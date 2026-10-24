На вершине Килиманджаро подняли флаг России в честь саммита с Африкой

Российские альпинисты развернули флаг страны на высочайшей точке Африки

Tекст: Мария Иванова

Восхождение на пик Ухуру состоялось в рамках образовательной программы «Миссия Добро – спасение в горах». Инструкторы Федерации альпинизма России обучили танзанийских гидов основам доврачебной и психологической помощи туристам в условиях высокогорья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Россотрудничество.

Глава Русского дома в Танзании Александр Евстигнеев рассказал, что восхождение прошло безаварийно и в хорошем спортивном темпе. Практические и теоретические занятия проводились в альпинистских лагерях на высоте до 4,7 тыс. метров.

Обучение прошли 50 человек, 12 из них получили сертификаты. Танзанийцы отрабатывали действия при несчастных случаях, травмах и горной болезни. В Россотрудничестве отметили, что эти мероприятия помогут улучшить туристический сервис и повысить безопасность на маршрутах в национальных парках Танзании на фоне роста потока путешественников из России после открытия прямых рейсов авиакомпании Air Tanzania. Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента России Владимира Путина к участию в третьем саммите «Россия – Африка».

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о подтверждении участия большинства африканских делегаций в предстоящем саммите.

В прошлом году министр иностранных дел Танзании Табит Комбо заявил о намерении Танзании значительно увеличить сотрудничество с Россией.