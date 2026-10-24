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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня

    Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

    Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.

    Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

    Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.


    24 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Севастополь и Крым остались без света из-за атаки ВСУ

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Севастополь и Республика Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру, подача энергии уже восстановлена.

    «В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что авария на энергосетях произошла за пределами полуострова. На время ремонтных работ все объекты жизнеобеспечения региона были переведены на резервные источники питания.

    Позднее Крючков сообщил о восстановлении подачи электроэнергии. По мере набора мощности будут подключены все населенные пункты Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь.

    На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона, из-за чего 23 муниципалитета остались без электроснабжения.

    В сентябре в результате удара украинских военных в Стаханове получили ранения два сотрудника энергетических предприятий.

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    22 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Киев объявил принудительную эвакуацию в Краматорском и Славянском районах ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов ДНР.

    На подконтрольной украинским военным территории Краматорского и Славянского районов ДНР объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Филашкина.

    «Расширяем зону обязательной принудительной эвакуации семей с детьми. Теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин», – заявил чиновник.

    По словам украинского руководителя, соответствующее решение было принято в связи с «постоянным ухудшением ситуации с безопасностью» в указанных населенных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о перемещении части украинских подразделений в Краматорск и Славянск.

    В субботу руководитель региона сообщил о потере украинскими войсками основного маршрута поставок боеприпасов для гарнизонов в этих городах.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Доброполья открытием дороги в сторону Днепропетровской области.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    22 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что еще в 2014 году Москва предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом, однако киевские власти выбрали путь вооруженного конфликта.

    «В 2014 году уже об этом говорили: «Давайте мы вам поможем договориться с юго-востоком тогдашней Украины». Нет! Пушки, самолеты против мирного населения. Войну развязали практически», – цитируют Путина «Вести».

    Российский лидер напомнил о последующем заключении Минских соглашений. «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет! Отказались от этого», – заявил президент.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Путин назвал новые регионы историческими землями России.

    Также Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.

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    21 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    Ударный дрон ВСУ Darts пытался атаковать заправку в ДНР

    Ударный дрон ВСУ Darts пытался атаковать заправку в Макеевке ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Макеевке взрывотехники донецкого управления ФСБ обезвредили украинский ударный беспилотник Darts, который пытался атаковать местную автозаправочную станцию.

    Украинский ударный беспилотный летательный аппарат типа Darts предпринял попытку атаковать автозаправочную станцию, расположенную на территории Макеевки в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости» со ссылкой на штаб обороны региона.

    В ведомстве уточнили, что украинские военные намеревались нанести удар по гражданскому объекту. Упавший аппарат осмотрели специалисты. Осколочно-фугасный боезаряд беспилотника был успешно обезврежен и уничтожен на месте взрывотехниками донецкого управления Федеральной службы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду три жителя Донецка пострадали при ночной атаке украинского беспилотника.

    Во вторник мужчина пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на центр Донецка.

    В понедельник стало известно, что в регионе предотвратили около 100 атак со стороны ВСУ за неделю.

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    22 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Здание Минугля ДНР получило повреждения при атаке дрона ВСУ

    Вице-премьер ДНР Ежиков: Здание Минугля ДНР повреждено при атаке украинских БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики Донецкой народной республики, сообщил зампред правительства региона Владимир Ежиков.

    «Серьезные разрушения в здании Минугля и энергетики, которое подверглось целенаправленной атаке БПЛА противника», – написал Ежиков в Max. Он отметил, что обстрел не остановил работу министерства. По его словам, ведомство выполняет свои функции, хотя еще не смогло вернуться к прежнему режиму работы.

    Сотрудникам организовали временные рабочие места. Ежиков добавил, что работы по оценке ущерба и стоимости ремонта уже ведутся, а вопрос с выделением нового помещения решится в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду взрывотехники ФСБ обезвредили ударный беспилотник ВСУ, пытавшийся атаковать заправку в Макеевке.

    В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил о срыве почти 100 украинских атак за неделю.

    В тот же день председатель правительства ДНР Андрей Чертков заявил об атаке ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона сразу после ремонта.

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    23 октября 2026, 21:09 • Новости дня
    Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз

    Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка

    Tекст: Вера Басилая

    Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.

    Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.

    Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.

    В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.

    Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.

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    23 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за поджог релейных шкафов в Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд приговорил Александра Маракина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение теракта на железнодорожной станции в Крыму.

    Осужденный совершил поджог релейных шкафов за вознаграждение в размере 100 долларов, передает РИА «Новости». «В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме», – сообщил представитель суда. Он добавил, что приговор в законную силу еще не вступил.

    В марте 2025 года знакомый предложил Маракину поджечь железнодорожное оборудование, пообещав разделить оплату в 200 долларов поровну. Сообщники спрятали в лесопосадке пакет с зажигательной смесью и монтировкой, а на следующий день совершили поджог. Их действия причинили значительный материальный ущерб и создали угрозу гибели человека, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Андрея Артищука к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму.

    Глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщил о задержании троих подростков по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

    Во вторник следователи обвинили троих несовершеннолетних жителей Краснодарского края в совершении террористического акта.

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    22 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Опасность атаки беспилотников объявили в Крыму

    МЧС: Беспилотная опасность объявлена в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Крымское управление МЧС России предупредило жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

    МЧС в Max призвало жителей Крыма сохранять спокойствие и обратило особое внимание жителей центральных районов полуострова на потенциальную угрозу.

    В Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты проинформировали о фиксации группы беспилотников на расстоянии свыше 25 км от побережья. Аппараты направлялись со стороны моря к поселку Гурзуф, в связи с чем жителям напомнили о мерах личной безопасности.

    Ранее в Донецке в результате атаки украинского беспилотника получило серьезные повреждения здание министерства угля и энергетики ДНР.

    Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

    Сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Алупке на южном берегу Крыма река Хара-Баир вышла из берегов из-за сильных дождей, вода затапливает дома и придомовые территории, сообщило республиканское управление МЧС.

    Река вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Произошло подтопление части улиц, вода заходит в дома, сообщает МЧС в «Макс».

    Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения.

    «Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями местной администрации экстренно сооружают временную дамбу», – заявили спасатели.

    Сотрудники МЧС укрепляют береговую линию мешками с песком и прочищают ливневки. Работы ведутся на пяти участках, группировка спасателей наращивается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник в южной части полуострова проводилась эвакуация жителей.

    В этот же день в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд дал 18 лет тюрьмы третьему фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы за участие в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Владимиру Ананьеву по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Первые четыре года он отбудет в тюрьме.

    Уголовные дела в отношении Ананьева, а также Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд в феврале 2025 года. Ранее Боднарь и Шевченко получили 13 и 10 лет лишения свободы соответственно. В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для Ананьева 22 года заключения.

    В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд направили три уголовных дела, касающиеся покушения на Аксенова.

    В апреле того же года подозреваемая в покушении дала признательные показания.

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    22 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    Власти Крыма выразили готовность разместить жителей Алешек

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Крым готов в случае необходимости принять и разместить жителей прифронтового города Алешки Херсонской области.

    «Принять жителей Алешек и помочь мы готовы. Блокаду Алешек оцениваю как очередное военное преступление киевского режима», – заявил Константинов. По его словам, безопасной эвакуации людей препятствуют постоянные атаки украинских войск и дистанционное минирование дорог, передает РИА «Новости».

    Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по доставке гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации нуждающихся. Омбудсмен подчеркнула, что поддерживает связь с командой первой леди США Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил цель создания Киевом кризиса в Алешках.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин обсудил гуманитарную обстановку в городе с Львом XIV.

    В среду Владимир Путин передал благодарность Мелании Трамп за посредничество в ситуации с Алешками.

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    23 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Улицы Севастополя получили имена погибших участников СВО

    Развожаев: Семь улиц Севастополя получили имена погибших участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе семь улиц назвали в честь погибших участников специальной военной операции, награжденных орденами Мужества, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Улицы назовем в честь участников специальной военной операции, награжденных Орденом Мужества: улица Игоря Русанова, улица Алексея Шишкича, улица Петра Аникина, улица Федора Грабовецкого, улица Антона Прута, улица Дмитрия Рыбалко, улица Владимира Стельма. Это наша дань памяти погибшим воинам», – указал Развожаев в Max.

    Губернатор также уточнил, что помимо новых улиц в Севастополе появятся скверы, названные в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и адмирала Балтина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле военный корреспондент Евгений Поддубный совместно с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым осмотрели сквер памяти участников СВО в Ставрополе.

    В мае «Движение Первых» запустило всероссийскую акцию в память о погибшем в Донецкой народной республике бойце спецоперации.

    В январе в регионах стартовала патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» для помощи ветеранам и семьям военнослужащих.

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    23 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.

    «Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

    Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

    Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

    Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

    В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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    22 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Агент СБУ признался в передаче координат кораблей Черноморского флота

    Задержанный в Крыму житель признался в шпионаже за Черноморским флотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче своему куратору фотографий и координат кораблей Черноморского флота, следует из показаний, которые он дал на видео, представленном ФСБ.

    «Я сфотографировал, отправил, пришлось сделать скрины карт, где это расположено, с координатами», – признался задержанный на видеозаписи показаний, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

    Житель Севастополя по собственной инициативе из корыстных побуждений связался с украинской спецслужбой и через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по решению суда фигурант заключен под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали в Севастополе агента СБУ за передачу данных о Черноморском флоте. В среду суд приговорил завербованного Украиной жителя Читы к 20 годам колонии за госизмену. В понедельник в Крыму задержали местную жительницу за передачу украинской разведке информации о работе противовоздушной обороны.

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