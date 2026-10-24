Стрелок из пригорода Парижа объяснил выбор жертв местью за ограбления

Le Monde: Задержанный за стрельбу в Траппе мстил за разграбленные магазины

Tекст: Мария Иванова

Мужчина после задержания признался полицейским, что специально стрелял по арабам и темнокожим, возложив на них ответственность за разграбление магазинов во время протестов 17 октября. Об этом пишет Le Monde.

Следствие предварительно подтвердило выбор жертв по национальному признаку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в связи с террористической деятельностью и расовой ненавистью, передает ТАСС.

В квартире нападавшего обнаружили книгу Адольфа Гитлера, следователи выясняют связи подозреваемого с ультраправыми группировками. Также экспертиза изучает вещество, похожее на кокаин, найденное в машине задержанного.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции опровергла информацию средств массовой информации, что стрелявшего зовут Кевин Т. Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщал об одном погибшем и четверых раненых в результате атаки в Траппе, нападавшим оказался 39-летний местный житель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

При нападении в коммуне Трапп погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

В пятницу глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил о квалификации преступления как террористического акта.