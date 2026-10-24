Сборная России разгромила Судан со счетом 12:0 на юношеском турнире ФИФА

Юношеская сборная России по футболу обыграла Судан со счетом 12:0 на ЧМ ФИФА

Встреча прошла в азербайджанском Говсане и завершилась со счетом 12:0 в пользу россиян, передает РИА «Новости».

По три мяча в ворота соперников отправили Егор Люсин и Егор Горяинов. Дубли оформили Матвей Родионов и Анатолий Цимин. Еще по одному голу забили Матвей Абдулхаликов и Илья Храбрый.

Матчи турнира, в котором участвует 191 сборная, проходят в формате «8 на 8» с двумя таймами по 20 минут. Во втором туре соревнований российские футболисты сыграют 25 октября с командой Сьерра-Леоне.

Соревнования в Азербайджане стали первым с 2022 года официальным турниром под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), на котором сборная России выступает с государственными флагом и гимном. Чемпионат завершится 31 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил призвал Международную федерацию футбола вернуть российские команды на международные турниры.

Во вторник пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала состав национальной команды до 15 лет для участия в чемпионате мира в Баку.

Ранее совет Международной федерации парусного спорта принял решение о допуске российских спортсменов к юниорским соревнованиям с флагом и гимном.