Сбившая толпу в Бурятии девушка была в нетрезвом состоянии

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте, где находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2115 нетрезвая женщина въехала в толпу на пешеходном переходе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

Выяснилось, что 27-летняя автомобилистка возвращалась домой после встречи с друзьями в состоянии алкогольного опьянения. Из-за этого она не смогла справиться с управлением транспортным средством и совершила наезд на пешеходов.

В настоящий момент виновница дорожно-транспортного происшествия задержана сотрудниками правоохранительных органов. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Медики оценивают полученные ими травмы как легкой и средней степени тяжести, людям оказывается необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в бурятском Северобайкальске девушка за рулем автомобиля ВАЗ сбила троих человек на пешеходном переходе. В августе в Омской области выехавший на встречную полосу нетрезвый автомобилист травмировал семерых человек. В июле Центральный районный суд Тюмени отправил в колонию-поселение устроившего смертельную аварию пьяного водителя.