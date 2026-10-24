  • Новость часаПри столкновении поезда с микроавтобусом в ЕАО погибли шесть человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня

    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

    21 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    ООН позитивно оценила возможность трехсторонней встречи по Украине

    ООН: Организация приветствует новые возможности для диалога по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поприветствовали новые возможности для диалога по Украине, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    В ООН после заявлений России о готовности к трехсторонним переговорам по Украине заявили, что приветствуют возможность проведения подобной встречи, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда приветствуем новые возможности для диалога, направленного на прекращение этой войны. Мы всегда готовы поддержать любые усилия по прекращению войны на Украине», – заявил Дюжаррик в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре.

    Ранее в среду спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.

    В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Археологи впервые нашли музыкальный инструмент при раскопках Трои

    Археологи нашли костяную флейту во время раскопок в Трое

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок древней Трои в Турции археологи впервые обнаружили музыкальный инструмент, сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

    «Археологи впервые за 160 лет раскопок обнаружили музыкальный инструмент – костяную флейту архаичного периода, которой примерно 2,8 тыс. лет. Это прямое свидетельство наличия музыкальной культуры в Трое», – передает слова министра РИА «Новости».

    Кроме того, Эрсой добавил, что археологи обнаружили голову идола из раннего бронзового периода возрастом более 4,5 тыс. лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце у побережья турецкой Антальи подводные археологи подняли со дна Средиземного моря тысячи керамических изделий.

    В июле глубоко под землей на юге Мексики было найдено нетронутое святилище доколумбовой эпохи со 179 уникальными ритуальными артефактами.

    В мае историки подготовили цифровую модель редкой игральной кости XII–XIII веков из Ростова Великого.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:27 • Новости дня
    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.

    Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.

    В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.

    МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН потребовала вдвое снизить выбросы парниковых газов за десять лет

    ООН призвала сократить выбросы парниковых газов почти на 50% за десять лет

    Tекст: Вера Басилая

    Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет для сдерживания глобального потепления.

    В докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) указано, что принятая в рамках Парижского соглашения задача удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса до 2050 года уже утрачена. Теперь цель состоит в том, чтобы свести к минимуму масштаб этих изменений и вернуться к показателю 1,5 градуса к 2100 году, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти на этот путь, необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнями 2025 года», – указывают авторы доклада.

    При сохранении нынешнего уровня выбросов глобальное потепление может достичь 2,8 градуса в течение текущего столетия. Каждые пять лет выбросов на текущем уровне повышают пиковый показатель потепления примерно на 0,1 градуса.

    Для сдерживания потепления необходимо удалить из атмосферы около 320 гигатонн углекислого газа, что эквивалентно примерно восьми годам глобальных выбросов на уровне 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за климатического явления Эль-Ниньо.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада

    МИД: Россия надеется на очищение ООН от диктата Запада после выборов генсека

    Tекст: Мария Иванова

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов выразил надежду, что выборы нового генерального секретаря ООН позволят избавить секретариат всемирной организации от диктата западных стран.

    Россия рассчитывает, что выборы нового руководителя всемирной организации очистят секретариат от диктата Запада и закулисных договоренностей.

    «Особые надежды связываем в этой связи с выборами нового генсекретаря ООН», – написал Логвинов в своем Telegram-канале.

    По словам представителя внешнеполитического ведомства, сегодня ООН переживает глубокий системный кризис. Он отметил нарастающие тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, вмешательству во внутренние дела государств и продвижению неолиберальной повестки.

    Логвинов добавил, что ряд государств использует площадку организации сугубо ради продавливания собственных узкокорыстных интересов, из-за чего серьезно страдают престиж и результативность ООН.

    Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Как ранее подчеркивал заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, Москва не высказывает преференций по поводу кандидатов, а главным критерием считает профессионализм и непредвзятость претендента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться полного восстановления авторитета ООН.

    В прошлом месяце эксперт спрогнозировал более объективную позицию кандидата в генсеки ООН Ребеки Гринспан в случае ее избрания.

    В сентябре Логвинов назвал выборы нового генсека ООН главной темой в кулуарах Генассамблеи.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов 2022 года.

    «Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

    Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

    В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

    В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Жертвами взрыва на частной шахте в Турции стали три человека

    TRT Haber: Число жертв взрыва на шахте в Турции увеличилось до трех человек

    Tекст: Мария Иванова

    Количество жертв взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак возросло до трех человек.

    «Спасатели обнаружили тело последнего из пропавших после взрыва горняков. Это третий погибший рабочий», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала TRT Haber.

    Взрыв произошел на частной шахте в уезде Гелик в пятницу утром. Ранее было известно о двух погибших и пяти пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу СМИ сообщили о гибели двух человек в результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак.

    В 2024 году на западе Турции взрыв на заводе по производству взрывчатки привел к гибели 12 человек.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Экс-советника Эрдогана задержали по делу о кризисе инвестфондов

    Cumhuriyet: В Турции задержали бывшего советника Эрдогана по делу о фондах

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами и на рынке капитала.

    Бывший депутат парламента и политолог оказался среди 31 человека, арестованного по делу об инвестиционном кризисе, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.

    Расследование ведет прокуратура Стамбула на основании отчетов Совета по рынкам капитала Турции. Изначально правоохранители взяли под стражу 26 подозреваемых, после чего задержали еще пятерых, выполнив все выданные ордера. Айдын известен участием в разработке предвыборной стратегии правящей партии в 2023 году и подготовке политической концепции «Век Турции».

