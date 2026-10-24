Захарова напомнила о роли Александра Невского в становлении русской цивилизации

Исторический выбор князя Александра Невского в пользу православия направил развитие страны по пути формирования великой и самобытной цивилизации, пишет Захарова.
«В вашем учении не нуждаемся и не примем его», – процитировала представитель дипломатического ведомства ответ молодого князя послам папы римского Иннокентия IV. Захарова напомнила, что католическая церковь обещала Невскому помощь в борьбе с монголами в обмен на смену веры.
Несмотря на политические выгоды от потенциального союза, князь руководствовался прежде всего крепкой верой в истинность православия. Именно поэтому перед битвой на Неве прозвучали его знаменитые слова, что Бог в правде, а не в силе, добавила дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом специалисты обнаружили в московском Кремле мощи князя Дмитрия Донского.
В 2025 году Захарова предложила генеральному секретарю НАТО Марку Рютте послушать лекцию о Невской битве.