первые приговоры участникам парижских беспорядков 17 октября.

В воскресенье канал BFMTV сообщил о задержании более 2,4 тыс. человек в результате массовых беспорядков.