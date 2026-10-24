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    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
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    24 октября 2026, 14:48 • Новости дня

    Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны, прежде чем отрицать возможность совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам, передает ТАСС.

    «Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – заявила Захарова.

    Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

    Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

    Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.

    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Лантратова: Отец семерых детей вернулся из украинского плена

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многодетный отец семерых детей вернулся из плена в ходе обмена между Россией и Украиной, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена российского военнослужащего, которого дома ждут семеро детей. Многодетный отец в ближайшее время вернется домой к семье, пишет РИА «Новости».

    «Ольга, это все благодаря вашей воле, благодаря вашей вере», – сказала Лантратова во время телефонного разговора с супругой военнослужащего.

    Омбудсмен подчеркнула, что до обмена общалась с женой бойца практически каждый день. По ее словам, сейчас мужчина находится на территории Белоруссии и скоро выедет в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    В тот же день Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения ситуации в городе Алешки Херсонской области.

    Омбудсмен заявила о возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

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    23 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника

    МИД Молдавии: Сотрудника посольства России объявят персоной нон грата

    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата в ответ на инцидент с падением беспилотника на территории республики.

    Один из сотрудников посольства России в Кишиневе будет выслан из страны из-за падения беспилотника со взрывчаткой на молдавской территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел республики.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. Отмечается, что российский дипломат подлежит высылке именно в качестве ответной меры на эти события.

    Ранее пресс-служба министерства обороны Молдавии проинформировала о падении дрона со взрывчаткой в районе Теленешты. При этом молдавские власти не предоставили никаких доказательств принадлежности упавшего аппарата российской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Молдавии Майя Санду заявила о произошедших в четырех районах страны взрывах из-за падения ракет и беспилотников.

    Пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии сообщила о вручении ноты протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову в связи с падением летательных аппаратов.

    В прошлом месяце Генеральный инспекторат полиции страны проинформировал о падении неизвестного беспилотника и возгораниях на сельскохозяйственных угодьях.

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    23 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел

    Кабмин обязал автосервисы отчитываться об использовании моторных масел

    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские автосервисы с 1 марта 2027 года будут обязаны регистрироваться в системе маркировки «Честный знак» и передавать сведения об использовании моторных масел и специальных жидкостей, соответствующее постановление издало правительство.

    Новые требования распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, приобретающих автомобильные масла и смазочные материалы для технического обслуживания и ремонта машин, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    В Центре развития перспективных технологий подчеркнули, что на сегмент автосервисов приходится до 40% рыночного оборота моторных масел. Включение этого канала в систему маркировки поможет повысить прозрачность оборота продукции и сократить реализацию нелегальных жидкостей.

    Кроме того, документ обязывает производителей масел передавать в систему информацию о конкретном адресе производственных площадок, что упростит проведение контрольных мероприятий надзорными органами. При этом смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом менее 30 миллилитров освобождаются от обязательной маркировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения совещания с правительством для обсуждения системы «Честный знак».

    В мае глава государства Владимир Путин призвал устранить недочеты в механизме контроля за оборотом товаров.

    В прошлом году система маркировки заблокировала более 1,2 млн нелегальных автомобильных шин на кассах российских магазинов.

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма

    Мирошник: Возвращение из плена военных из ДНР и Крыма стало важным прецедентом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена стало крайне важным прецедентом, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Возвращение донбассовцев и крымчан – крайне важный прецедент, достигнутый в ходе тяжелых переговоров», – цитирует Мирошника РИА «Новости». По его словам, до недавнего времени украинская сторона вычеркивала из списков обмена выходцев из ЛНР, ДНР и Крыма, игнорируя их российское гражданство.

    Он добавил, что Киев предпочитал судить их по своим законам, приписывая государственную измену и другие преступления, которые нельзя вменять гражданам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила возвращение военнослужащих из ДНР и ЛНР впервые с начала спецоперации.

    Освобожденные из плена российские военные связались по телефону с родными и близкими.

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    23 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    В новый реестр Минюста включили 12 уехавших из России нарушителей закона
    @ IMAGO/James Zabel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России внесло первую группу из 12 человек в новый реестр уехавших из страны нарушителей закона, попавших под временные ограничения.

    На сайте Министерства юстиции начал работу реестр уехавших из страны россиян, в отношении которых введены временные ограничительные меры, передает РИА «Новости». В базу уже включена первая группа из 12 человек. Одиннадцать из них ранее были признаны иностранными агентами. Исключением стала Елена Котеночкина, которую добавили в перечень за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

    Ограничения для попавших в реестр включают арест имущества и запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. В список вносят за нарушение закона об иноагентах, дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности страны, а также за пропаганду нацистской символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на сайте Министерства юстиции заработал публичный реестр нарушивших закон граждан.

    В четверг заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах сделать список уклоняющихся от наказания россиян открытым.

    Заместитель министра юстиции также назвал условия для применения временных ограничительных мер к скрывающимся за рубежом гражданам.

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    24 октября 2026, 07:41 • Новости дня
    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области

    Французский атаман объявил о планах восстановить хутор в Ростовской области

    Потомок казаков из Франции решил восстановить хутор в Ростовской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    Потомок донских казаков планирует реконструировать исторический хутор Аникин в Ростовской области, основанный его семьей до эмиграции после Октябрьской революции, передает РИА «Новости».

    В апреле 2026 года президент Владимир Путин предоставил французу российское гражданство.

    «Сейчас у нас есть проект по ремонту церкви, потому что от нее остался только фундамент. И я также хочу отремонтировать многие дома, чтобы многие люди смогли приехать в хутор Аникин. Я хочу подать пример для казачьих семей, что если вы хотите приехать сюда – не переживайте, все в порядке», – рассказал Аникин.

    Атаман также намерен благоустроить местное кладбище и установить гранитный памятник с крестом на могиле своего деда.

    Кроме того, он снимает документальный фильм об истории своей семьи до и после революции, чтобы объединить родственников, разъехавшихся по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте депутат ростовской гордумы Андрей Манухин заявил о необходимости поддержки участников спецоперации на Украине в вопросах трудоустройства и обеспечения жильем.

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    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

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    23 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию

    МИД Ирана: Масуд Пезешкиан посетит Россию на следующей неделе

    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранский президент Масуд Пезешкиан планирует посетить Россию на следующей неделе, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «На следующей неделе диалог и консультации продолжатся с участием президентов двух стран в Москве», – приводит РИА «Новости» заявление Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    В свою очередь Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.


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    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

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    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

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    23 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Орле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами гражданское предприятие в Орле, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    «Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла… Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется», – заявил Клычков в Max.

    По его словам, удар был нанесен в час пик, когда люди возвращались с работы к семьям. Он назвал это особым цинизмом со стороны ВСУ.

    Ранее в Орловской области объявлялась ракетная опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце здание территориальной избирательной комиссии в Орловской области пострадало от атаки ВСУ.

    Летом в Воронеже из-за падения обломков сбитых украинских ракет пострадали три человека.

    В мае ВСУ атаковали Белгород и Белгородский округ.

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