При столкновении поезда с микроавтобусом в ЕАО погибли шесть человек

ДВЖД: Поезд протаранил микроавтобус на переезде в ЕАО, шесть человек погибли

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поезд врезался в микроавтобус на переезде в ЕАО, шесть человек в машине погибли, один пострадал. Трагедия случилась в 19:02 (12:02 мск) по местному времени на перегоне Николаевка – Дежневка, сообщили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД).

Водитель микроавтобуса выехал на пути перед приближающимся составом Хабаровск-1 – Благовещенск на запрещающий сигнал светофора.

Машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. В результате происшествия погибли шесть находившихся в микроавтобусе человек, еще один пассажир получил травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работают службы экстренной медицинской помощи. Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали, схода подвижного состава не зафиксировано. Спустя 37 минут после остановки поезд продолжил движение по маршруту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш.

В июле в Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский состав столкнулся с большегрузом на переезде. А в феврале выехавший на пути бензовоз спровоцировал аварию с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Мордовии.