Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам, передает ТАСС.

«Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – заявила Захарова.

Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.