    В сентябре фондовый индекс Стамбульской биржи потерял более 8% из-за проблем инвестиционных фондов, чьи активы находились в низколиквидных акциях. Массовый вывод средств привел к ликвидации 131 фонда с активами около 18 млрд долларов и задержаниям ряда руководителей управляющих компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Турции задержали 33 человека за связи с ФЕТО и ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», ИГ, запрещена в РФ).

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    Впавшую в кому в Турции туристку госпитализировали в Петербурге

    Впавшую в Турции в кому туристку из Барнаула доставили в больницу Петербурга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в Россию и госпитализировали в клинику МЧС в Петербурге, сообщила ее дочь.

    Женщину перевезли в Россию и поместили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС в Петербурге, цитирует сообщение ее дочери Алины РИА «Новости».

    В конце сентября дочь пострадавшей Алина сообщила в социальных сетях, что мать упала с лестницы на отдыхе, получив черепно-мозговую травму. Женщина перенесла сложную операцию и впала в кому. Семья открыла сбор средств на транспортировку пациентки на родину.

    Позже стало известно, что россиянку успешно доставили в страну. Дочь опубликовала фотографию матери из больничной палаты петербургского медицинского центра МЧС.

    Летом россиянка на Бали впала в кому после употребления местного вина. Врачи констатировали у нее смерть мозга. Через некоторое время она скончалась.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    США решили добиваться прекращения миссий ООН в Ливане, Сомали и Западной Сахаре

    FT: США будут добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в Ливане и Сомали

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты намерены добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в ряде стран, включая Ливан, Сомали и Западную Сахару, заявил постоянный представитель США при всемирной организации Майк Уолтц.

    Уолтц в интервью газете Financial Times заявил, что США «меняют подход к миротворческой деятельности» и хотят сокращения ряда миссий ООН, передает ТАСС.

    Некоторые миссии «существуют по 30, 40, 50 лет, обходятся в миллиард долларов в год и замораживают конфликты» вместо их урегулирования, пояснил дипломат. В первую очередь Вашингтон намерен добиться прекращения миссий в Ливане, Сомали и Западной Сахаре.

    Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) действуют уже десятки лет, но так и не сумели предотвратить конфликты между Израилем и шиитской организацией «Хезболла», отметил Уолтц. Американское правительство «активно обсуждает» с Францией, Израилем, Ливаном и другими странами будущие перспективы миротворческой деятельности в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европейский союз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

    Весной президент Италии Серджо Маттарелла заявил о неприемлемости атак на командование Временных сил ООН на юге Ливана.

    В апреле ливанское руководство инициировало поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН и виновных в смерти французского солдата.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 11:45 • Новости дня
    При взрыве на шахте на севере Турции погибли два человека

    На севере Турции два человека погибли при взрыве на угольной шахте

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Зонгулдак погибли два человека и еще пятеро получили ранения, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел на севере страны. «По предварительным данным, двое погибших, пятеро раненых», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого телеканала TRT Haber.

    В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные работы и выясняются причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе газета Yeni Akit сообщила о двух пострадавших при взрыве на металлургическом заводе в турецкой провинции Самсун.

    Телеканал Caracol рассказал о 14 раненых при взрыве на шахте на западе Колумбии.

    В июле в управлении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пакистанской провинции Белуджистан заявили о гибели десятков людей при масштабном обвале горной породы в угольной шахте.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    МИД заявил о намерении России восстановить авторитет ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Россия будет всемерно добиваться полного восстановления авторитета и позиций ООН на фоне нарастающей политизации ее работы, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    В связи с Днем Организации Объединенных Наций Логвинов в своем Telegram-канале обратил внимание на растущие проблемы в работе ООН, передает ТАСС.

    «Нарастают тенденции к политизации работы секретариата, бюрократизации механизмов принятия решений, нерациональному расходованию бюджета, вмешательству во внутренние дела государств, продвижению неолиберальной повестки», – заявил он.

    По словам дипломата, некоторые государства стремятся использовать ООН для продвижения собственных интересов, а не для поиска коллективных решений. Россия продолжит добиваться восстановления авторитета организации, чтобы ее потенциал раскрылся в полной мере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Логвинов заявил об угрозе глобальной продовольственной безопасности из-за западных санкций.

    В прошлом месяце госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на реформу ООН для искоренения бюрократии.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Число арестованных по делу о кризисе инвестфондов в Турции достигло 114 человек

    Milliyet: Число арестованных по делу о фондах в Турции выросло до 114 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции правоохранительные органы взяли под стражу еще 15 подозреваемых, включая бывших топ-менеджеров крупных компаний, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В числе новых арестованных оказался бывший генеральный директор страховой компании Türkiye Sigorta и пенсионной компании Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Владелец холдинга Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, на арест которого ранее выдали ордер, добровольно явился к следователям, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Суд постановил заключить под стражу 15 человек, таким образом, общее число арестованных по делу достигло 114. В четверг в рамках этого же расследования задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына.

    Прокуратура Стамбула начала расследование операций на рынке капитала после резкого падения основного фондового индекса Стамбульской биржи BIST 100 в сентябре. Индекс потерял более 8% из-за массового вывода средств из инвестиционных фондов, вложивших значительную часть активов в низколиквидные акции.

    По информации властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов этих фондов, насчитывавших около 456 тыс. инвесторов, приближался к 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний и 18 фондов по делу об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера